Rayo seharusnya sudah memecah kebuntuan pada menit pertama saat mereka menembus pertahanan Barca lewat sisi kiri, namun Garcia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan Carlos Martin dari jarak dekat. Raphinha kemudian membuang peluang emas di sisi lain lapangan saat ia berhasil lepas dari penjagaan pertahanan tim tamu, namun tendangannya melebar.

Pemimpin klasemen akhirnya memimpin di pertengahan babak pertama ketika Araujo melompat paling tinggi untuk menyundul tendangan sudut Joao Cancelo yang membentur tiang gawang, dan mereka hampir menggandakan keunggulan ketika tendangan Raphinha yang terdefleksi masih bisa ditepis ke mistar gawang.

Rayo mulai semakin percaya diri setelah jeda saat manajer Inigo Perez melakukan pergantian pemain yang lebih menyerang, dan Garcia dua kali harus tampil gemilang untuk menjaga gawangnya tetap bersih, pertama dengan menepis tendangan Alvaro Garcia ke tiang gawang sebelum menunjukkan reaksi luar biasa untuk menggagalkan sundulan terarah Unai Lopez dari tendangan sudut.

Rayo terus menekan untuk menyamakan kedudukan saat Alfonso Espino melepaskan tendangan melengkung yang melambung di atas mistar gawang dari posisi yang bagus, sebelum Garcia kembali tampil gemilang dengan menyelamatkan tendangan Jorge De Frutos dan membawa Barcelona unggul tujuh poin di puncak klasemen menjelang pertandingan derby Real Madrid melawan Atletico Madrid.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca di Camp Nou...