Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Bayern Munich vs PSG: Luis Diaz yang gemilang menjaga harapan di semifinal Liga Champions tetap hidup, sementara Michael Olise dan Harry Kane juga tampil cemerlang dalam malam ajaib penuh permainan menyerang

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Bayern Munich harus membalikkan keadaan jika ingin lolos ke final Liga Champions, setelah mereka kalah 5-4 dari Paris Saint-Germain dalam leg pertama semifinal yang menegangkan. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Luis Diaz semuanya mencetak gol untuk juara Bundesliga tersebut dalam pertandingan yang menampilkan sepak bola menyerang terbaik.

Bayern memulai pertandingan dengan agresif dan unggul lebih dulu setelah Diaz dijatuhkan oleh Willian Pacho di area penalti, dan Kane tidak menyia-nyiakan peluang dari titik putih. Olise kemudian mendapat peluang emas untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun tendangannya yang melenceng berhasil dihalau berkat kerja sama Matvey Safonov dan Marquinhos.

PSG kemudian bangkit, dan tak lama setelah Ousmane Dembele melepaskan tembakan melebar saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, Khvicha Kvaratskhelia dengan brilian memotong ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung ke pojok bawah gawang. Joao Neves kemudian membawa tuan rumah unggul saat ia menyundul bola dari tendangan sudut, hanya beberapa saat setelah ia memantulkan umpan silang Olise ke tiang gawangnya sendiri.

Olise mencetak gol yang pantas ia dapatkan saat ia menguasai bola di tengah lapangan dan melepaskan tendangan keras yang melewati Safonov, namun PSG berhasil kembali memimpin di masa injury time babak pertama saat Dembele mencetak gol penalti setelah Alphonso Davies dianggap menyentuh umpan pemenang Ballon d'Or tersebut dengan tangannya.

PSG nyaris melarikan diri dengan keunggulan dari situ, saat Kvaratskhelia dan Dembele menggandakan gol masing-masing secara beruntun tak lama setelah jeda. Bayern tak mau menyerah begitu saja, dan Upamecano menyentuh sedikit tendangan bebas Joshua Kimmich untuk memperkecil ketertinggalan sebelum Diaz menyambar umpan Kane dari atas dan melepaskan tembakan yang melesat melewati Safonov.

Kedua tim memiliki peluang untuk menambah gol, dengan Senny Mayulu melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang sebelum sundulan Kimmich di masa tambahan waktu dihalau dari garis gawang oleh Pacho. Pada akhirnya, segalanya siap untuk leg kedua yang epik di Allianz Arena Rabu depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Bayern di Parc des Princes...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (5/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah gol-gol PSG, meskipun tendangannya sangat buruk sepanjang pertandingan.

    Josip Stanisic (4/10):

    Tidak mampu mengatasi kehebatan Kvaratskhelia di lini pertahanan, sementara ia membuat beberapa keputusan buruk di area serangan yang merusak serangan-serangan yang menjanjikan.

    Dayot Upamecano (5/10):

    Terkadang tertangkap dalam posisi yang salah, terutama pada gol pertama Kvaratskhelia, namun sesekali berhasil membawa bola keluar dari pertahanan dengan baik dan berhasil mencetak gol dengan sundulan lemah di babak kedua.

    Jonathan Tah (6/10):

    Tampil sekuat mungkin mengingat tekanan yang diberikan PSG terhadap pertahanan Bayern. Melakukan beberapa blok yang tepat waktu.

    Alphonso Davies (6/10):

    Melakukan beberapa intervensi pertahanan yang penting, tetapi terkadang kewalahan saat Dembele bergabung dengan Doue di sisi kanan. Sayangnya, ia dihukum karena handball ringan tepat sebelum babak pertama berakhir, yang ternyata menjadi kontribusi terakhirnya.

    Lini tengah

    Joshua Kimmich (5/10):

    Dia cukup baik dalam mengoper bola di lini tengah, dan berhasil memberikan assist untuk gol Upamecano lewat umpan silang yang cerdik, namun seharusnya bisa lebih aktif melindungi rekan-rekannya di belakang.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Terlalu sering dilewati lawan karena gaya permainan langsung PSG. Cukup baik dalam menguasai bola saat berhasil merebutnya.

    Jamal Musiala (5/10):

    Tidak mampu menonjol dalam pertandingan di mana semua penyerang lain tampil gemilang. Juga gagal mengawasi pergerakan Neves saat gol yang membuat PSG unggul 2-1 tercipta.

    Serangan

    Michael Olise (7/10):

    Salah satu dari sedikit pemain sayap yang merepotkan Mendes dalam beberapa musim terakhir karena ia secara rutin mengalahkan bek kiri PSG itu. Ia pantas mencetak gol, meskipun seharusnya ia bisa mencetak satu gol lagi, sementara umpan terakhirnya terkadang kurang akurat.

    Harry Kane (7/10):

    Tidak diragukan lagi bahwa ia akan mencetak gol dari tendangan penalti, tetapi selain itu ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kotak penalti karena ia turun ke belakang untuk menghubungkan permainan. Umpan indah ke atas membantu Diaz.

    Luis Diaz (8/10):

    Sangat dinamis sejak menit pertama. Cara ia secara rutin menguasai bola di udara sangatlah luar biasa dan ia terus-menerus terlihat mampu menciptakan peluang saat mendapatkan bola. Ia mencetak gol yang memang pantas ia dapatkan dengan sangat baik saat peluang itu akhirnya datang.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Konrad Laimer (4/10):

    Kesalahannya membuat Hakimi bisa menembus ke belakang pertahanan dan menciptakan gol keempat PSG, sementara ia terlalu sering membuat pilihan yang salah dalam serangan setelah menggantikan Davies pada babak kedua.

    Leon Goretzka (6/10):

    Masuk menggantikan Musiala pada 15 menit terakhir.

    Nicolas Jackson (N/A):

    Dimasukkan pada masa tambahan waktu.

    Aaron Danks (5/10):

    Dengan Kompany diskors dan tidak bisa berkomunikasi dengan para pemain atau bangku cadangan, Danks, pemain Inggris yang tidak dikenal, ditugaskan untuk memimpin tim, dan sepertinya dia tidak punya banyak jawaban atas gaya permainan langsung PSG. Dia berhutang budi kepada para pemainnya yang telah membantunya keluar dari situasi sulit dan memastikan mereka tetap bertahan dalam pertandingan ini.

