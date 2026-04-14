Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barca gfxGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Atlético Madrid: Kehebatan Lamine Yamal & Ferran Torres tak berarti apa-apa! Ademola Lookman yang mematikan menggagalkan upaya comeback menakjubkan Blaugrana di Liga Champions

FEATURES
Barcelona kehabisan tenaga di saat-saat krusial dan gagal dalam upaya comeback yang menegangkan pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid. Tertinggal 2-0 secara agregat setelah leg pertama, Barcelona yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Ferran Torres tak mampu mengalahkan rival sekota mereka meski berhasil menyamakan kedudukan pada babak pertama yang memukau di Stadion Metropolitano.

Yamal langsung menjadi bintang utama sejak peluit pertama dibunyikan, memaksa kiper melakukan penyelamatan hanya 30 detik setelah pertandingan dimulai, sebelum membuka skor dalam waktu empat menit saat kesalahan Clement Lenglet dihukum dengan kejam. Dani Olmo kemudian gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu di awal pertandingan yang seru.

Antoine Griezmann nyaris menenangkan kegelisahan Atletico, tetapi tak lama kemudian skor menjadi 2-0 saat tuan rumah gagal menghalau bola dan Torres menerima umpan untuk mencetak gol dengan tenang. Kekalahan telak Atleti nyaris lengkap sejak kick-off kembali, saat kesalahan lain dari Lenglet berujung pada sundulan jarak dekat Fermin Lopez yang memaksa Juan Musso melakukan penyelamatan gemilang.

Namun, tiba-tiba tim asuhan Diego Simeone membalas untuk memulihkan keunggulan agregat mereka, saat serangan balik yang mematikan berakhir dengan Ademola Lookman mencetak gol dari umpan silang yang akurat pada menit ke-30. Masih ada waktu bagi Torres untuk melepaskan upaya lain yang digagalkan dalam babak pertama yang menegangkan.

Babak kedua menjadi cerita yang berbeda sama sekali, karena Atleti akhirnya menemukan ritme permainan dan mengambil alih kendali sementara tim tamu kehabisan tenaga. Lookman melepaskan tembakan yang melebar tipis dan Robin Le Normand dua kali nyaris mencetak gol secara beruntun di kedua sisi gol Torres yang dianulir karena offside.

Nasib Barca ditentukan 10 menit sebelum pertandingan berakhir ketika Eric Garcia diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir terhadap Alexander Sorloth, setelah tinjauan VAR atas pelanggarannya dan keputusan offside awal. Kesempatan terakhir Blaugrana untuk menyamakan kedudukan jatuh ke tangan orang yang salah, saat pemain pengganti Ronald Araujo menyundul bola melebar dari jarak beberapa yard saja dengan sisa 90 detik waktu tambahan, yang membuat timnya harus menelan kekalahan agregat 3-2 yang menyakitkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barcelona di Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Hanya menjadi penonton hingga ia dikalahkan oleh Lookman. Tetap fokus untuk melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Le Normand di menit-menit akhir.

    Jules Kounde (6/10):

    Melakukan intersepsi penting di awal pertandingan, namun kesulitan menghadapi Lookman, yang berhasil merebut bola lebih dulu untuk mencetak golnya.

    Eric Garcia (5/10):

    Berjuang keras dan tampil baik dalam sejumlah duel di darat dan udara, namun diusir keluar lapangan pada momen yang mungkin menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir.

    Gerard Martin (7/10):

    Melakukan blok brilian di detik-detik terakhir untuk menggagalkan upaya Griezmann di babak pertama. Akurat dalam mengoper bola dan sering unggul dalam situasi-situasi yang sulit.

    Joao Cancelo (5/10):

    Selalu mencari peluang untuk menyerang ke depan, tetapi kurang efektif dalam mencetak gol.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Lini tengah

    Gavi (7/10):

    Hadir di mana-mana, gelandang yang sudah pulih ini melakukan pekerjaan kotor sambil tetap menjaga timnya tetap berjalan lancar di lini tengah.

    Pedri (6/10):

    Mungkin kesulitan mengikuti tempo yang sangat cepat di leg kedua, meskipun tetap mampu memberikan umpan dengan mudah.

    Dani Olmo (7/10):

    Memberikan umpan yang sangat cerdik untuk membantu gol Torres dan berkolaborasi dengan sangat baik bersama trio penyerang di depannya. Seharusnya bisa mencetak gol lebih awal, sih.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Tampil gemilang sejak menit pertama, tendangannya sempat membentur tiang gawang sebelum bola bergulir melewati sela-sela kaki kiper. Terlibat dalam hampir semua aksi - baik menciptakan peluang maupun mengendalikan jalannya pertandingan dengan tangannya sendiri.

    Ferran Torres (8/10):

    Berpikir cepat untuk memberikan umpan kepada Yamal yang berujung pada gol awal dan menambahkan gol indah sendiri 20 menit kemudian. Membuktikan bahwa ia layak menjadi starter daripada Robert Lewandowski.

    Fermin Lopez (6/10):

    Penyerang Barcelona yang paling tidak efektif malam itu meskipun sering mendapat bola. Seharusnya bisa mencetak gol dengan sundulan dari jarak dekat dan mendapat pukulan keras sebagai balasannya.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Marcus Rashford (5/10):

    Kesulitan menemukan ritme permainan di sayap kiri, sering terjebak dalam serangan yang buntu.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Dimasukkan untuk mencetak gol yang sangat penting, tetapi hanya memiliki satu peluang setengah matang di menit-menit akhir pertandingan.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Langsung aktif dan membuat perbedaan di kedua ujung lapangan dengan ketenangannya.

    Ronald Araujo (N/A):

    Dimasukkan ke lini depan dan gagal memanfaatkan peluang emas sundulan saat waktu tersisa 90 detik.

    Roony Bardghji (N/A):

    Sebenarnya berhasil banyak menguasai bola dalam waktu singkatnya di lapangan.

    Hansi Flick (6/10):

    Timnya tampak sangat yakin akan mampu membalikkan keadaan setelah 25 menit penampilan berani di babak pertama, tetapi mereka benar-benar kehabisan tenaga di babak kedua. Meski demikian, ia membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan pemain.

Copa del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL