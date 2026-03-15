Penilaian pemain Barcelona vs Sevilla: Pahlawan hat-trick Raphinha menjadi bintang utama, sementara Joao Cancelo kembali tampil mengesankan dalam kemenangan telak

Barcelona kembali memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga pada Minggu sore, setelah mengalahkan Sevilla 5-2 dan kini unggul empat poin atas Real Madrid. Ini menjadi penampilan gemilang lainnya bagi Raphinha, yang mencetak hat-trick dalam kemenangan tersebut. Dua golnya tercipta dari titik penalti, sedangkan gol ketiganya merupakan tendangan yang membelok dan melambung tinggi, yang memastikan kemenangan timnya di awal babak kedua.

Tidak ada tanda-tanda kegugupan dari sang juara bertahan, yang sudah unggul dalam waktu tujuh menit. Sebuah serangan apik dari sisi kiri membuat Joao Cancelo menerobos ke dalam kotak penalti, sebelum dijatuhkan oleh tekel ceroboh Djibril Sow. Wasit tidak ragu menunjuk titik penalti, dan Raphinha maju untuk mengeksekusi tendangan penalti ala Panenka yang membawa timnya memimpin.

Hanya 10 menit kemudian, pemain Brasil itu kembali mendapat kesempatan dari titik penalti, sementara kali ini Cancelo yang melakukan pekerjaan kotor di kotak penalti, menerobos kerumunan pemain, hingga bola mengenai lengan Jose Carmona. Setelah tinjauan VAR, Raphinha kembali mengambil penalti keduanya pada sore itu, kali ini melepaskan tendangan rendah dan keras ke sudut bawah gawang. 

Sebagian besar sisa waktu di babak pertama tidak terlalu menegangkan, namun saat Blaugrana berhasil menembus pertahanan Sevilla, mereka mencetak gol. Kali ini giliran Dani Olmo yang mencetak gol, melakukan sprint terlambat ke kotak penalti dan menerima umpan dari Marc Bernal. Pemain internasional Spanyol itu menendang bola langsung dan mengarahkannya ke sudut gawang, seolah-olah mengakhiri pertandingan di babak pertama. Namun, Sevilla berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir tambahan waktu, saat umpan silang indah dari Juanlu Sanchez menemukan Oso, yang melepaskan tendangan voli tenang ke sudut jauh.

Permainan kembali normal di awal babak kedua, dengan Raphinha mencetak hat-trick untuk mengunci kemenangan. Kerja cerdas di tepi kotak penalti membuat winger itu membuka celah kecil, sebelum tendangannya membelok secara melengkung dan mengalahkan kiper.

Cancelo mengakhiri sore yang fantastis dengan golnya sendiri, menusuk ke dalam dan mencetak gol untuk menambah penderitaan tim tamu, dan meskipun Sevilla berhasil mencetak gol hiburan lain di menit-menit akhir tambahan waktu, itu sudah terlambat. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca dari Spotify Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Dia tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol-gol Sevilla, dan jarang diuji dalam situasi lain.

    Xavi Espart (5/10):

    Dia kehilangan pemain yang dijaganya saat gol tercipta, tetapi selain itu penampilannya solid.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Seperti sebagian besar barisan belakang Barcelona, dia tidak perlu bekerja keras.

    Gerard Martin (7/10):

    Merupakan bek tengah yang lebih tangguh di antara keduanya saat menghadapi beberapa serangan berbahaya dari Sevilla

    Joao Cancelo (8/10):

    Mendapatkan dua penalti dan mencetak gol untuk mengakhiri penampilan fantastisnya

    Lini tengah

    Pedri (7/10):

    Selalu tampil dengan performa 7 dari 10, dan hal itu tidak berbeda di sini. 

    Marc Bernal (7/10):

    Tetap aktif di lini tengah, menghalau setiap ancaman dan menjaga Barca tetap menguasai permainan.

    Dani Olmo (8/10):

    Mencetak gol yang indah dan mengendalikan permainan dari posisi No.10, sering memberikan umpan kepada Raphinha.

    Serangan

    Roony Bardghji (7/10):

    Berhasil menggantikan Yamal dengan baik hingga pemain asal Spanyol itu masuk menggantikannya di babak kedua

    Robert Lewandowski (5/10):

    Hari yang sepi bagi penyerang veteran ini, yang nyaris tak mendapat peluang berarti selain sundulan yang melebar.

    Raphinha (9/10):

    Menjadi ancaman di lini depan dan pantas mendapatkan hat-trick. Meskipun dua golnya berasal dari titik penalti, tampaknya sudah pasti bahwa pemain Brasil ini akan mencetak gol.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fermin Lopez (7/10):

    Berperan penting dari bangku cadangan dengan memberikan assist untuk gol kelima.

    Ronald Araujo (6/10):

    Menikmati waktunya di lapangan, dengan Sevilla sudah tertinggal saat ia masuk ke lapangan.

    Lamine Yamal (6/10):

    Tidak memberikan dampak sebesar yang ia harapkan dari bangku cadangan, tetapi ia tidak benar-benar perlu menunjukkan performa terbaiknya.

    Marc Casado (6/10):

    Bermain bersama Fermin dan kemudian Gavi di lini tengah, memberikan serangkaian umpan yang bagus saat Barca bermain dengan santai.

    Gavi (N/A):

    Masuk sebentar untuk menandai kembalinya dia dari cedera lutut jangka panjang.

    Hansi Flick (8/10):

    Menentukan kemenangan di babak pertama berkat susunan pemainnya, dan kemudian mampu melakukan rotasi pemain dengan sisa waktu setengah jam.

