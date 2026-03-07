Athletic mendapat pukulan telak hanya sembilan menit setelah pertandingan dimulai, saat Unai Gomez terjatuh dengan tidak wajar dan tampaknya memutar lututnya, sehingga dia harus ditandu keluar lapangan dan digantikan.

Babak pertama terganggu oleh masalah cedera dan tabrakan, dengan lebih banyak waktu dihabiskan untuk perawatan daripada aksi di depan gawang. Namun, pada menit-menit akhir babak pertama, Inaki Williams berhasil mencetak gol, meskipun ia jelas dalam posisi offside.

Sebelum menit ke-60, Pau Cubarsi beruntung terhindar dari kartu merah setelah menjatuhkan Williams saat menjadi pemain terakhir. Wasit memberikan kartu kuning kepada bek Barcelona itu alih-alih kartu merah, dan VAR secara mengejutkan memilih tidak campur tangan untuk merekomendasikan kartu merah.

Beberapa menit kemudian, Hansi Flick mengambil risiko, dengan memasukkan Robert Lewandowski, Raphinha, dan Fermin Lopez saat Barcelona berusaha mencari gol penentu di akhir pertandingan. Namun, hampir pasti Yamal yang menjawab panggilan, menusuk dari sisi kanan, mengontrol bola dengan brilian, dan menyelesaikan dengan teknik sempurna, membuat penonton tuan rumah pun terkesima.

Athletic berusaha mencetak gol balasan tetapi tidak mampu menembus pertahanan Barca, sementara tim Flick mencatat kemenangan besar dalam persaingan gelar.

GOAL menilai performa pemain Barca di San Mames...