Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Hansi Flick butuh rencana cadangan! Joan Garcia dan Alejandro Balde termasuk di antara pemain yang paling mengecewakan saat barisan pertahanan tinggi Blaugrana terekspos dengan buruk dalam kekalahan telak di Copa del Rey

Atletico Madrid mendapat dorongan besar di awal pertandingan saat Joan Garcia membiarkan umpan balik meluncur di bawah kakinya, sebelum bola bergulir melewati garis gawang, meskipun Pau Cubarsi berusaha membersihkannya. Meskipun jaring gawang awalnya bergetar akibat tendangan Ademola Lookman, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah gol bunuh diri dari kiper karena bola telah melewati garis gawang.

Antoine Griezmann menggandakan keunggulan Atleti sebelum menit ke-15, saat pemain internasional Prancis itu berlari mengejar umpan terobosan Nahuel Molina dan menyelesaikan dengan indah.

Jules Kounde bahkan membersihkan bola dari garis gawang untuk menjaga Barcelona tetap dalam permainan, setelah mereka mengenai mistar gawang melalui Fermin Lopez.

Dan Atletico kembali memanfaatkan garis pertahanan Barcelona yang hampir bunuh diri untuk menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, sebuah serangan yang mengalir indah berakhir dengan penyelesaian apik Ademola Lookman.

Sebelum babak pertama berakhir, Fermin mendapat peluang satu lawan satu, tetapi Juan Musso dengan cepat keluar dari garis gawangnya untuk menyelamatkan, dan hanya dua menit kemudian, Julian Alvarez menambah gol keempat dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti.

Di babak kedua, Cubarsi berpikir dia telah memperkecil ketertinggalan, tetapi tendangannya dianulir setelah penundaan VAR yang benar-benar surreal selama delapan menit.

Sebelum pertandingan berakhir, tantangan liar dari Eric Garcia membuatnya mendapat kartu merah langsung, mengakhiri malam yang benar-benar buruk bagi Blaugrana.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Metropolitano...