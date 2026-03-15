Penilaian pemain Barcelona vs Sevilla: Pahlawan hat-trick Raphinha menjadi bintang utama, sementara Joao Cancelo kembali tampil mengesankan dalam kemenangan telak

Tidak ada tanda-tanda kegugupan dari sang juara bertahan, yang sudah unggul dalam waktu tujuh menit. Sebuah serangan apik dari sisi kiri membuat Joao Cancelo menerobos ke dalam kotak penalti, sebelum dijatuhkan oleh tekel ceroboh Djibril Sow. Wasit tidak ragu menunjuk titik penalti, dan Raphinha maju untuk mengeksekusi tendangan penalti ala Panenka yang membawa timnya memimpin.

Hanya 10 menit kemudian, pemain Brasil itu kembali mendapat kesempatan dari titik penalti, sementara kali ini Cancelo yang melakukan pekerjaan kotor di kotak penalti, menerobos kerumunan pemain, hingga bola mengenai lengan Jose Carmona. Setelah tinjauan VAR, Raphinha kembali mengambil penalti keduanya pada sore itu, kali ini melepaskan tendangan rendah dan keras ke sudut bawah gawang.

Sebagian besar sisa waktu di babak pertama tidak terlalu menegangkan, namun saat Blaugrana berhasil menembus pertahanan Sevilla, mereka mencetak gol. Kali ini giliran Dani Olmo yang mencetak gol, melakukan sprint terlambat ke kotak penalti dan menerima umpan dari Marc Bernal. Pemain internasional Spanyol itu menendang bola langsung dan mengarahkannya ke sudut gawang, seolah-olah mengakhiri pertandingan di babak pertama. Namun, Sevilla berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir tambahan waktu, saat umpan silang indah dari Juanlu Sanchez menemukan Oso, yang melepaskan tendangan voli tenang ke sudut jauh.

Permainan kembali normal di awal babak kedua, dengan Raphinha mencetak hat-trick untuk mengunci kemenangan. Kerja cerdas di tepi kotak penalti membuat winger itu membuka celah kecil, sebelum tendangannya membelok secara melengkung dan mengalahkan kiper.

Cancelo mengakhiri sore yang fantastis dengan golnya sendiri, menusuk ke dalam dan mencetak gol untuk menambah penderitaan tim tamu, dan meskipun Sevilla berhasil mencetak gol hiburan lain di menit-menit akhir tambahan waktu, itu sudah terlambat.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca dari Spotify Camp Nou...