Blaugrana telah menyelesaikan tugas beratnya di babak pertama, unggul dua gol dalam waktu kurang dari 20 menit. Pertama, Marcus Rashford melepaskan tendangan bebas indah yang melesat melewati Thibault Courtois dan masuk ke sudut atas gawang, sebelum Ferran Torres menyambut umpan sundulan brilian dari Dani Olmo dan mencetak gol dengan tenang di dalam kotak penalti. Rashford kemudian nyaris menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, namun bola masih bisa ditepis oleh ujung jari Courtois.

Madrid - klub yang sedang krisis setelah keributan di ruang ganti antara rekan setim Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde serta musim tanpa trofi lainnya - sepertinya tidak akan bisa membalikkan keadaan, meskipun gol Jude Bellingham dianulir karena offside yang jelas setelah jeda. Selain itu, Barca adalah satu-satunya tim yang terlihat berpeluang mencetak gol lagi, dengan Courtois melakukan penyelamatan gemilang dari Ferran dan penggantinya, Robert Lewandowski, di babak kedua.

Kemenangan 2-0 yang meyakinkan di El Clasico berarti Barcelona telah membuka keunggulan 14 poin yang tak terkejar atas rival mereka untuk kembali meraih trofi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di Spotify Camp Nou...