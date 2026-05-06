Penilaian pemain Bayern Munich vs PSG: Harry Kane tak berdaya dan Michael Olise tak berdaya, sementara Dayot Upamecano kelelahan saat impian Liga Champions sirna di babak semifinal

Bayern langsung terkejut di tiga menit awal saat Ousmane Dembele mencetak gol setelah melakukan pergerakan dan umpan silang yang luar biasa dari Khvicha Kvaratskhelia, sehingga tim tamu unggul dua gol. Bayern berusaha membalas, namun beruntung tidak semakin tertinggal ketika Manuel Neuer melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan sundulan Joao Neves.

Tim tuan rumah akhirnya menguji Matvey Safonov ketika Jamal Musiala menerobos ke area penalti sesaat sebelum babak pertama berakhir dan tendangannya ditepis oleh kiper PSG, sementara Jonathan Tah melepaskan sundulan bebas yang melebar di akhir babak pertama.

Meskipun unggul, PSG terus menciptakan peluang, dan Neuer harus waspada untuk melakukan dua penyelamatan dari tendangan Desire Doue serta menepis tendangan Kvaratskhelia dengan kakinya. Di sisi lain, Luis Diaz memaksa Safonov melakukan penyelamatan ke arah kanan bawah, tetapi hingga Kane berbalik dan melepaskan tembakan ke atap gawang pada masa tambahan waktu, mereka jarang terlihat mampu membalikkan keadaan. Akibatnya, PSG akan menghadapi Arsenal di final di Budapest pada 30 Mei.

