Bayern Munich Real Madrid ratings GFXGOAL
Penilaian pemain Bayern Munich vs Real Madrid: Tiga calon peraih Ballon d'Or dalam satu barisan penyerang! Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane membantu Bayern Munich mematahkan kutukan Real Madrid dalam comeback epik di perempat final Liga Champions

Bayern Munich mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun di babak gugur Liga Champions melawan Real Madrid dengan cara yang sangat menegangkan pada Rabu malam, saat tim asal Bavaria itu mencetak dua gol menakjubkan di menit-menit akhir laga perempat final yang epik untuk mengalahkan Los Blancos 4-3 pada pertandingan tersebut dan 6-4 secara agregat. Tak mengherankan, barisan penyerang Vincent Kompany yang luar biasa memainkan peran utama dalam kemenangan tersebut.

Para pendukung tuan rumah sempat khawatir akan hal terburuk setelah Manuel Neuer memberikan gol kepada Arda Guler di menit pertama, dan meskipun Bayern segera menyamakan kedudukan lewat Aleksandar Pavlovic, gelandang asal Turki milik Madrid itu kembali membawa tim tamu unggul lewat tendangan bebas yang indah.

Bayern kembali menyamakan kedudukan, kali ini melalui penyerang andalan nomor 9 Harry Kane, tetapi mereka nyaris langsung kebobolan saat serangan balik, dengan Kylian Mbappe menerima umpan dari Vinicius Junior dengan tenang sebelum melepaskan bola melewati Neuer untuk membuat skor menjadi 3-2 untuk Madrid, dan 4-4 secara agregat.

Babak kedua tidak se-kacau babak pertama, tetapi akhir pertandingan benar-benar dramatis, dengan Eduardo Camavinga diusir dari lapangan karena dua kartu kuning konyol dan Bayern memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka.

Luis Diaz mencetak gol ketiga Bayern yang krusial sebelum Michael Olise memastikan kemenangan monumental bagi tuan rumah dengan melengkungkan bola ke sudut kiri atas gawang Andriy Lunin setelah menerima umpan dari Kane di sayap kanan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Bayern yang tampil di Munich...

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (3/10):

    Setelah penampilannya yang heroik di Madrid, salah satu kiper-sweeper paling terkenal dalam sejarah langsung memberikan gol kepada Real Madrid akibat umpan yang sangat buruk, sementara posisinya saat menghadapi tendangan bebas Guler sangat dipertanyakan. Setidaknya, ia melakukan penyelamatan refleks yang bagus untuk menggagalkan peluang Mbappe di babak kedua.

    Josip Stanisic (4/10):

    Ditarik keluar di akhir babak pertama yang lemah, yang paling tepat digambarkan dengan caranya tetap berbaring di tanah untuk mencari tendangan bebas yang tidak ada menjelang gol ketiga Madrid.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Melakukan beberapa tekel yang tepat waktu terhadap Vinicius dan maju dengan brilian untuk mengoper bola kepada Kane sehingga skor menjadi 2-2. Namun, bek tengah yang rawan melakukan kesalahan ini lebih dari sekali kedapatan berada di posisi yang salah dan tetap menjadi pemain yang sulit dipahami.

    Jonathan Tah (5/10):

    Melakukan satu blok besar terhadap Mbappe tetapi sama sekali tidak meyakinkan di lini pertahanan tengah dan, seperti Upamecano, terkadang sangat kurang waspada.

    Konrad Laimer (6/10):

    Berlari dengan brilian untuk menghadang Mbappe saat sang penyerang tampaknya akan mencetak gol, tetapi memberikan tendangan bebas yang dimanfaatkan Guler untuk membawa tim tamu kembali memimpin dan terkadang ceroboh dalam menguasai bola. Beralih ke posisi bek kanan setelah Alphonso Davies masuk dan tampil bagus.

    Lini tengah

    Joshua Kimmich (8/10):

    Membantu timnya menyamakan kedudukan lewat tendangan sudut yang bagus untuk rekan gelandangnya, Pavlovic, sebelum kemudian memaksa Lunin melakukan penyelamatan gemilang. Pemain Bayern yang paling kreatif malam itu dan juga tak segan-segan melakukan tekel. Benar-benar pemain berkelas.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Berada di posisi yang tepat untuk menyundul gol penyama kedudukan Bayern, namun secara umum permainannya buruk, kesulitan untuk memberikan pengaruh yang sebanding dengan rekan gelandangnya dalam mengendalikan jalannya pertandingan.

    Serangan

    Michael Olise (8/10):

    Hanya menunjukkan sekilas kemampuannya selama babak pertama yang mengejutkan karena minim aksi, namun nyaris mencetak gol dengan beberapa tendangan melengkung klasik setelah jeda sebelum akhirnya berhasil mencetak gol di masa injury time. Bakat yang luar biasa.

    Serge Gnabry (4/10):

    Seharusnya sudah fit untuk menjadi starter, tetapi ia tidak terlihat seperti itu selama 45 menit pertama, dan kejutan besarnya adalah ia dibiarkan bermain selama satu jam. Tidak memberikan kontribusi apa pun.

    Luis Diaz (8/10):

    Selalu berusaha menguasai permainan melawan Madrid dan kurang beruntung karena tendangan bagusnya secara kebetulan dibelokkan oleh Jude Bellingham. Ia gagal total mengontrol bola setelah berada di depan gawang pada pertengahan babak kedua, tetapi lebih dari sekadar menebusnya dengan gol krusial.

    Harry Kane (8/10):

    Penampilan bagus lainnya melawan Madrid dari pemain Inggris ini, yang mencetak gol dengan sangat baik dan juga menguasai bola dengan brilian sepanjang malam. Pemain sepak bola yang sangat cerdas.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alphonso Davies (5/10):

    Dimasukkan sebagai bek kiri pada babak kedua, tetapi tidak benar-benar memberikan dampak yang diharapkan. Tampaknya dia belum kembali menjadi pemain seperti sebelum cedera.

    Jamal Musiala (7/10):

    Menggantikan Gnabry yang kurang efektif sebagai pemain nomor 10 Bayern dan langsung memberikan umpan kepada Diaz untuk mencetak gol, namun pemain Kolombia itu gagal memanfaatkan peluang tersebut. Akan berupaya untuk menjadi starter di semifinal setelah memberikan umpan kepada Diaz untuk gol ketiga Bayern yang sangat penting.

    Vincent Kompany (7/10):

    Dia pasti tidak puas dengan pertahanannya, sementara keputusan untuk memainkan Gnabry sejak awal adalah keputusan yang kurang tepat. Namun, timnya tidak pernah kehilangan keyakinan pada permainan mereka dan akhirnya berhasil melemahkan Real. Kompany melakukan pekerjaan yang cukup baik di Allianz Arena, meskipun hal ini dibantu oleh tiga penyerang yang bermain begitu baik sehingga mereka semua layak menjadi kandidat Ballon d'Or tahun ini!

