Penilaian pemain Barcelona vs Atlético Madrid: Kartu merah Pau Cubarsi yang merugikan membuat Blaugrana harus berjuang keras di Liga Champions, sementara Marcus Rashford tampil kurang tajam di depan gawang

Masih terbawa euforia kemenangan 2-1 atas Atleti di La Liga pada Sabtu lalu, Barca mengawali pertandingan dengan baik, dan Marcus Rashford memaksa Juan Musso melakukan tiga penyelamatan, sekaligus melepaskan tendangan voli yang melebar serta memiliki gol yang dianulir karena offside setelah Lamine Yamal berada dalam posisi offside dalam proses serangan tersebut.

Tim tamu terlihat sedikit mengancam melalui serangan balik, tetapi pertandingan berubah pada menit-menit akhir babak pertama ketika Cubarsi diusir keluar lapangan karena menjegal Giuliano Simeone setelah pemain sayap Atletico itu berhasil menembus pertahanan Barca. Alvarez kemudian memperparah keadaan dengan melengkungkan tendangan bebas yang dihasilkan dengan ahli ke sudut atas gawang.

Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, tim asuhan Hansi Flick tidak mengendurkan serangan setelah jeda, dan Rashford terus mengancam, pertama melepaskan tembakan yang membentur jaring samping setelah menerima umpan indah dari Yamal, sebelum ia menghantam mistar gawang dengan tendangan bebasnya dari jarak 20 yard.

Namun, tim asuhan Diego Simeone-lah yang mencetak gol kedua dalam pertandingan ini ketika, dalam serangan langka ke depan, pemain pengganti Sorloth menyambut umpan silang Matteo Ruggeri untuk melepaskan tembakan yang melewati Joan Garcia. Barca terus berusaha untuk kembali ke dalam permainan, dengan tembakan Joao Cancelo yang membentur tiang gawang serta penyelamatan Russo atas tembakan Yamal, namun mereka tidak berhasil mencetak gol yang mungkin menjadi gol hiburan yang krusial.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca di Camp Nou...