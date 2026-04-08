Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Cubarsi Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Atlético Madrid: Kartu merah Pau Cubarsi yang merugikan membuat Blaugrana harus berjuang keras di Liga Champions, sementara Marcus Rashford tampil kurang tajam di depan gawang

Player ratings
Barcelona
P. Cubarsi
M. Rashford
Champions League
FEATURES
Barcelona vs Atletico Madrid

Barcelona kini harus menghadapi tantangan berat jika ingin lolos ke semifinal Liga Champions, setelah mereka kalah 2-0 dari Atlético Madrid pada leg pertama babak perempat final yang digelar Rabu lalu. Tim Blaugrana harus menyesali kartu merah yang diterima Pau Cubarsi pada babak pertama, sementara gol-gol dari Julian Álvarez dan Alexander Sorloth memastikan kemenangan bagi tim tamu di Catalunya.

Masih terbawa euforia kemenangan 2-1 atas Atleti di La Liga pada Sabtu lalu, Barca mengawali pertandingan dengan baik, dan Marcus Rashford memaksa Juan Musso melakukan tiga penyelamatan, sekaligus melepaskan tendangan voli yang melebar serta memiliki gol yang dianulir karena offside setelah Lamine Yamal berada dalam posisi offside dalam proses serangan tersebut.

Tim tamu terlihat sedikit mengancam melalui serangan balik, tetapi pertandingan berubah pada menit-menit akhir babak pertama ketika Cubarsi diusir keluar lapangan karena menjegal Giuliano Simeone setelah pemain sayap Atletico itu berhasil menembus pertahanan Barca. Alvarez kemudian memperparah keadaan dengan melengkungkan tendangan bebas yang dihasilkan dengan ahli ke sudut atas gawang.

Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, tim asuhan Hansi Flick tidak mengendurkan serangan setelah jeda, dan Rashford terus mengancam, pertama melepaskan tembakan yang membentur jaring samping setelah menerima umpan indah dari Yamal, sebelum ia menghantam mistar gawang dengan tendangan bebasnya dari jarak 20 yard.

Namun, tim asuhan Diego Simeone-lah yang mencetak gol kedua dalam pertandingan ini ketika, dalam serangan langka ke depan, pemain pengganti Sorloth menyambut umpan silang Matteo Ruggeri untuk melepaskan tembakan yang melewati Joan Garcia. Barca terus berusaha untuk kembali ke dalam permainan, dengan tembakan Joao Cancelo yang membentur tiang gawang serta penyelamatan Russo atas tembakan Yamal, namun mereka tidak berhasil mencetak gol yang mungkin menjadi gol hiburan yang krusial.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca di Camp Nou...

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Hampir tak berdaya menghadapi tendangan spektakuler Alvarez dan tak bisa berbuat apa-apa saat Sorloth mencetak gol dari jarak dekat. Selain itu, ia tak terlalu diuji.

    Jules Kounde (6/10):

    Kembali ke susunan pemain setelah absen karena cedera dan mampu mengimbangi Lookman dengan baik hingga sang winger diganti pada menit ke-60. Sedikit lambat dalam menghentikan umpan silang yang berujung pada gol Sorloth.

    Pau Cubarsi (4/10):

    Berhasil menggagalkan sejumlah serangan Atleti sepanjang babak pertama dengan penampilan yang tenang, namun berada di sisi yang salah saat berhadapan dengan Giuliano dan harus membayar harga mahal atas pelanggarannya terhadap winger Argentina tersebut.

    Gerard Martin (6/10):

    Penampilan tenang lainnya dari bek tengah muda ini karena ia bermain sederhana hampir sepanjang pertandingan. Namun, ia membiarkan Sorloth melewatinya sehingga skor menjadi 2-0.

    Joao Cancelo (6/10):

    Sesekali bergerak ke dalam untuk menciptakan ancaman di lini serang, sementara ia juga tampil kuat dalam duel untuk menghentikan serangan Atleti.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Lini tengah

    Eric Garcia (7/10):

    Tampil penuh percaya diri baik di lini tengah maupun pertahanan setelah dipindahkan ke belakang menyusul kartu merah yang diterima Cubarsi. Semakin menjadi pemimpin sejati dalam skuad Barca ini.

    Dani Olmo (5/10):

    Penampilannya naik-turun setelah kembali ke posisi aslinya di lini tengah. Memiliki beberapa kombinasi yang bagus saat berhasil menguasai bola di area yang sempit.

    Pedri (7/10):

    Mengatur permainan dengan baik untuk Barca di lini tengah, sementara umpan terobosannya dalam proses gol Rashford yang dianulir merupakan sebuah keindahan. Agak mengejutkan diganti pada babak pertama saat Flick merombak susunan pemain setelah kartu merah.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Selalu menguasai Ruggeri sepanjang pertandingan, dan hanya terpaut satu blok dari Le Normand untuk mencetak gol solo yang menakjubkan di babak pertama. Memang melakukan beberapa umpan akhir yang buruk di awal, tetapi segera menemukan ritmenya untuk menjadi ancaman yang konstan.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Sesekali turun ke belakang untuk menghubungkan permainan, tetapi hampir tidak pernah menendang bola di area penalti Atleti hingga melepaskan tembakan pada masa tambahan waktu babak pertama. Diganti pada jeda babak setelah penampilan yang kurang efektif.

    Marcus Rashford (6/10):

    Melepaskan banyak tembakan ke gawang tetapi hanya bisa mencetak gol setelah Yamal terjebak offside. Selalu terlihat mengancam, baik di sayap kiri maupun di tengah setelah Lewandowski diganti.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fermin Lopez (6/10):

    Aktif di lini tengah, dan memicu beberapa serangan dengan merebut bola di area lawan.

    Gavi (7/10):

    Tampil mengesankan setelah masuk pada babak kedua. Pergerakannya sedikit terkendala setelah mendapat kartu kuning.

    Ferran Torres (5/10):

    Kesulitan untuk terlibat setelah menggantikan Rashford.

    Ronald Araujo (6/10):

    Menggantikan Kounde yang kelelahan di posisi bek kanan.

    Alejandro Balde (N/A):

    Kembali bermain setelah cedera pada lima menit terakhir.

    Hansi Flick (6/10):

    Layak mendapat pujian karena melakukan perubahan berani dan mendominasi babak kedua meski hanya bermain dengan 10 orang. Namun, garis pertahanan yang terlalu tinggi memang menyebabkan kartu merah, dan kini ia harus memimpin comeback yang luar biasa pekan depan.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP