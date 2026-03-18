Raphinha Lewandowski Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Newcastle: Pekan gemilang Raphinha berlanjut sementara Robert Lewandowski kembali menemukan sentuhan golnya saat Blaugrana tampil dominan untuk memastikan lolos ke Liga Champions

Barcelona akhirnya melaju ke perempat final Liga Champions setelah tampil dominan di babak kedua melawan Newcastle dan memenangkan leg kedua babak 16 besar dengan skor 7-2, sehingga meraih kemenangan agregat 8-3. Raphinha berperan besar dalam enam gol tersebut, dengan mencetak dua gol sendiri, sementara Robert Lewandowski juga mencetak dua gol, ditambah lagi Marc Bernal, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez yang turut mencetak gol.

Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di St. James' Park, Barca memimpin dalam laga ini dalam waktu enam menit ketika Raphinha melepaskan tendangan melengkung rendah ke sudut bawah gawang. Namun, Newcastle membalas dan menyamakan kedudukan saat Anthony Elanga menyelesaikan serangan yang apik, hanya untuk kemudian Blaugrana kembali memimpin kurang dari tiga menit kemudian ketika Bernal mencetak gol dari jarak dekat setelah Gerard Martin menyundul bola hasil tendangan bebas Raphinha.

Elanga mencetak gol keduanya malam itu untuk kembali menyamakan kedudukan setelah Yamal kehilangan bola di tepi kotak penalti sendiri, dan malam sang remaja tampaknya semakin buruk ketika ia melepaskan tembakan melambung ke atas gawang yang kosong setelah tendangan Raphinha ditepis ke arahnya. Namun, ia akhirnya mencetak gol pada masa injury time babak pertama, saat ia mengeksekusi penalti setelah Raphinha ditarik oleh Kieran Trippier.

Tim asuhan Hansi Flick meningkatkan intensitas permainan setelah jeda dan mencetak tiga gol dalam waktu 10 menit untuk memastikan kemenangan. Pertama, Fermin berlari mengejar umpan terobosan Raphinha untuk mencetak gol, sebelum Lewandowski menyundul bola dari tendangan sudut dan kemudian berlari mengejar umpan Yamal untuk mencetak gol keduanya malam itu. Dengan pertandingan sudah tak terkejar, Raphinha menambah gol ketujuh saat umpan Jacob Ramsey melintasi area penalti mendarat di kakinya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca dari Spotify Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Tidak pernah benar-benar diuji dan tidak bisa berbuat banyak terhadap kedua gol Elanga. Tenang saat menguasai bola, namun sedikit mengkhawatirkan bahwa ia terpaksa keluar lapangan karena cedera di akhir pertandingan.

    Eric Garcia (4/10):

    Tidak mampu mengimbangi Barnes di sayapnya dan tekelnya yang ceroboh menyebabkan gol penyama kedudukan pertama Elanga. Tampaknya mengalami cedera karena ia diganti di pertengahan babak pertama.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Hampir berhasil menjaga barisan belakang Barca tetap solid, sementara beberapa umpan terobosannya sangat luar biasa.

    Gerard Martin (6/10):

    Terlalu jauh dari posisinya saat gol pertama Elanga, tapi secara umum cukup solid, meski beberapa kali terburu-buru dalam membersihkan bola. Tetap tenang dan menyundul bola ke arah Bernal untuk gol kedua.

    Joao Cancelo (5/10):

    Selalu berusaha maju ke depan setiap ada kesempatan, meskipun hal itu membuatnya sering berada di posisi yang salah saat kedua gol Elanga tercipta.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Pedri (7/10):

    Kesulitan mengendalikan permainan di babak pertama, tetapi tampil jauh lebih baik setelah jeda. Tak mengherankan, performa Barca meningkat begitu ia mengambil alih kendali. 

    Marc Bernal (6/10):

    Berada di posisi yang tepat untuk melanjutkan performa apiknya di depan gawang belakangan ini. Terkadang kesulitan menghadapi tekanan Newcastle di lini tengah.

    Fermin Lopez (7/10):

    Terkadang masuk dan keluar dari permainan, tetapi memastikan dirinya memberikan dampak saat diberi kesempatan. Memberikan assist untuk gol pembuka Raphinha, umpan silangnya yang luar biasa menghasilkan penalti, dan kemudian menunjukkan ketenangan yang luar biasa untuk membuat skor menjadi 4-2 di awal babak kedua.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (7/10):

    Malam yang benar-benar campur aduk. Di satu sisi, ia melakukan gerakan dan umpan ajaib yang menghasilkan gol pembuka; di sisi lain, ia kehilangan bola akibat tendangan tumit di tepi kotak penalti sendiri, yang berujung pada gol kedua Newcastle. Ia gagal memanfaatkan peluang emas, namun berperan dalam serangan yang berujung pada golnya dari titik penalti. Umpan satu sentuhan yang luar biasa ke arah Lewandowski untuk gol keenam, serta beberapa keterampilan di babak kedua, membuat malam ini menjadi malam yang positif bagi sang remaja.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Tampak sangat tua pada babak pertama saat ia menyia-nyiakan beberapa peluang besar. Ia bangkit dan mengunci kemenangan dengan dua gol cepat, yang kedua merupakan penyelesaian khas Lewandowski.

    Raphinha (9/10):

    Pemain terbaik malam itu, ia terlibat dalam kelima gol pertama Barca. Menunjukkan ketenangan yang baik untuk mencetak gol pertama, memberikan tendangan bebas yang berujung pada gol kedua, memenangkan penalti untuk gol ketiga, dan memberikan assist untuk dua gol berikutnya. Menutup malamnya dengan mencetak gol ketujuh dengan mudah.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ronald Araujo (5/10):

    Tidak tampil meyakinkan sebagai bek kanan dan mendapat kartu kuning sebelum babak pertama berakhir. Lebih nyaman setelah dipindahkan ke posisi bek tengah.

    Xavi Espart (6/10):

    Penampilan gemilang lainnya dari bek sayap remaja ini.

    Ferran Torres (5/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh penyerang Spanyol ini setelah menggantikan Lewandowski

    Dani Olmo (6/10):

    Menunjukkan sentuhan-sentuhan bagus di lini tengah pada kuarter terakhir pertandingan.

    Wojciech Szczesny (N/A):

    Masuk menggantikan Garcia yang cedera di akhir pertandingan.

    Hansi Flick (7/10):

    Masalah pertahanan masih menjadi perhatian, namun ia melakukan penyesuaian yang diperlukan pada babak pertama untuk memastikan kemenangan.

