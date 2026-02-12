Goal.com
Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Hansi Flick butuh rencana cadangan! Joan Garcia dan Alejandro Balde termasuk di antara pemain yang paling mengecewakan saat barisan pertahanan tinggi Blaugrana terekspos dengan buruk dalam kekalahan telak di Copa del Rey

Barcelona dihancurkan 4-0 oleh Atletico Madrid dalam leg pertama semifinal Copa del Rey, saat tim asuhan Diego Simeone tampil dominan melawan tim Barcelona yang benar-benar buruk. Strategi garis pertahanan tinggi Hansi Flick terus-menerus dieksploitasi dengan kejam sepanjang malam yang sulit dipercaya di Metropolitano.

Atletico Madrid mendapat dorongan besar di awal pertandingan saat Joan Garcia membiarkan umpan balik meluncur di bawah kakinya, sebelum bola bergulir melewati garis gawang, meskipun Pau Cubarsi berusaha membersihkannya. Meskipun jaring gawang awalnya bergetar akibat tendangan Ademola Lookman, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah gol bunuh diri dari kiper karena bola telah melewati garis gawang.

Antoine Griezmann menggandakan keunggulan Atleti sebelum menit ke-15, saat pemain internasional Prancis itu berlari mengejar umpan terobosan Nahuel Molina dan menyelesaikan dengan indah.

Jules Kounde bahkan membersihkan bola dari garis gawang untuk menjaga Barcelona tetap dalam permainan, setelah mereka mengenai mistar gawang melalui Fermin Lopez.

Dan Atletico kembali memanfaatkan garis pertahanan Barcelona yang hampir bunuh diri untuk menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, sebuah serangan yang mengalir indah berakhir dengan penyelesaian apik Ademola Lookman.

Sebelum babak pertama berakhir, Fermin mendapat peluang satu lawan satu, tetapi Juan Musso dengan cepat keluar dari garis gawangnya untuk menyelamatkan, dan hanya dua menit kemudian, Julian Alvarez menambah gol keempat dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti.

Di babak kedua, Cubarsi berpikir dia telah memperkecil ketertinggalan, tetapi tendangannya dianulir setelah penundaan VAR yang benar-benar surreal selama delapan menit.

Sebelum pertandingan berakhir, tantangan liar dari Eric Garcia membuatnya mendapat kartu merah langsung, mengakhiri malam yang benar-benar buruk bagi Blaugrana.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Metropolitano...

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (2/10):

    Kesalahan yang sangat buruk dalam kebobolan gol pertama seperti yang dilakukannya. Dia benar-benar dikalahkan setelah itu. Bukan malamnya.

    Jules Kounde (2/10):

    Menyelamatkan upaya di garis gawang saat skor 2-0, tapi sama sekali tidak bisa mengawasi Lookman. Sangat buruk.

    Pau Cubarsi (3/10):

    Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan muka Garcia, tapi tidak bisa kembali. Terlalu lemah sepanjang pertandingan karena kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Mencetak gol untuk membuat skor menjadi 4-1, tapi pemeriksaan VAR selama delapan menit membuat gol tersebut dibatalkan.

    Eric Garcia (1/10):

    Umpannya membuat kipernya kebingungan dan dia tidak pernah benar-benar pulih. Sebuah pelanggaran tangan di akhir pertandingan diikuti oleh tekel yang begitu gegabah dan bodoh sehingga dia langsung mendapat kartu merah. Seburuk-buruknya.

    Alejandro Balde (2/10):

    Dia sama sekali tidak bisa mendekati Griezmann saat dia mencetak gol. Begitu banyak ancaman datang dari sisinya dan dia sama sekali tidak bisa mengatasinya.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Lini tengah

    Marc Casado (3/10):

    Dikenai kartu kuning karena pelanggaran yang sangat terlambat di babak pertama, memicu kemarahan di bangku cadangan Atletico. Ditarik keluar dalam 36 menit. Aduh.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Menguasai bola dengan baik, tetapi timnya sudah dalam kondisi terpuruk apa pun yang dilakukannya.

    Fermin Lopez (7/10):

    Menyentuh mistar gawang di awal pertandingan. Terus berusaha, selalu mencari bola dan mencoba menciptakan peluang. Pemain terbaik Barcelona.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (4/10):

    Jauh dari level yang kami harapkan. Dia mencoba menguasai bola dan menyerang pemain lawan saat ada kesempatan, tapi hal itu terlalu jarang terjadi untuk tim Barcelona yang terlihat terkejut.

    Ferran Torres (4/10):

    Dia menyundul bola melebar di akhir pertandingan saat tidak dijaga di tiang jauh. Itu adalah kontribusi terbesarnya.

    Dani Olmo (5/10):

    Mendapat kartu kuning dan tidak bisa mengembangkan permainan. Dia memiliki beberapa tembakan acak, tetapi mengingat keajaiban yang biasanya dia ciptakan, ini adalah malam yang buruk.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Subs & Manajer

    Robert Lewandowski (4/10):

    Masuk menggantikan Casado di babak pertama. Hampir tidak bisa menyentuh bola, begitu ketatnya penjagaan man-to-man Atletico.

    Ronald Araujo (6/10):

    Masuk pada skor 4-0 di babak kedua.

    Joao Cancelo (6/10):

    Masuk sebagai pengganti di akhir pertandingan.

    Gerard Martin (N/A):

    Masuk setelah kartu merah.

    Hansi Flick (2/10):

    Strategi garis pertahanan tinggi Flick telah terbukti sebagai kesalahan yang selalu terlihat. Atletico dengan mudah menembus pertahanan Barcelona, berulang kali menemukan celah umpan dan sudut untuk menciptakan peluang. Dia beruntung skor hanya 4-0, dan jika dia tidak menemukan rencana B, dia tidak akan lama lagi di bangku cadangan Barcelona, dan perlu diingat bahwa ini baru babak pertama dalam pertandingan ini.

