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Penilaian pemain Belanda vs Maroko: Ismael Saibari memastikan kegagalan Belanda dalam adu penalti saat taktik hati-hati Ronald Koeman justru berbalik merugikan dalam kekalahan di Piala Dunia

Player ratings
Netherlands
World Cup
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Netherlands vs Morocco

Belanda tersingkir, dan dengan cara yang sangat menyakitkan. Tim asuhan Ronald Koeman tampak hanya tinggal hitungan menit lagi untuk lolos dari penampilan yang kurang memuaskan di babak gugur setelah gol Cody Gakpo pada menit ke-72, namun Issa Diop justru memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu lewat sundulan di masa tambahan waktu, sebelum Maroko akhirnya menang 3-2 melalui adu penalti setelah skor imbang 1-1.

Ismael Saibari melepaskan pukulan terakhir, mencetak tendangan penalti penentu yang membawa Singa Atlas melaju ke babak berikutnya dan membuat Oranje dihadapkan pada pertanyaan serius setelah tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang sangat mengecewakan.

Untuk waktu yang cukup lama, Belanda tampil di bawah lawan. Maroko mendominasi penguasaan bola, menembus pertahanan Belanda, dan menciptakan peluang yang cukup untuk mengendalikan pertandingan jauh sebelum laga ini sampai ke babak adu penalti. Azzedine Ounahi memiliki salah satu peluang paling jelas di babak pertama, namun tendangannya melebar dari sisi kanan kotak penalti, sementara Bart Verbruggen dipaksa melakukan dua penyelamatan gemilang secara beruntun untuk menjaga skor tetap imbang tanpa gol.

Momen pertahanan terbaik Belanda terjadi pada menit ke-60. Achraf Hakimi lolos setelah serangkaian umpan Belanda terputus dan tampak berlari menuju gawang, namun Micky van de Ven berhasil pulih dengan brilian dan menggagalkan peluang tersebut sebelum kapten Maroko itu bisa memanfaatkannya.

Tak lama setelah itu, jeda minum di babak kedua tampaknya memberi tim asuhan Koeman penyegaran yang sangat dibutuhkan. Oranje tampak lebih tenang saat permainan dilanjutkan, dan Crysencio Summerville membantu memicu momen yang mengubah jalannya pertandingan. Tekanan yang dilakukannya memicu serangan balik, dan meskipun ia dihentikan di dekat tepi kotak penalti, Gakpo mengikuti alur permainan, menguasai bola lepas, dan melepaskan tembakan yang melewati Yassine Bounou untuk membawa Belanda unggul.

Namun, sejak saat itu, Belanda justru mengundang tekanan. Virgil van Dijk melakukan intervensi krusial untuk menggagalkan upaya Saibari pada menit ke-80, dan untuk sementara, sepertinya Belanda mungkin bisa meraih kemenangan babak gugur yang sulit meski kalah dominasi sepanjang sebagian besar pertandingan.

Namun, peluang lolos itu tak kunjung datang. Diop melompat di masa tambahan waktu untuk menyundul bola ke gawang dan mencetak gol penyama kedudukan bagi Maroko, menghukum tim Belanda yang terus-menerus mundur semakin dalam. Perpanjangan waktu membawa lebih banyak kecemasan, dengan Soufiane Rahimi menyia-nyiakan peluang besar setelah berhasil menembus kotak penalti, namun Verbruggen kembali melakukan penyelamatan luar biasa dari jarak dekat.

Kiper tersebut telah melakukan hampir segalanya yang bisa dilakukannya, namun adu penalti mengungkap ketegangan Belanda. Teun Koopmeiners memberi tim asuhan Koeman awal yang ideal, namun Justin Kluivert dan Quinten Timber sama-sama meleset jauh, sementara Bounou menggagalkan tendangan Summerville. Saibari kemudian maju setelah 120 menit pertandingan yang sengit dan mencetak penalti penentu.

Bagi Maroko, ini merupakan kemenangan adu penalti Piala Dunia yang legendaris lainnya atas tim kuat Eropa. Bagi Belanda, ini adalah kekalahan yang menyakitkan dan eliminasi paling awal mereka di Piala Dunia era modern — sebuah hasil yang akan memunculkan pertanyaan serius mengenai pendekatan Koeman, pergantian pemainnya, dan mengapa tim dengan begitu banyak talenta penyerang justru bermain sangat defensif sepanjang pertandingan.

GOAL memberikan penilaian terhadap penampilan Belanda di Stadion Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Bart Verbruggen (8/10):
    Alasan utama Belanda bisa bertahan selama ini. Melakukan dua penyelamatan gemilang di babak pertama, menggagalkan serangan Maroko dalam beberapa momen berbahaya, dan melakukan penyelamatan brilian dari jarak dekat untuk menggagalkan peluang Rahimi di babak perpanjangan waktu. Pasti kecewa dengan gol penyama kedudukan dari Diop, tetapi tanpa dia, Belanda takkan pernah sampai ke adu penalti.

    Micky van de Ven (6/10):
    Melakukan salah satu aksi pertahanan terbaik Belanda malam itu, berlari kembali untuk menggagalkan serangan Hakimi saat Maroko tampaknya akan menciptakan peluang emas. Kurang efektif saat menguasai bola dan tidak banyak berkontribusi dalam serangan sebelum ditarik keluar di akhir pertandingan.

    Nathan Ake (6/10):
    Cukup rapi dalam menguasai bola, namun tidak memiliki pengaruh besar di lini pertahanan karena Maroko berulang kali menembus area berbahaya. Koeman menariknya keluar pada menit ke-71 saat tim Belanda mencari formasi yang berbeda.

    Virgil van Dijk (7/10):
    Belum tampil dalam performa terbaiknya yang dominan, namun tetap melakukan salah satu intervensi pertahanan kunci dalam pertandingan ini untuk menggagalkan Saibari pada menit ke-80. Gol penyama kedudukan di akhir pertandingan tentu akan terasa menyakitkan, karena Belanda tidak pernah sepenuhnya mengembalikan kendali setelah terpaksa bertahan dalam.

    Jan Paul van Hecke (8/10):
    Bek paling efektif Belanda pada malam itu. Aktif saat menguasai bola, melepaskan beberapa umpan ke sepertiga akhir lapangan, dan memberikan kontribusi pertahanan yang penting saat Maroko terus menekan.

    Denzel Dumfries (6/10):
    Sering masuk ke area depan dan sangat aktif di sayap kanan, namun kurang tajam dalam sentuhan terakhirnya. Ia juga kadang-kadang kesulitan menghadapi pemain sayap Maroko, yang secara konsisten menemukan ruang di sekitarnya.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Frenkie de Jong (7/10):
    Umpan-umpannya rapi dan teratur serta berkontribusi dalam pertahanan, namun Belanda membutuhkan kontrol yang lebih baik darinya dalam pertandingan yang sebagian besar dikuasai Maroko. Ia tidak cukup menciptakan peluang atau membantu tim Belanda mengendalikan permainan dalam periode yang cukup lama.

    Ryan Gravenberch (6/10):
    Beberapa kali menerobos ke kotak penalti dan nyaris mencetak gol, namun secara keseluruhan penampilannya terlalu pasif. Ia kesulitan menunjukkan dominasi di lini tengah dan tidak cukup berkontribusi di lini belakang untuk menghambat ritme permainan Maroko.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Serangan

    Cody Gakpo (7/10):
    Cukup tenang sebelum jeda minum, karena Maroko membatasi ruangnya dan memaksanya menjauh dari area berbahaya. Tetap menunjukkan nilainya dengan insting tajam pada gol pembuka, mengikuti serangan balik dan menyelesaikan peluang dengan klinis saat kesempatan datang.

    Brian Brobbey (6/10):
    Bekerja keras sebagai penyerang yang menekan dan memberikan kehadiran fisik bagi Belanda, namun kontribusinya di depan gawang sangat minim. Diganti pada menit ke-71 setelah gagal memberikan dampak nyata dalam serangan.

    Crysencio Summerville (7/10):
    Salah satu pemain penyerang Belanda yang paling menonjol. Tekanan yang dilakukannya membantu terciptanya gol Gakpo, dan kerja kerasnya sangat baik sepanjang pertandingan. Namun, kegagalannya dalam adu penalti sangat merugikan dan akan menutupi penampilannya yang semula sangat dinamis.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Wout Weghorst (5/10):
    Memberikan keunggulan tinggi badan bagi Belanda dan menjadi target dalam situasi bola mati, namun tidak banyak berkontribusi selain itu. Memenangkan beberapa duel udara, namun tidak pernah benar-benar mengubah jalannya pertandingan di lini serang.

    Jorrel Hato (6/10):
    Dimasukkan untuk membantu pertahanan Belanda dan tampil cukup baik, namun tidak memberikan dampak signifikan saat Maroko terus menekan.

    Quinten Timber (5/10):
    Merupakan salah satu pergantian pemain Koeman yang paling berguna selama permainan terbuka, membawa energi dan memenangkan beberapa duel. Namun, kegagalannya dalam mengeksekusi penalti sangat mengecewakan dan akan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan dari kekalahan Belanda.

    Marten de Roon (5/10):
    Masuk sebagai pemain pengganti pada babak perpanjangan waktu yang menambah stamina tetapi tidak banyak berkontribusi. Tidak mengubah alur pertandingan.

    Justin Kluivert (4/10):
    Masuk pada menit ke-117 dengan jelas mengincar adu penalti, lalu gagal total dari titik penalti. Penampilan singkat yang mengecewakan.

    Ronald Koeman (4/10):
    Tim Belanda tampil di bawah lawan hampir sepanjang malam dan tak pernah terlihat benar-benar nyaman. Istirahat minum membantu timnya memulihkan diri, dan gol Gakpo sempat menempatkan mereka dalam posisi untuk lolos, namun Koeman menunggu terlalu lama untuk melakukan pergantian yang berarti dan kemudian hanya bisa menyaksikan timnya terperosok ke dalam masalah. Mengingat bakat yang dimiliki skuad ini, ini adalah penampilan yang buruk dan tersingkirnya yang sangat mengecewakan.