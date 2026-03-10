Penilaian pemain Barcelona vs Newcastle: Penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir menyelamatkan Barcelona yang tampil buruk dan memastikan hasil imbang yang tidak pantas di Liga Champions

Joan Garcia (5/10):

Menunjukkan kemampuan menahan tembakan yang mengesankan dengan penyelamatan yang luar biasa dari Elanga, tetapi dia seharusnya bisa melakukan yang lebih baik dalam gol pembuka Barnes, sementara dia juga terlihat tidak stabil saat menghadapi bola-bola tinggi.

Ronald Araujo (5/10):

Secara mengejutkan dipilih di sisi kanan barisan belakang empat pemain Barca di tengah masalah cedera di posisi bek sayap dan melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengendalikan Barnes hingga menghilang di akhir pertandingan.

Pau Cubarsi (6/10):

Sepertinya tidak masalah siapa yang bermain di sampingnya, dia selalu tampil baik. Penampilan yang tenang dan terkontrol dari Cubarsi - dalam pertandingan fisik di arena yang tidak ramah.

Gerard Martin (6/10):

Penampilan yang solid di posisi bek tengah dari bek kiri, yang melakukan banyak sapuan dan kuat dalam duel udara.

Joao Cancelo (4/10):

Tidak banyak berkontribusi dalam serangan - yang tidak biasa baginya - dan tidak mengherankan bahwa umpan silang untuk gol Barnes datang dari sisi kirinya.