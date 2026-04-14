Penilaian pemain Barcelona vs Atlético Madrid: Kehebatan Lamine Yamal & Ferran Torres tak berarti apa-apa! Blaugrana gagal dalam upaya comeback yang mendebarkan di Liga Champions

Yamal langsung menjadi bintang utama sejak peluit pertama dibunyikan, memaksa kiper melakukan penyelamatan hanya 30 detik setelah pertandingan dimulai, sebelum membuka skor dalam waktu empat menit saat kesalahan Clement Lenglet dihukum dengan kejam. Dani Olmo kemudian gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu di awal pertandingan yang seru.

Antoine Griezmann nyaris menenangkan kegelisahan Atletico, tetapi tak lama kemudian skor menjadi 2-0 saat tuan rumah gagal menghalau bola dan Torres menerima umpan untuk mencetak gol dengan tenang. Kekalahan telak Atleti nyaris lengkap sejak kick-off kembali, saat kesalahan lain dari Lenglet berujung pada sundulan jarak dekat Fermin Lopez yang memaksa Juan Musso melakukan penyelamatan gemilang.

Namun, tiba-tiba tim asuhan Diego Simeone membalas untuk memulihkan keunggulan agregat mereka, saat serangan balik yang mematikan berakhir dengan Ademola Lookman mencetak gol dari umpan silang yang akurat pada menit ke-30. Masih ada waktu bagi Torres untuk melepaskan upaya lain yang digagalkan dalam babak pertama yang menegangkan.

Babak kedua menjadi cerita yang berbeda sama sekali, karena Atleti akhirnya menemukan ritme permainan dan mengambil alih kendali sementara tim tamu kehabisan tenaga. Lookman melepaskan tembakan yang melebar tipis dan Robin Le Normand dua kali nyaris mencetak gol secara beruntun di kedua sisi gol Torres yang dianulir karena offside.

Nasib Barca ditentukan 10 menit sebelum pertandingan berakhir ketika Eric Garcia diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir terhadap Alexander Sorloth, setelah tinjauan VAR atas pelanggarannya dan keputusan offside awal. Kesempatan terakhir Blaugrana untuk menyamakan kedudukan jatuh ke tangan orang yang salah, saat pemain pengganti Ronald Araujo menyundul bola melambung dari jarak beberapa yard saja dengan sisa 90 detik waktu tambahan, menandai kekalahan agregat 3-2 yang menyakitkan bagi timnya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di Metropolitano...