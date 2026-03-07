Goal.com
Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Barcelona vs Athletic Club: Lamine Yamal benar-benar mengecewakan! Momen ajaib sang remaja membuat Blaugrana tetap unggul empat poin di perebutan gelar La Liga

Lamine Yamal mencetak gol brilian saat Barcelona mengalahkan Athletic Club 1-0 pada Sabtu untuk mempertahankan keunggulan empat poin mereka di puncak klasemen La Liga. Tim asuhan Hansi Flick kesulitan menghadapi tuan rumah yang terorganisir dengan baik di Bilbao, namun momen magis Yamal cukup untuk memberikan kemenangan penting bagi Blaugrana.

Athletic mendapat pukulan telak hanya sembilan menit setelah pertandingan dimulai, saat Unai Gomez terjatuh dengan tidak wajar dan tampaknya memutar lututnya, sehingga dia harus ditandu keluar lapangan dan digantikan. 

Babak pertama terganggu oleh masalah cedera dan tabrakan, dengan lebih banyak waktu dihabiskan untuk perawatan daripada aksi di depan gawang. Namun, pada menit-menit akhir babak pertama, Inaki Williams berhasil mencetak gol, meskipun ia jelas dalam posisi offside.

Sebelum menit ke-60, Pau Cubarsi beruntung terhindar dari kartu merah setelah menjatuhkan Williams saat menjadi pemain terakhir. Wasit memberikan kartu kuning kepada bek Barcelona itu alih-alih kartu merah, dan VAR secara mengejutkan memilih tidak campur tangan untuk merekomendasikan kartu merah. 

Beberapa menit kemudian, Hansi Flick mengambil risiko, dengan memasukkan Robert Lewandowski, Raphinha, dan Fermin Lopez saat Barcelona berusaha mencari gol penentu di akhir pertandingan. Namun, hampir pasti Yamal yang menjawab panggilan, menusuk dari sisi kanan, mengontrol bola dengan brilian, dan menyelesaikan dengan teknik sempurna, membuat penonton tuan rumah pun terkesima.

Athletic berusaha mencetak gol balasan tetapi tidak mampu menembus pertahanan Barca, sementara tim Flick mencatat kemenangan besar dalam persaingan gelar.

GOAL menilai performa pemain Barca di San Mames...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Selalu memimpin sepanjang pertandingan dan tidak pernah benar-benar diuji.

    Eric Garcia (6/10):

    Berperforma baik di sisi kanan, meskipun beberapa kali dilewati oleh lawan. Memiliki aura kepemimpinan dan mengatur permainan dengan baik. 

    Pau Cubarsi (5/10):

    Dapat kartu kuning karena tekel terlambat terhadap Williams saat penyerang itu berlari menuju gawang. Itu jelas merupakan pencegahan peluang gol, tetapi VAR memilih tidak campur tangan. Seorang anak yang beruntung. 

    Gerard Martin (7/10):

    Kuat. Bek paling percaya diri di Barcelona. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Hampir mencetak gol bunuh diri yang memalukan dalam 30 detik pertama. Berperan baik saat menyerang dan menikmati pertarungannya dengan Berenguer. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lini tengah

    Marc Casado (7/10):

    Selalu berusaha mengambil bola dan menggerakkan permainan ke depan. Berlari tanpa henti hingga kelelahan, dan digantikan dengan 13 menit tersisa saat Flick memperkuat pertahanan.

    Marc Bernal (4/10):

    Kesulitan mengikuti ritme permainan di babak pertama dan kehilangan bola lebih dari sekali. Digantikan oleh Pedri pada babak pertama. 

    Dani Olmo (6/10):

    Selalu berusaha membuka pertahanan Athletic, tetapi kesulitan menemukan celah. Tidak pernah menyerah, tetapi digantikan pada menit ke-60. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Serangan

    Lamine Yamal (9/10):

    Dia mengambil bola saat ada kesempatan sebelum mencetak gol yang luar biasa pada menit ke-67, memotong ke dalam, dan melepaskan tembakan dengan teknik yang sempurna. Bola menyentuh tiang gawang sebelum masuk; sebuah karya seni sejati, dan gol yang membawa Barca meraih kemenangan. Dia luar biasa. 

    Ferran Torres (4/10):

    Kurang mendapat umpan sebelum digantikan oleh Lewandowski pada menit ke-60. 

    Marcus Rashford (5/10):

    Selalu bersedia menyerang beknya dan melakukannya setiap kali bola datang kepadanya, sayangnya tanpa hasil yang berarti. Digantikan. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Pedri (7/10):

    Masuk pada babak kedua. Bermain di lini tengah, membantu gol Yamal. Barcelona terlihat jauh lebih nyaman saat dia bermain. 

    Raphinha (6/10):

    Masuk menggantikan Olmo. Tidak banyak mendapatkan bola. 

    Robert Lewandowski (5/10):

    Menggantikan Ferran di lini depan. Hampir tidak mendapat peluang.

    Fermin Lopez (5/10):

    Masuk sebagai bagian dari pergantian tiga pemain, tetapi dampaknya minimal.

    Ronald Araujo (N/A):

    Masuk menggantikan Casado dan memperkuat pertahanan.

    Hansi Flick (6/10):

    Tim utama tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyelesaikan ini, terutama di lini tengah, tetapi pergantian pemainnya berhasil, dan Yamal selalu mampu melakukan keajaiban. Sebuah bahaya besar terhindarkan - hanya saja.

