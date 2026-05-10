Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Real Madrid: Tendangan keras Marcus Rashford memastikan gelar La Liga! Blaugrana kembali jadi juara saat pemain pinjaman dari Man Utd itu memberikan pukulan telak di El Clásico kepada Los Blancos yang malang

Barcelona mempertahankan gelar juara liga mereka dalam situasi yang sempurna pada Minggu malam, dengan mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, secara telak dalam laga El Clasico di kandang sendiri. Pemuncak klasemen La Liga yang jauh meninggalkan para pesaingnya itu hanya membutuhkan satu poin dari laga krusial di Spotify Camp Nou dan tentu saja mengantisipasi pertarungan sengit melawan musuh lama mereka, namun pada kenyataannya ini adalah kemenangan yang mudah atas tim Madrid yang sedang kacau balau setelah seminggu diwarnai kekacauan di balik layar.

Blaugrana telah menyelesaikan tugas beratnya di babak pertama, unggul dua gol dalam waktu kurang dari 20 menit. Pertama, Marcus Rashford melepaskan tendangan bebas indah yang melesat melewati Thibault Courtois dan masuk ke sudut atas gawang, sebelum Ferran Torres menyambut umpan sundulan brilian dari Dani Olmo dan mencetak gol dengan tenang di dalam kotak penalti. Rashford kemudian nyaris menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, namun bola masih bisa ditepis oleh ujung jari Courtois.

Madrid - klub yang sedang krisis setelah keributan di ruang ganti antara rekan setim Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde serta musim tanpa trofi lainnya - sepertinya tidak akan bisa membalikkan keadaan, meskipun gol Jude Bellingham dianulir karena offside yang jelas setelah jeda. Selain itu, Barca adalah satu-satunya tim yang terlihat berpeluang mencetak gol lagi, dengan Courtois melakukan penyelamatan gemilang dari Ferran dan penggantinya, Robert Lewandowski, di babak kedua.

Kemenangan 2-0 yang meyakinkan di El Clasico berarti Barcelona telah membuka keunggulan 14 poin yang tak terkejar atas rival mereka untuk kembali meraih trofi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di Spotify Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Sebagian besar hanya menjadi penonton, tetapi tetap waspada untuk menggagalkan upaya Vinicius Jr di babak kedua.

    Eric Garcia (7/10):

    Tampil mengesankan meski bermain di posisi yang bukan posisinya. Mungkin beruntung lolos dari hukuman setelah menyikut Bellingham di kotak penalti.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Cukup solid di lini belakang pada malam yang relatif tenang bagi barisan pertahanan Barca.

    Gerard Martin (7/10):

    Secara mengejutkan tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya mengingat besarnya pertandingan ini, tetapi tampil tangguh saat dibutuhkan.

    Joao Cancelo (6/10):

    Tidak menunjukkan daya serang seperti biasanya, tetapi berperan dalam pembangunan serangan Barca yang mengesankan di sisi kiri.

    Lini tengah

    Gavi (6/10):

    Terkadang terlihat bertekad untuk menjatuhkan Bellingham. Umpan-umpan sederhananya sangat penting bagi begitu banyak serangan Barca.

    Pedri (6/10):

    Sering diberi kebebasan untuk bermain di lapangan, meskipun ia tidak selalu memanfaatkannya.

    Dani Olmo (7/10):

    Sentuhan udara yang luar biasa untuk mengumpan Ferran yang kemudian mencetak gol indah, menunjukkan kelasnya. Sangat mengancam di antara lini.

    Serangan

    Marcus Rashford (8/10):

    Memulai pertandingan dengan gemilang meski bermain di posisi yang tidak biasa di sayap kanan. Tendangan bebasnya sungguh indah.

    Ferran Torres (8/10):

    Gerakannya yang cerdik menghasilkan tendangan bebas awal untuk Rashford dan ia mencetak golnya sendiri tak lama setelah itu dengan penyelesaian yang klinis.

    Fermin Lopez (6/10):

    Memberikan umpan silang yang akurat yang berujung pada gol kedua, namun sebagian besar diredam oleh kombinasi Trent Alexander-Arnold dan Eduardo Camavinga.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Raphinha (5/10):

    Kembalinya yang dinanti-nantikan setelah cedera. Tampil menjanjikan, meski masih agak kaku. Ada juga akting yang memalukan.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Bekerja cukup keras, tetapi tugas utamanya hanyalah mengendalikan permainan.

    Marc Bernal (6/10):

    Berposisi di lini tengah dan mengolah bola dengan cukup baik.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Melepaskan tembakan langsung ke arah Courtois padahal seharusnya dia mengoper bola, tapi tidak bisa menyalahkannya.

    Alejandro Balde (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan untuk mengamankan hasil.

    Hansi Flick (9/10):

    Anda harus memberikan pujian besar padanya karena masih berada di pinggir lapangan setelah ayahnya meninggal dunia semalam. Hal itu akan membuat keberhasilan meraih gelar La Liga berturut-turut menjadi lebih berkesan bagi pelatih asal Jerman ini, apalagi dalam pertandingan besar seperti ini.

