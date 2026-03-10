Goal.com
Lamine Yamal Barcelona HICGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Newcastle: Penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir menyelamatkan Barcelona yang tampil buruk dan memastikan hasil imbang yang tidak pantas di Liga Champions

Lamine Yamal tetap tenang untuk mengonversi penalti dengan tendangan terakhir pertandingan, membawa Barcelona meraih hasil imbang 1-1 yang tidak pantas melawan Newcastle dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di St. James' Park pada Selasa. Bintang muda Barcelona itu, sama seperti rekan-rekannya, tampil buruk di Tyneside dan tidak bisa protes jika winger lain, Harvey Barnes, terbukti menjadi penentu kemenangan.

Namun, dengan empat menit waktu tambahan yang telah habis dan para pendukung tuan rumah masih merayakan gol Barnes dari umpan silang Jacob Murphy, Malick Thiaw melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo di area penalti, memungkinkan Yamal menyelamatkan Blaugrana dari kekalahan dengan menipu Aaron Ramsdale dari titik penalti.

Skor akhir menguntungkan tim tamu, terutama lini serang mereka yang kurang tajam, tetapi para pemain Catalan jelas tidak peduli sama sekali, karena mereka kini hanya membutuhkan kemenangan dalam bentuk apa pun di Camp Nou pekan depan untuk lolos ke perempat final.

GOAL menilai semua pemain Barcelona yang tampil di St. James' Park...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (5/10):

    Menunjukkan kemampuan menahan tembakan yang mengesankan dengan penyelamatan yang luar biasa dari Elanga, tetapi dia seharusnya bisa melakukan yang lebih baik dalam gol pembuka Barnes, sementara dia juga terlihat tidak stabil saat menghadapi bola-bola tinggi.

    Ronald Araujo (5/10):

    Secara mengejutkan dipilih di sisi kanan barisan belakang empat pemain Barca di tengah masalah cedera di posisi bek sayap dan melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengendalikan Barnes hingga menghilang di akhir pertandingan.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Sepertinya tidak masalah siapa yang bermain di sampingnya, dia selalu tampil baik. Penampilan yang tenang dan terkontrol dari Cubarsi - dalam pertandingan fisik di arena yang tidak ramah.

    Gerard Martin (6/10):

    Penampilan yang solid di posisi bek tengah dari bek kiri, yang melakukan banyak sapuan dan kuat dalam duel udara.

    Joao Cancelo (4/10):

    Tidak banyak berkontribusi dalam serangan - yang tidak biasa baginya - dan tidak mengherankan bahwa umpan silang untuk gol Barnes datang dari sisi kirinya.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Marc Bernal (5/10):

    Telah menunjukkan performa mencetak gol yang baik belakangan ini, namun meskipun ia bekerja keras di depan barisan belakang, ia tidak benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap permainan mereka. Namun, akan tidak adil jika terlalu keras pada dirinya - ia masih berusia 18 tahun.

    Pedri (4/10):

    Penampilan yang tidak terlalu mengesankan dari pemain yang mungkin paling penting di Barcelona. Dia memenangkan banyak duel dan sering mendapatkan bola, tetapi gagal menciptakan peluang untuk rekan setimnya, sambil juga kesulitan untuk benar-benar mengendalikan permainan. Diganti dengan sisa 20 menit pertandingan.

    Fermin Lopez (5/10):

    Kerja kerasnya sangat mengesankan, sehingga mudah dimengerti mengapa Flick memainkannya dalam pertandingan ini, tetapi meskipun menciptakan beberapa peluang di babak pertama dan memaksa Ramsdale bertindak, dia jauh kurang mengancam setelah jeda.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (5/10):

    Mereka yang datang ke St. James' Park dengan harapan melihat kilasan kejeniusan dari remaja itu pasti akan pulang dengan kecewa. Yamal hampir sepenuhnya dibatasi oleh Hall, tetapi dia tetap memiliki kata akhir berkat pelanggaran Thiaw terhadap Olmo. Namun, patut diapresiasi tendangan penalti yang sangat tenang.

    Robert Lewandowski (3/10):

    Penampilan yang sulit untuk ditonton dari salah satu penyerang tengah terbaik sepanjang masa. Lewandowski terlihat tidak dalam performa terbaiknya sepanjang malam, dan juga kadang-kadang kehilangan bola. Dia mendapat satu peluang besar di babak kedua, tetapi tidak mengherankan jika dia membuangnya.

    Raphinha (4/10):

    Malam yang tidak biasa tenang bagi pemain Brasil ini, yang hanya menciptakan satu peluang nyata, untuk Lewandowski. Jujur saja, cukup mengejutkan bahwa dia tetap berada di lapangan selama 90 menit penuh, dan Flick mungkin berharap dia telah mengganti Raphinha, mengingat dia kehilangan Barnes untuk gol pembuka pertandingan.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Subs & Manajer

    Marcus Rashford (5/10):

    Penggantian yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk Lewandowski, namun tidak memiliki cukup waktu untuk meniru penampilannya yang gemilang di fase liga di St. James' Park. Kini akan berusaha untuk menjadi starter dalam laga balasan di Camp Nou.

    Dani Olmo (5/10):

    Masuk menggantikan Pedri yang mengecewakan dan memenangkan penalti yang membuat Barca mencuri hasil imbang dengan gerakan kaki yang rapi di area penalti.

    Marc Casado (N/A):

    Pengganti yang setara untuk Bernal, yang mengalami cedera ringan sebelum ditarik keluar dengan sisa 15 menit pertandingan.

    Ferran Torres (N/A):

    Hanya dimasukkan setelah gol Newcastle untuk Fermin.

    Xavi Espart (N/A):

    Menggantikan Araujo pada menit-menit akhir.

    Hansi Flick (4/10):

    Pilihan pemainnya jelas dipengaruhi oleh cedera, tetapi susunan empat bek belakangnya aneh - dan pada akhirnya terekspos saat gol Newcastle. Flick juga terlalu lama mengganti Lewandowski, sementara Raphinha hanya menjadi penonton sepanjang malam. Dengan segala pertimbangan, pelatih Barca beruntung bisa keluar dari pertandingan ini dengan hasil imbang 1-1.

