Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kane Olise Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Bayern Munich vs PSG: Harry Kane tak berdaya dan Michael Olise tak berdaya, sementara Dayot Upamecano kelelahan saat impian Liga Champions sirna di babak semifinal

Player ratings
Bayern Munich
H. Kane
M. Olise
Champions League
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Harapan Bayern Munich untuk melaju ke final Liga Champions pupus pada Rabu malam setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain, sehingga mereka kalah dengan agregat 6-5 di babak semifinal. Juara bertahan itu mencetak gol lebih dulu dan bertahan dengan gigih, sehingga gol penyeimbang yang dicetak Harry Kane di menit-menit akhir tak berarti apa-apa pada akhirnya.

Bayern langsung terkejut di tiga menit awal saat Ousmane Dembele mencetak gol setelah melakukan pergerakan dan umpan silang yang luar biasa dari Khvicha Kvaratskhelia, sehingga tim tamu unggul dua gol. Bayern berusaha membalas, namun beruntung tidak semakin tertinggal ketika Manuel Neuer melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan sundulan Joao Neves.

Tim tuan rumah akhirnya menguji Matvey Safonov ketika Jamal Musiala menerobos ke area penalti sesaat sebelum babak pertama berakhir dan tendangannya ditepis oleh kiper PSG, sementara Jonathan Tah melepaskan sundulan bebas yang melebar di akhir babak pertama.

Meskipun unggul, PSG terus menciptakan peluang, dan Neuer harus waspada untuk melakukan dua penyelamatan dari tendangan Desire Doue serta menepis tendangan Kvaratskhelia dengan kakinya. Di sisi lain, Luis Diaz memaksa Safonov melakukan penyelamatan ke arah kanan bawah, tetapi hingga Kane berbalik dan melepaskan tembakan ke atap gawang pada masa tambahan waktu, mereka jarang terlihat mampu membalikkan keadaan. Akibatnya, PSG akan menghadapi Arsenal di final di Budapest pada 30 Mei.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Bayern dari Allianz Arena...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (7/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa saat Dembele melepaskan tendangan keras, tetapi tampil gemilang dengan menggagalkan upaya Neves di babak pertama. Ia juga melakukan penyelamatan dari Doue (dua kali) dan Kvaratskhelia setelah jeda, sementara distribusi bolanya juga bagus.

    Konrad Laimer (5/10):

    Sesekali melakukan serangan yang cukup baik di dalam area Olise, tetapi hal itu membuatnya terjebak di lapangan saat Kvaratskhelia melakukan serangan balik, sehingga membuat Upamecano terekspos.

    Dayot Upamecano (4/10):

    Tinggal jauh di belakang Kvaratskhelia saat terjadi serangan yang berujung pada gol pembuka dan kesulitan menghadapi kecepatan serta gerakan kaki cepat pemain asal Georgia itu sepanjang malam.

    Jonathan Tah (6/10):

    Mengungguli Doue dalam duel satu lawan satu dan melakukan beberapa intervensi penting di dalam kotak penalti sendiri. Pasti kecewa dengan sundulannya di akhir babak pertama.

    Josip Stanisic (5/10):

    Tidak terlalu diuji karena PSG lebih banyak menyerang dari sayap lain, tetapi tidak memberikan kontribusi yang cukup saat menyerang balik untuk membuat perbedaan.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Lini tengah

    Joshua Kimmich (5/10):

    Tertutupi oleh kehebatan lini tengah PSG. Umpan terakhirnya sering kurang akurat saat ia masuk ke area serangan.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Keberadaannya stabil di jantung lini tengah Bayern, namun PSG tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkannya mengingat minimnya ancaman yang ia berikan.

    Jamal Musiala (4/10):

    Selain lima menit di akhir babak pertama, pemain internasional Jerman ini kesulitan menemukan ruang kosong dan menghubungkan permainan di belakang tiga penyerang.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Serangan

    Michael Olise (4/10):

    Jauh dari standar yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri musim ini. Memaksa Mendes mendapat kartu kuning di awal pertandingan, namun gagal memanfaatkannya. Kontrol bola yang buruk terlalu sering menghambatnya, sementara ia melepaskan peluang terbaiknya melambung di atas mistar gawang.

    Harry Kane (5/10):

    Lagi-lagi turun ke belakang, tapi tidak seefektif di leg pertama. Hampir tidak mendapat peluang mencetak gol karena Pacho dan Marquinhos menghalangi kapten Inggris ini, meskipun gerakan berbalik dan penyelesaiannya untuk gol penyama kedudukan sangat luar biasa.

    Luis Diaz (6/10):

    Dia mengungguli Zaire-Emery di awal pertandingan, tetapi terlalu sering mencoba melakukan terlalu banyak hal di dalam kotak penalti. Dia menguji Safonov di babak kedua dalam peluang terbaik Bayern untuk mencetak gol.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alphonso Davies (6/10):

    Memberikan ancaman serangan yang lebih besar daripada Stanisic saat Bayern gencar menyerang di babak kedua.

    Kim Min-jae (6/10):

    Masuk menggantikan Tah di pertengahan babak kedua dalam rotasi bek tengah.

    Nicolas Jackson (5/10):

    Tidak mampu menciptakan banyak hal yang menonjol selama 15 menit di lapangan.

    Lennart Karl (N/A):

    Dimasukkan pada lima menit terakhir setelah pulih dari cedera.

    Vincent Kompany (5/10):

    Kalah taktik dari Luis Enrique karena timnya kekurangan ide serangan dan tidak bisa menguasai lini tengah. Terbatas oleh pilihan yang dimilikinya, namun pergantian pemain yang dilakukannya juga tidak banyak mengubah keadaan.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB