Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Rayo Vallecano: Ronald Araujo jadi pahlawan tak terduga, sementara Joan Garcia tampil gemilang di tengah performa kurang maksimal Raphinha dan Lamine Yamal dalam kemenangan tipis di La Liga

Barcelona tetap memegang kendali penuh dalam perebutan gelar La Liga pada Minggu lalu, meski mereka harus berjuang keras untuk meraih kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano. Ronald Araujo mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut untuk tim asal Catalunya itu, namun penampilan mengecewakan dari barisan penyerang bintang mereka membuat mereka kembali harus berterima kasih atas sejumlah penyelamatan gemilang dari kiper Joan Garcia.

Rayo seharusnya sudah memecah kebuntuan pada menit pertama saat mereka menembus pertahanan Barca lewat sisi kiri, namun Garcia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan Carlos Martin dari jarak dekat. Raphinha kemudian membuang peluang emas di sisi lain lapangan saat ia berhasil lepas dari penjagaan pertahanan tim tamu, namun tendangannya melebar.

Pemimpin klasemen akhirnya memimpin di pertengahan babak pertama ketika Araujo melompat paling tinggi untuk menyundul tendangan sudut Joao Cancelo yang membentur tiang gawang, dan mereka hampir menggandakan keunggulan ketika tendangan Raphinha yang terdefleksi masih bisa ditepis ke mistar gawang.

Rayo mulai semakin percaya diri setelah jeda saat manajer Inigo Perez melakukan pergantian pemain yang lebih menyerang, dan Garcia dua kali harus tampil gemilang untuk menjaga gawangnya tetap bersih, pertama dengan menepis tendangan Alvaro Garcia ke tiang gawang sebelum menunjukkan reaksi luar biasa untuk menggagalkan sundulan terarah Unai Lopez dari tendangan sudut.

Rayo terus menekan untuk menyamakan kedudukan saat Alfonso Espino melepaskan tendangan melengkung yang melambung di atas mistar gawang dari posisi yang bagus, sebelum Garcia kembali tampil gemilang dengan menyelamatkan tendangan Jorge De Frutos dan membawa Barcelona unggul tujuh poin di puncak klasemen menjelang pertandingan derby Real Madrid melawan Atletico Madrid.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca di Camp Nou...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (9/10):

    Terkadang terlihat kesulitan akibat cedera yang dideritanya saat melawan Newcastle, namun ia bergerak dengan brilian untuk menggagalkan peluang Martin di menit pertama, dan kembali tampil gemilang di babak kedua untuk menghalau sundulan Unai Lopez. Penampilannya yang apik ditutup dengan penyelamatan luar biasa dari tendangan De Frutos di akhir pertandingan.

    Ronald Araujo (8/10):

    Rayo terlihat menargetkan sayapnya sejak awal, tetapi ia mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Sesekali ia membawa bola ke depan dengan baik. Ia melompat paling tinggi untuk memecah kebuntuan.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan memberikan umpan dari lini belakang, sementara ia juga tampil baik saat diminta untuk memotong serangan Rayo.

    Gerard Martin (6/10):

    Kembali tampil solid bersama Cubarsi. Terus berkembang sebagai bek tengah.

    Joao Cancelo (7/10):

    Kembali menjadi ancaman serangan, baik saat bergerak ke sayap maupun saat turun ke lini tengah. Umpan tendangan bebasnya memberikan assist untuk Araujo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Lini tengah

    Fermin Lopez (7/10):

    Sangat bagus dalam ruang sempit karena ia sering lolos dari tekanan untuk melancarkan serangan Barca. Tampaknya ia mengalami cedera pada babak kedua yang mungkin menjadi alasan ia diganti pada menit ke-60.

    Marc Bernal (6/10):

    Berperan cukup baik dalam menghubungkan permainan di lini tengah sambil memberikan beberapa umpan yang menarik perhatian. Digantikan oleh Casado pada babak kedua.

    Pedri (7/10):

    Entah bagaimana, ia berhasil mempertahankan penguasaan bola dalam beberapa kesempatan saat terlihat terdesak dan memberikan banyak umpan yang memecah barisan pertahanan di babak pertama. Namun, akurasinya menurun setelah jeda.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (5/10):

    Banyak gerakan cerdik, trik, dan penetrasi, namun terlalu sering gagal mengendalikan dribelnya dalam penampilan yang mengecewakan dari sang remaja. Beruntung bisa terhindar dari kartu kuning kedua di babak kedua.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Beberapa kali turun ke belakang untuk menghubungkan permainan dengan baik, tetapi hampir tidak menyentuh bola di sepertiga akhir lapangan. Memang kurang mendapat umpan, tetapi juga kurang lincah, yang menyebabkan ia diganti pada babak pertama.

    Raphinha (3/10):

    Meskipun mencetak lima gol dalam dua pertandingan terakhir, ia tampak kurang percaya diri. Ia menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka skor dan terlalu sering memberikan umpan akhir yang buruk ke area penalti. Ia sama sekali tidak dalam performa terbaiknya.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ferran Torres (5/10):

    Memang lebih aktif bergerak daripada Lewandowski, tapi juga jarang mendapat bola.

    Dani Olmo (6/10):

    Memiliki beberapa sentuhan yang bagus dan melepaskan tembakan yang melebar setelah masuk menggantikan Fermin.

    Marc Casado (5/10):

    Permainan di lini tengah sebagian besar terlewatkan olehnya setelah ia masuk menggantikan Bernal.

    Marcus Rashford (N/A):

    Masuk menggantikan Yamal pada 10 menit terakhir dan melakukan beberapa serangan berbahaya di sisi kiri.

    Xavi Espart (N/A):

    Menggantikan Cancelo pada menit terakhir.

    Hansi Flick (5/10):

    Mungkin harus menanggung konsekuensi karena tidak memberi istirahat lebih banyak kepada para pemain setelah pertandingan tengah pekan yang melelahkan. Pada akhirnya, tim berhasil lolos dengan susah payah.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR