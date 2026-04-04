Kedua tim menciptakan peluang-peluang yang cukup menjanjikan di awal pertandingan; Antoine Griezmann dua kali gagal mencetak gol meski berada dalam posisi yang menguntungkan untuk Atletico, sementara Fermin Lopez awalnya digagalkan oleh Juan Musso dan kemudian melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan brilian dari Lamine Yamal.

Yamal sendiri membentur tiang gawang untuk Barca, tetapi tim asuhan Hansi Flick tertinggal enam menit sebelum jeda ketika Giuliano Simeone menyambut umpan panjang ke depan dan dengan percaya diri mencetak gol melewati Joan Garcia. Namun, tim tamu tidak tertinggal lama, karena Rashford berkolaborasi dengan baik bersama Dani Olmo di sisi kiri sebelum melepaskan tendangan yang melewati tubuh Musso ke sudut bawah gawang.

Itu bukan akhir dari drama di babak pertama, karena Nico Gonzalez diusir keluar lapangan pada masa injury time setelah menjatuhkan Yamal saat remaja itu berlari menuju gawang. Atleti, bagaimanapun, mengira jumlah pemain telah seimbang beberapa detik setelah babak kedua dimulai ketika Gerard Martin menendang Thiago Almada di pergelangan kakinya dan mendapat kartu merah, namun VAR membatalkan keputusan tersebut.

Dengan keunggulan jumlah pemain, Barcelona mendominasi babak kedua, dan pemain pengganti Ferran Torres dua kali digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari Musso. Atletico mempertahankan area penalti mereka dengan gagah berani, tetapi mereka tak mampu bertahan saat Musso hanya mampu menepis tendangan Joao Cancelo ke bahu Lewandowski, yang kemudian melambung masuk ke gawang.

