Penilaian pemain Bayern Munich vs Real Madrid: Tiga calon peraih Ballon d'Or dalam satu barisan penyerang! Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane membantu Bayern Munich mematahkan kutukan Real Madrid dalam comeback epik di perempat final Liga Champions

Para pendukung tuan rumah sempat khawatir akan hal terburuk setelah Manuel Neuer memberikan gol kepada Arda Guler di menit pertama, dan meskipun Bayern segera menyamakan kedudukan lewat Aleksandar Pavlovic, gelandang asal Turki milik Madrid itu kembali membawa tim tamu unggul lewat tendangan bebas yang indah.

Bayern kembali menyamakan kedudukan, kali ini melalui penyerang andalan nomor 9 Harry Kane, tetapi mereka nyaris langsung kebobolan saat serangan balik, dengan Kylian Mbappe menerima umpan dari Vinicius Junior dengan tenang sebelum melepaskan bola melewati Neuer untuk membuat skor menjadi 3-2 untuk Madrid, dan 4-4 secara agregat.

Babak kedua tidak se-kacau babak pertama, tetapi akhir pertandingan benar-benar dramatis, dengan Eduardo Camavinga diusir dari lapangan karena dua kartu kuning konyol dan Bayern memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka.

Luis Diaz mencetak gol ketiga Bayern yang krusial sebelum Michael Olise memastikan kemenangan monumental bagi tuan rumah dengan melengkungkan bola ke sudut kiri atas gawang Andriy Lunin setelah menerima umpan dari Kane di sayap kanan.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Bayern yang tampil di Munich...