Tom Maston



Penilaian pemain Bayern Munich vs Real Madrid: Michael Olise memukau penonton di Bernabeu sementara Manuel Neuer tampil gemilang layaknya di masa jayanya, dan gol-gol dari Luis Diaz serta Harry Kane memastikan kemenangan besar di Liga Champions

Bayern Munich berhasil unggul tipis dalam laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, berkat gol-gol dari Luis Diaz dan Harry Kane yang memastikan kemenangan 2-1 bagi sang pemimpin klasemen Bundesliga pada leg pertama di ibu kota Spanyol. Tim asuhan Vincent Kompany memang pantas meraih kemenangan tersebut meskipun Kylian Mbappe berhasil memperkecil ketertinggalan tuan rumah, sehingga hasil akhir dari dua leg ini masih sangat terbuka menjelang pertandingan leg kedua.

Bayern langsung menguasai permainan sejak awal, dan Dayot Upamecano seharusnya bisa membuka skor saat mendapat peluang emas dengan gawang yang sudah kosong. Namun, sang bek gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik, sehingga Alvaro Carreras berhasil menghalau bola di garis gawang. Di sisi lain, Manuel Neuer harus tetap waspada untuk melakukan dua penyelamatan dari Mbappe dan satu dari Vinicius Jr saat Madrid mengancam melalui serangan balik.

Serge Gnabry membuang peluang bagus untuk memecah kebuntuan saat ia menerima umpan dari Thiago Pitarch di dalam kotak penalti Madrid, namun tendangannya mengarah langsung ke Andriy Lunin. Namun, Gnabry menebus kegagalannya itu, karena umpan terobosannya yang luar biasa disambut oleh Diaz untuk memecah kebuntuan empat menit sebelum babak pertama berakhir.

Bayern menggandakan keunggulan mereka 20 detik setelah babak kedua dimulai saat Kane melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang setelah tim tamu kehilangan bola di wilayah Madrid. Michael Olise yang tampil dominan kemudian membuat Lunin harus bekerja keras saat Bayern mengancam untuk melarikan diri dengan keunggulan di leg pertama.

Madrid bangkit, namun, dan setelah Vinicius melepaskan tembakan melebar setelah sundulan buruk dari Upamecano dan Neuer melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Mbappe, Los Blancos mencetak gol saat Mbappe menyundul umpan silang rendah Trent Alexander-Arnold di tiang jauh.

Tuan rumah mendominasi sejak saat itu, dengan Mbappe hampir menyamakan kedudukan saat tendangannya melebar, tetapi Bayern-lah yang memegang keunggulan menjelang leg kedua di Bavaria pada Rabu depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Bayern dari Bernabeu...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (8/10):

    Melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Mbappe (dua kali) dan Vinicius di babak pertama, sebelum kembali melakukan penyelamatan menakjubkan untuk menggagalkan Mbappe setelah jeda. Membuat timnya berada di bawah tekanan akibat beberapa kesalahan distribusi bola, namun selain itu tampil sangat percaya diri di dalam kotak penalti timnya.

    Josip Stanisic (6/10):

    Berhasil mengawal Vinicius meskipun pemain Brasil itu beberapa kali berhasil mengalahkannya.

    Dayot Upamecano (4/10):

    Entah bagaimana, ia gagal mencetak gol saat gawang kosong di awal pertandingan, sebelum sundulannya yang buruk memberi Vinicius peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan Madrid. Ia lolos dari kedua situasi tersebut, namun kemudian kehilangan Mbappe saat pemain Prancis itu mencetak gol.

    Jonathan Tah (7/10):

    Menampilkan performa yang kuat saat menghadapi Mbappe hampir sepanjang pertandingan. Harus sedikit mundur setelah mendapat kartu kuning, yang membantu Madrid akhirnya mendapatkan pijakan.

    Konrad Laimer (6/10):

    Gagal memanfaatkan peluang bagus untuk membuka skor di menit pertama. Melakukan tugasnya dengan baik dalam mengawal Valverde, yang membuat kapten Madrid itu semakin frustrasi.

    Lini tengah

    Joshua Kimmich (7/10):

    Penampilan yang tenang di jantung lini tengah Bayern sambil sesekali melepaskan umpan tajam ke depan. Umpan-umpan dari situasi bola mati juga menimbulkan masalah.

    Aleksandar Pavlovic (7/10):

    Penampilannya terangkum saat ia merebut bola kembali untuk memicu serangan yang berujung pada gol Kane. Ia mengolah bola dengan baik dan melindungi pertahanannya dengan brilian.

    Serge Gnabry (6/10):

    Tidak bisa terlibat secara signifikan dan menyia-nyiakan peluang bagus saat Pitarch memberikan bola kepadanya di dalam kotak penalti Madrid. Ia menebus kesalahannya dengan umpan terobosan yang sangat tepat untuk membawa Diaz mencetak gol pembuka.

    Serangan

    Michael Olise (8/10):

    Carreras terus-menerus membuat lawan kewalahan, dengan kemampuannya melakukan umpan silang menggunakan kedua kakinya membuatnya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Dia memberikan assist untuk gol Kane dan sayangnya tidak berhasil mencetak gol sendiri.

    Harry Kane (6/10):

    Tidak terlihat dalam kondisi prima karena sering salah mengoper bola dan kesulitan terlibat dalam permainan. Namun, ia tetap berhasil berperan dalam gol pembuka dan kemudian memamerkan kemampuan penyelesaian akhir yang akurat untuk menggandakan keunggulan Bayern.

    Luis Diaz (6/10):

    Terlalu bermain aman saat menerima bola di sisi kiri, terlalu sering mengoper ke samping atau ke belakang. Waktunya berlari sempurna untuk membuka skor, tetapi dua umpan buruk di akhir pertandingan bisa saja membayangi Bayern.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jamal Musiala (5/10):

    Berhasil menemukan ruang di sekitar kotak penalti Madrid setelah menggantikan Gnabry, namun tidak mampu menciptakan peluang yang berarti. Juga mendapat kartu kuning.

    Alphonso Davies (5/10):

    Madrid menargetkan sayapnya setelah ia masuk menggantikan Laimer dan ia tampak tidak nyaman.

    Leon Goretzka (N/A):

    Menggantikan Pavlovic pada masa tambahan waktu.

    Tom Bischof (N/A):

    Masuk menggantikan Diaz pada waktu tambahan.

    Vincent Kompany (7/10):

    Timnya tampak seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik selama 70 menit karena rencana mereka berjalan dengan sempurna. Mungkin ia terlalu terburu-buru untuk mengakhiri pertandingan dan harus membayar harganya karena Madrid mendominasi setelah pergantian pemain yang dilakukannya.

