Penilaian pemain Barcelona vs Newcastle: Penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir menyelamatkan Barcelona yang tampil buruk dan memastikan hasil imbang yang tidak pantas di Liga Champions

Namun, dengan empat menit waktu tambahan yang telah habis dan para pendukung tuan rumah masih merayakan gol Barnes dari umpan silang Jacob Murphy, Malick Thiaw melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo di area penalti, memungkinkan Yamal menyelamatkan Blaugrana dari kekalahan dengan menipu Aaron Ramsdale dari titik penalti.
Skor akhir menguntungkan tim tamu, terutama lini serang mereka yang kurang tajam, tetapi para pemain Catalan jelas tidak peduli sama sekali, karena mereka kini hanya membutuhkan kemenangan dalam bentuk apa pun di Camp Nou pekan depan untuk lolos ke perempat final.
GOAL menilai semua pemain Barcelona yang tampil di St. James' Park...