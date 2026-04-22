FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports
Krishan Davis



Penilaian pemain Barcelona vs Celta Vigo: Lamine Yamal tampil gemilang! Blaugrana memperlebar jarak dari Real Madrid - namun cedera sang bintang muda bisa jadi berakibat fatal

Player ratings
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Celta Vigo
Celta Vigo

Gol penalti Lamine Yamal memastikan Barcelona berhasil mengalahkan Celta Vigo yang gigih pada Rabu malam, sehingga memperlebar keunggulan mereka atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga menjadi sembilan poin. Namun, kemenangan 1-0 di Spotify Camp Nou itu harus dibayar mahal, karena sang winger muda berbakat terpaksa ditarik keluar karena cedera tak lama setelah mencetak gol penentu kemenangan dari titik penalti pada babak pertama.

Seperti yang sudah diduga, Yamal-lah yang menjadi motor serangan Barcelona. Setelah dua kali nyaris mencetak gol, aksi slalom sang remaja memicu pelanggaran kasar di area penalti sesaat sebelum babak pertama berakhir, dan pemain berusia 18 tahun itu segera bangkit untuk dengan tenang mengeksekusi tendangan penalti yang dihasilkan, meski situasi saat itu tidak menguntungkan timnya. Namun, alih-alih merayakannya, ia langsung terjatuh karena cedera dan ditarik keluar.

Gol tersebut—yang terjadi sebelum jeda panjang akibat keadaan darurat medis di tribun penonton—tidak membuka keran gol, karena Barca harus berjuang keras untuk meraih hasil melawan tim tamu yang sedang mengejar tiket ke Eropa. Mereka memang sempat mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai, namun gol indah Ferran Torres dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR.

Namun, pada akhirnya, pasukan Hansi Flick berhasil melewati garis finis, yang secara krusial memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi sembilan poin yang tampaknya tak terkejar, dengan hanya enam pertandingan tersisa dalam upaya mereka mempertahankan gelar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona dari Spotify Camp Nou...

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Melakukan penyelamatan bagus di awal pertandingan, namun hanya menjadi penonton selama sebagian besar pertandingan, karena Celta gagal melepaskan tembakan ke gawang.

    Jules Kounde (6/10):

    Sedikit kaku dalam bertahan, namun mampu maju ke depan dengan baik, meskipun hasil akhirnya kurang memuaskan.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Sangat nyaman menguasai bola dan mampu masuk ke lini tengah untuk mendukung serangan. Melakukan banyak pemulihan bola dan memenangkan sebagian besar duelnya.

    Gerard Martin (7/10):

    Tampil solid di lini belakang dan memberikan kontribusi besar bagi pertahanan Barca di malam yang menantang.

    Joao Cancelo (N/A):

    Terpaksa keluar lapangan setelah hanya 20 menit karena tampaknya mengalami benturan di paha.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Lini tengah

    Eric Garcia (7/10):

    Menunjukkan keserbagunaannya, efektif sebagai gelandang bertahan yang membantu pertahanan sebelum turun ke barisan belakang sebagai bek tengah ketiga. Seorang pemain tim sejati.

    Pedri (7/10):

    Semakin menemukan ritme permainannya dan mulai mengendalikan permainan di tengah lapangan dengan umpan-umpan yang sempurna. Sebuah assist yang bagus dianulir karena keputusan offside oleh VAR.

    Dani Olmo (5/10):

    Tidak mampu mempengaruhi jalannya pertandingan dalam peran No.10 karena permainan seolah-olah melewatinya sebelum ia ditarik keluar.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (7/10):

    Lincah seperti biasa. Hampir saja mencetak gol langsung dari tendangan awal. Mendapatkan penalti dengan brilian dan mengeksekusinya dengan sempurna sebelum langsung terpaksa keluar lapangan karena cedera yang tampaknya terjadi pada otot paha belakangnya.

    Ferran Torres (7/10):

    Aktif secara fisik dan sesekali berkolaborasi dengan baik bersama Yamal. Golnya yang bagus dianulir sebelum ditarik keluar.

    Gavi (5/10):

    Tidak efektif sebagai sayap kiri dan diganti pada babak pertama akibatnya.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alejandro Balde (6/10):

    Cukup banyak serangan yang datang dari sayapnya, tetapi ia mampu menghadapi tantangan tersebut setelah masuk lebih awal.

    Roony Bardghji (6/10):

    Tidak memanfaatkan kesempatan langka ini untuk tampil mengesankan setelah Yamal terpaksa keluar. Penurunan performa yang signifikan bagi remaja ini.

    Fermin Lopez (7/10):

    Langsung terlibat dalam pertarungan fisik dan membantu timnya meraih kemenangan.

    Marcus Rashford (5/10):

    Penampilan singkat lainnya yang tidak akan banyak membantu meyakinkan Barca untuk menjadikan peminjamannya permanen. Satu kesalahan fatalnya disoraki oleh para pendukung tuan rumah.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Tidak mampu mengendalikan jalannya pertandingan seperti yang dilakukan Pedri. Terlihat sedikit tidak nyaman saat bermain lebih ke depan sebagai gelandang serang (No.10).

    Hansi Flick (7/10):

    Rencana permainannya terganggu oleh dua cedera di babak pertama, terutama cedera yang dialami oleh pemain kunci Yamal. Barcelona tertinggal dalam sebagian besar pertandingan, namun menunjukkan ketangguhan mereka untuk meraih kemenangan penting.

