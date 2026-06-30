Penilaian pemain Belanda vs Maroko: Ismael Saibari memastikan kegagalan Belanda dalam adu penalti saat taktik hati-hati Ronald Koeman justru berbalik merugikan

Ismael Saibari melepaskan pukulan terakhir, mencetak tendangan penalti penentu yang membawa Singa Atlas melaju ke babak berikutnya dan membuat Oranje dihadapkan pada pertanyaan serius setelah tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang sangat mengecewakan.

Untuk waktu yang cukup lama, Belanda tampil di bawah lawan. Maroko mendominasi penguasaan bola, menembus pertahanan Belanda, dan menciptakan peluang yang cukup untuk mengendalikan permainan jauh sebelum pertandingan sampai ke adu penalti. Azzedine Ounahi memiliki salah satu peluang paling jelas di babak pertama, namun tendangannya melebar dari sisi kanan kotak penalti, sementara Bart Verbruggen dipaksa melakukan dua penyelamatan gemilang secara beruntun untuk menjaga skor tetap imbang tanpa gol.

Momen pertahanan terbaik Belanda terjadi pada menit ke-60. Achraf Hakimi lolos setelah serangkaian umpan Belanda terputus dan tampak berlari menuju gawang, namun Micky van de Ven berhasil pulih dengan brilian dan menggagalkan peluang tersebut sebelum kapten Maroko itu bisa memanfaatkannya.

Tak lama setelah itu, jeda minum di babak kedua tampaknya memberi tim asuhan Koeman penyegaran yang sangat dibutuhkan. Oranje terlihat lebih tenang saat permainan dilanjutkan, dan Crysencio Summerville membantu memicu momen yang mengubah jalannya pertandingan. Tekanan yang dilakukannya memicu serangan balik, dan meskipun ia dihentikan di dekat tepi kotak penalti, Gakpo mengikuti alur permainan, menguasai bola lepas, dan melepaskan tembakan yang melewati Yassine Bounou untuk membawa Belanda unggul.

Namun, sejak saat itu, Belanda justru mengundang tekanan. Virgil van Dijk melakukan intervensi krusial untuk menggagalkan upaya Saibari pada menit ke-80, dan untuk sementara, sepertinya Belanda mungkin bisa meraih kemenangan babak gugur yang sulit meski kalah dominasi sepanjang sebagian besar pertandingan.

Namun, peluang lolos itu tak kunjung datang. Diop melompat di masa tambahan waktu untuk menyundul bola ke gawang dan mencetak gol penyama kedudukan bagi Maroko, menghukum tim Belanda yang terus-menerus mundur semakin dalam. Perpanjangan waktu membawa lebih banyak kecemasan, dengan Soufiane Rahimi menyia-nyiakan peluang besar setelah berhasil menembus kotak penalti, namun Verbruggen kembali melakukan penyelamatan luar biasa dari jarak dekat.

Kiper tersebut telah melakukan hampir segalanya yang bisa dilakukannya, namun adu penalti mengungkap ketegangan Belanda. Teun Koopmeiners memberi tim asuhan Koeman awal yang ideal, namun Justin Kluivert dan Quinten Timber sama-sama meleset jauh, sementara Bounou menggagalkan tendangan Summerville. Saibari kemudian maju setelah 120 menit pertandingan yang sengit dan mencetak penalti penentu.

Bagi Maroko, ini merupakan kemenangan adu penalti Piala Dunia yang legendaris lainnya atas tim kuat Eropa. Bagi Belanda, ini adalah kekalahan yang menyakitkan dan eliminasi paling awal mereka di Piala Dunia era modern — sebuah hasil yang akan memunculkan pertanyaan serius mengenai pendekatan Koeman, pergantian pemainnya, dan mengapa tim dengan begitu banyak talenta penyerang justru bermain sangat defensif sepanjang pertandingan.

GOAL memberikan penilaian terhadap penampilan Belanda di Stadion Monterrey.