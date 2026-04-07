Penilaian pemain Bayern Munich vs Real Madrid: Michael Olise memukau penonton di Bernabeu sementara Manuel Neuer tampil gemilang layaknya di masa jayanya, dan gol-gol dari Luis Diaz serta Harry Kane memastikan kemenangan besar di Liga Champions

Bayern langsung menguasai permainan sejak awal, dan Dayot Upamecano seharusnya bisa membuka skor saat mendapat peluang emas dengan gawang yang sudah kosong. Namun, sang bek gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik, sehingga Alvaro Carreras berhasil menghalau bola di garis gawang. Di sisi lain, Manuel Neuer harus tetap waspada untuk melakukan dua penyelamatan dari Mbappe dan satu dari Vinicius Jr saat Madrid mengancam melalui serangan balik.

Serge Gnabry membuang peluang bagus untuk memecah kebuntuan saat ia menerima umpan dari Thiago Pitarch di dalam kotak penalti Madrid, namun tendangannya mengarah langsung ke Andriy Lunin. Namun, Gnabry menebus kegagalannya itu, karena umpan terobosannya yang luar biasa disambut oleh Diaz untuk memecah kebuntuan empat menit sebelum babak pertama berakhir.

Bayern menggandakan keunggulan mereka 20 detik setelah babak kedua dimulai saat Kane melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang setelah tim tamu kehilangan bola di wilayah Madrid. Michael Olise yang tampil dominan kemudian membuat Lunin harus bekerja keras saat Bayern mengancam untuk melarikan diri dengan keunggulan di leg pertama.

Madrid bangkit, namun, dan setelah Vinicius melepaskan tembakan melebar setelah sundulan buruk dari Upamecano dan Neuer melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Mbappe, Los Blancos mencetak gol saat Mbappe menyundul umpan silang rendah Trent Alexander-Arnold di tiang jauh.

Tuan rumah mendominasi sejak saat itu, dengan Mbappe hampir menyamakan kedudukan saat tendangannya melebar, tetapi Bayern-lah yang memegang keunggulan menjelang leg kedua di Bavaria pada Rabu depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Bayern dari Bernabeu...