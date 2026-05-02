Barcelona Osasuna ratings GFXGOAL
Penilaian pemain Barcelona vs Osasuna: Segera rekrut dia! Marcus Rashford memberikan kontribusi penting setelah masuk sebagai pemain pengganti, sementara Robert Lewandowski dan Ferran Torres semakin mendekatkan pemuncak klasemen La Liga ke gelar juara

Di tengah kabar bahwa Barcelona masih mempertimbangkan untuk merekrut Marcus Rashford secara permanen, penyerang pinjaman dari Manchester United itu memberikan pengingat yang tepat waktu—dan sangat penting—tentang nilainya saat Barcelona mengalahkan Osasuna 2-1 pada Sabtu malam dan memperlebar keunggulan menjadi 14 poin di puncak klasemen La Liga. Blaugrana tampak kesulitan menembus pertahanan tuan rumah ketika Flick memutuskan untuk memasukkan Rashford pada pertengahan babak kedua pertandingan di Pamplona.

Kemudian, dengan hanya tersisa sembilan menit, Rashford menunjukkan ketenangan dan ketepatan yang luar biasa dengan menunggu hingga momen yang tepat sebelum melepaskan umpan silang dengan kaki kanannya—tanpa mengayunkan kaki terlalu jauh ke belakang—yang kemudian disundul oleh Robert Lewandowski untuk akhirnya memecah kebuntuan. Barca yang tiba-tiba bersemangat menggandakan keunggulan mereka beberapa saat kemudian ketika tekanan yang baik di area pertahanan lawan menyebabkan bola direbut kembali, yang memungkinkan Fermin Lopez mengoper bola kepada rekan pengganti Rashford, Fermin Lopez, untuk mencetak gol.

Osasuna memperkecil ketertinggalan dengan dua menit waktu normal tersisa, saat Raul Garcia menyundul masuk umpan silang luar biasa dari Abel Bretones, namun Barca bertahan hingga akhir untuk memastikan kemenangan yang berarti bahwa jika Real Madrid tidak mengalahkan Espanyol pada Minggu, tim Catalan akan dinobatkan sebagai juara Spanyol untuk musim kedua berturut-turut. Bahkan jika Los Blancos menang, itu hanya berarti Blaugrana akan memiliki kesempatan untuk memastikan gelar di hadapan para penggemar mereka sendiri - dan melawan rival yang paling mereka benci - dalam El Clasico pekan depan di Camp Nou.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Barcelona pada malam yang menegangkan di Estadio El Sadar...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (7/10):

    Salah satu pemain terbaik Barca pada malam itu. Mantan kiper Espanyol ini melakukan beberapa penyelamatan penting di babak pertama.

    Eric Garcia (4/10):

    Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa absennya Jules Kounde yang diskors sangat dirindukan. Pengganti pemain Prancis itu berulang kali tertangkap dalam posisi yang salah dan juga tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan. Kartu kuning yang sepenuhnya pantas karena tekel cerobohnya merangkum penampilannya malam itu.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Secara keseluruhan cukup solid, tetapi ia dikalahkan oleh Budimir sebelum pemain Kroasia itu membentur tiang gawang.

    Gerard Martin (6/10):

    Permainannya sederhana dan rapi dalam hal passing, tetapi dia benar-benar tidak menginspirasi kepercayaan diri - terutama dalam hal posisinya. Memang, Martin tidak selaras dengan Cubarsi dalam beberapa kesempatan, yang mengakibatkan Osasuna berhasil menembus perangkap offside Barca lebih dari sekali.

    Joao Cancelo (5/10):

    Sama seperti Garcia, ia terlalu sering meninggalkan ruang kosong di belakangnya, meskipun garis pertahanan tinggi merupakan bagian penting dari permainan Barca. Yang lebih mengejutkan lagi, Cancelo kesulitan berkontribusi dalam serangan.

    Lini tengah

    Gavi (6/10):

    Bermain dengan agresivitas seperti biasa, yang membuatnya memenangkan banyak duel, namun juga mendapat kartu kuning yang membuat pergantiannya lebih awal tak terhindarkan.

    Pedri (7/10):

    Sebagai pemain paling kreatif di Barca, Pedri terlibat dalam setiap hal positif yang dilakukan tim tamu, namun bahkan dia pun jauh dari performa terbaiknya.

    Dani Olmo (5/10):

    Muncul di beberapa posisi berbahaya berkat pergerakan cerdasnya dan juga menciptakan satu peluang emas bagi Lewandowski, namun ia lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan - seperti yang sering ia lakukan.

    Serangan

    Roony Bardghji (3/10):

    Tak ada yang mengharapkan dia tampil seperti Yamal, namun pemain asal Denmark ini justru menampilkan performa yang mengecewakan dari segala aspek. Dia sering menguasai bola namun tak mampu memanfaatkannya sebelum diganti pada menit ke-60 setelah gagal menciptakan satu pun peluang dan hanya berhasil melakukan satu dribel.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Hampir saja mencetak gol dengan tendangan keras di babak pertama, tetapi tidak melakukan kesalahan setelah menerima umpan dari Rashford di area penalti. Mungkin tidak seaktif dulu, tetapi masih tahu cara mengatur waktu untuk berlari.

    Fermin Lopez (7/10):

    Selalu terlihat mampu menciptakan sesuatu, jadi tidak mengherankan melihatnya memberikan umpan terobosan yang sempurna kepada Torres untuk gol kedua yang krusial bagi Barca.


    Pemain Cadangan & Manajer

    Marcus Rashford (7/10):

    Memberikan dampak besar setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan bersabar dan menunggu, lalu melepaskan umpan silang yang sangat indah untuk Lewandowski.

    Ferran Torres (7/10):

    Menggantikan Olmo yang kurang efektif tepat setelah satu jam pertandingan dan langsung menambah daya gedor serangan Barca sebelum mencetak gol kedua di akhir pertandingan.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Tidak mengherankan ia dimasukkan menggantikan Gavi, yang berada dalam posisi rawan karena kartu kuningnya, dan membawa lebih banyak kontrol ke dalam permainan.

    Ronald Araujo (N/A):

    Dimasukkan menggantikan Garcia di akhir pertandingan.

    Marc Bernal (N/A):

    Menggantikan Pedri di lini tengah, yang baru saja mengalami benturan keras.

    Hansi Flick (7/10):

    Harus diakui, pergantian pemain yang dilakukan pelatih asal Jerman ini sangat berpengaruh, dengan Rashford menciptakan gol pembuka untuk Lewandowski dan Ferran mencetak gol kedua Barca.

