Penilaian pemain Atlético Madrid vs Arsenal: Julian Álvarez bangkit kembali sementara VAR membantu David Hancko terhindar dari penampilan yang sangat buruk dalam hasil imbang semifinal Liga Champions

Peluang sangat langka di babak pertama, dengan Alvarez menjadi pemain yang paling dekat mencetak gol untuk Atleti saat tendangannya dari tepi kotak penalti memaksa David Raya melakukan penyelamatan dengan melompat penuh. Di sisi lain lapangan, Noni Madueke melepaskan tendangan dari jarak 20 yard yang meleset tipis di samping tiang gawang.

Arsenal memecah kebuntuan sesaat sebelum babak pertama berakhir setelah Gyokeres dijatuhkan di kotak penalti oleh David Hancko, dan striker The Gunners itu bangkit untuk mencetak gol dari tendangan penalti.

Simeone mengubah formasi menjadi 3-4-3 di jeda babak, dan timnya tampil agresif mencari gol penyeimbang. Alvarez melepaskan tendangan bebas melengkung yang melebar tipis, Ademola Lookman menembak langsung ke arah David Raya, dan Antoine Griezmann mendapat tembakannya diblok heroik oleh Gabriel Magalhaes sebelum mereka mencetak gol, dengan Alvarez mencetak gol penalti setelah Ben White menyentuh bola dengan tangannya saat menangkis tembakan terpotong Marcos Llorente.

Tim tuan rumah mendominasi sejak saat itu, dengan Griezmann membentur mistar gawang sementara Lookman menyia-nyiakan dua peluang bagus lainnya, pertama melepaskan tembakan melambung di atas mistar sebelum menembak langsung ke arah Raya setelah mengelabui White.

Arsenal mengira mereka mendapat penalti kedua ketika Eberechi Eze tampak dijatuhkan oleh Hancko, tetapi wasit membatalkan keputusannya setelah berkonsultasi dengan VAR, sementara Cristhian Mosquera dan Declan Rice sama-sama mencoba peruntungan di menit-menit akhir, meski mereka tak mampu mencetak gol penentu, sehingga pertandingan ini tetap seimbang menjelang leg kedua pada Selasa.

