Bayern memulai pertandingan dengan agresif dan unggul lebih dulu setelah Diaz dijatuhkan oleh Willian Pacho di area penalti, dan Kane tidak menyia-nyiakan peluang dari titik putih. Olise kemudian mendapat peluang emas untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun tendangannya yang melenceng berhasil dihalau berkat kerja sama Matvey Safonov dan Marquinhos.

PSG kemudian bangkit, dan tak lama setelah Ousmane Dembele melepaskan tembakan melebar saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, Khvicha Kvaratskhelia dengan brilian memotong ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung ke pojok bawah gawang. Joao Neves kemudian membawa tuan rumah unggul saat ia menyundul bola dari tendangan sudut, hanya beberapa saat setelah ia memantulkan umpan silang Olise ke tiang gawangnya sendiri.

Olise mencetak gol yang pantas ia dapatkan saat ia menguasai bola di tengah lapangan dan melepaskan tendangan keras yang melewati Safonov, namun PSG berhasil kembali memimpin di masa injury time babak pertama saat Dembele mencetak gol penalti setelah Alphonso Davies dianggap menyentuh umpan pemenang Ballon d'Or tersebut dengan tangannya.

PSG nyaris melarikan diri dengan keunggulan dari situ, saat Kvaratskhelia dan Dembele menggandakan gol masing-masing secara beruntun tak lama setelah jeda. Bayern tak mau menyerah begitu saja, dan Upamecano menyentuh sedikit tendangan bebas Joshua Kimmich untuk memperkecil ketertinggalan sebelum Diaz menyambar umpan Kane dari atas dan melepaskan tembakan yang melesat melewati Safonov.

Kedua tim memiliki peluang untuk menambah gol, dengan Senny Mayulu melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang sebelum sundulan Kimmich di masa tambahan waktu dihalau dari garis gawang oleh Pacho. Pada akhirnya, segalanya siap untuk leg kedua yang epik di Allianz Arena Rabu depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Bayern di Parc des Princes...