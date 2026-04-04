Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Atlético Madrid: Jangan pernah meremehkan Robert Lewandowski! Pemain senior itu mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, sementara Marcus Rashford mengakhiri puasa golnya saat Blaugrana semakin memperkuat posisi mereka dalam perebutan gelar La Liga

Barcelona selangkah lebih dekat untuk mempertahankan gelar La Liga mereka setelah Robert Lewandowski masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid yang bermain dengan 10 orang pada Sabtu lalu. Sebelumnya, Marcus Rashford telah mencetak gol untuk Blaugrana, sehingga mereka kini unggul tujuh poin atas Real Madrid di puncak klasemen setelah Los Blancos kalah dari Mallorca pada pertandingan sebelumnya di hari yang sama.

Kedua tim menciptakan peluang-peluang yang cukup menjanjikan di awal pertandingan; Antoine Griezmann dua kali gagal mencetak gol meski berada dalam posisi yang menguntungkan untuk Atletico, sementara Fermin Lopez awalnya digagalkan oleh Juan Musso dan kemudian melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan brilian dari Lamine Yamal.

Yamal sendiri membentur tiang gawang untuk Barca, tetapi tim asuhan Hansi Flick tertinggal enam menit sebelum jeda ketika Giuliano Simeone menyambut umpan panjang ke depan dan dengan percaya diri mencetak gol melewati Joan Garcia. Namun, tim tamu tidak tertinggal lama, karena Rashford berkolaborasi dengan baik bersama Dani Olmo di sisi kiri sebelum melepaskan tendangan yang melewati tubuh Musso ke sudut bawah gawang.

Itu bukan akhir dari drama di babak pertama, karena Nico Gonzalez diusir keluar lapangan pada masa injury time setelah menjatuhkan Yamal saat remaja itu berlari menuju gawang. Atleti, bagaimanapun, mengira jumlah pemain telah seimbang beberapa detik setelah babak kedua dimulai ketika Gerard Martin menendang Thiago Almada di pergelangan kakinya dan mendapat kartu merah, namun VAR membatalkan keputusan tersebut.

Dengan keunggulan jumlah pemain, Barcelona mendominasi babak kedua, dan pemain pengganti Ferran Torres dua kali digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari Musso. Atletico mempertahankan area penalti mereka dengan gagah berani, tetapi mereka tak mampu bertahan saat Musso hanya mampu menepis tendangan Joao Cancelo ke bahu Lewandowski, yang kemudian melambung masuk ke gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Barca di Metropolitano...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa saat gol pembuka Simeone dan tidak terlalu diuji dalam situasi lain. Cepat keluar dari garis gawangnya untuk menggagalkan serangan pada beberapa kesempatan.

    Ronald Araujo (5/10):

    Tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman sebagai bek kanan, terutama karena Yamal tidak banyak membantu. Diganti beberapa saat setelah Atelti mencetak gol pembuka.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting untuk menghalau bola ke dalam kotak penalti selama babak pertama. Mungkin seharusnya bisa melakukan yang lebih baik saat gol Simeone tercipta karena bola melayang di atas kepalanya.

    Gerard Martin (6/10):

    Betapa beruntungnya dia! Entah bagaimana dia tetap bermain setelah kartu merahnya dicabut di awal babak kedua. Selain itu, dia kembali tampil solid di jantung pertahanan.

    Joao Cancelo (7/10):

    Tidak memiliki dampak yang sama dalam serangan seperti pada pertandingan sebelumnya, karena dia berusaha menciptakan ruang bagi Rashford untuk berlari. Menjadi lebih mengancam setelah penyerang Inggris itu keluar, dan tendangannya lah yang berujung pada gol penyeimbang Lewandowski.

    Lini tengah

    Eric Garcia (7/10):

    Memulai pertandingan sebagai gelandang, dipindahkan ke posisi bek kanan setelah Araujo diganti, dan kemudian kembali ke lini tengah menyusul cedera Bernal. Hampir tidak melakukan kesalahan meski terjadi perubahan formasi tersebut.

    Fermin Lopez (6/10):

    Bekerja sama dengan brilian bersama Yamal dalam beberapa kesempatan, namun penyelesaian akhir mengecewakannya dua kali di babak pertama. Digantikan oleh Ferran saat jeda.

    Pedri (5/10):

    Terlihat anehnya tidak dalam performa terbaiknya sepanjang sebagian besar pertandingan karena sering salah mengoper bola dan terlalu sering kehilangan penguasaan bola.

    Serangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Menunjukkan beberapa aksi luar biasa yang membuat barisan pertahanan Atletico ketar-ketir. Seharusnya sudah memberikan dua assist untuk Fermin di awal pertandingan dan kurang beruntung karena tendangannya membentur tiang gawang sebelum akhirnya memancing pelanggaran yang berujung pada kartu merah bagi Gonzalez.

    Dani Olmo (6/10):

    Dimainkan sebagai false nine dan perlahan-lahan beradaptasi dengan peran tersebut, hingga akhirnya berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan gol penyama kedudukan Rashford. Kembali ke lini tengah setelah babak pertama, di mana ia terlihat lebih nyaman.

    Marcus Rashford (7/10):

    Selalu terlihat mengancam dengan kecepatannya, meskipun sering terjebak dalam situasi buntu. Menunjukkan ketenangan luar biasa saat mencetak gol penyama kedudukan dan mengakhiri puasa golnya selama tiga bulan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Marc Bernal (6/10):

    Masuk menggantikan Araujo sesaat sebelum babak pertama berakhir dan tampil solid di lini tengah sebelum terpaksa keluar lapangan karena cedera pada menit ke-60.

    Ferran Torres (5/10):

    Meskipun penyelamatan Musso untuk menggagalkan upayanya sangat bagus, penyerang asal Spanyol ini pasti merasa seharusnya bisa mencetak gol setidaknya sekali dari peluang yang dimilikinya.

    Jules Kounde (6/10):

    Melakukan overlap yang bagus untuk menciptakan ruang bagi Yamal setelah kembali dari cedera.

    Gavi (6/10):

    Mendapatkan tambahan 20 menit bermain di bawah performa terbaiknya saat ia terus meningkatkan kebugarannya.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencuri kemenangan yang mungkin akan sangat menentukan perebutan gelar juara.

    Hansi Flick (7/10):

    Olmo sebagai false nine adalah eksperimen yang mungkin tidak akan diulangi, namun ia berhasil mengubah strategi di babak kedua dan memanfaatkan kartu merah yang diterima Gonzalez.

