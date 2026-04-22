Penilaian pemain Barcelona vs Celta Vigo: Lamine Yamal tampil gemilang! Blaugrana memperlebar jarak dari Real Madrid - namun cedera sang bintang muda menjadi kekhawatiran besar

Seperti yang sudah diduga, Yamal-lah yang menjadi motor serangan Barcelona. Setelah dua kali nyaris mencetak gol, aksi slalom sang remaja memicu pelanggaran kasar di area penalti sesaat sebelum babak pertama berakhir, dan pemain berusia 18 tahun itu segera bangkit untuk dengan tenang mengeksekusi tendangan penalti yang dihasilkan, meski situasi saat itu tidak menguntungkan timnya. Namun, alih-alih merayakannya, ia langsung terjatuh karena cedera dan ditarik keluar.

Gol tersebut—yang terjadi sebelum jeda panjang akibat keadaan darurat medis di tribun penonton—tidak membuka keran gol, karena Barca harus berjuang keras untuk meraih hasil melawan tim tamu yang sedang mengejar tiket ke Eropa. Mereka memang sempat mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai, namun gol indah Ferran Torres dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR.

Namun, pada akhirnya, pasukan Hansi Flick berhasil melewati garis finis, yang secara krusial memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi sembilan poin yang tampaknya tak terkejar, dengan hanya enam pertandingan tersisa dalam upaya mereka mempertahankan gelar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di Camp Nou...