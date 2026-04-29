Julian Alvarez Atletico Madrid HICGetty Images
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Atlético Madrid vs Arsenal: Julian Álvarez bangkit kembali sementara VAR membantu David Hancko terhindar dari penampilan yang sangat buruk dalam hasil imbang semifinal Liga Champions

Atletico Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid berhasil membalikkan keadaan dan menahan imbang Arsenal 1-1 pada leg pertama semifinal Liga Champions. Julian Álvarez mencetak gol dari titik penalti untuk menyamakan kedudukan setelah Viktor Gyökéres lebih dulu mencetak gol dari titik penalti, sementara perubahan taktik yang dilakukan Diego Simeone membantu Los Rojiblancos bangkit dan menghindari kekalahan di kandang sendiri di ibu kota Spanyol.

Peluang sangat langka di babak pertama, dengan Alvarez menjadi pemain yang paling dekat mencetak gol untuk Atleti saat tendangannya dari tepi kotak penalti memaksa David Raya melakukan penyelamatan dengan melompat penuh. Di sisi lain lapangan, Noni Madueke melepaskan tendangan dari jarak 20 yard yang meleset tipis di samping tiang gawang.

Arsenal memecah kebuntuan sesaat sebelum babak pertama berakhir setelah Gyokeres dijatuhkan di kotak penalti oleh David Hancko, dan striker The Gunners itu bangkit untuk mencetak gol dari tendangan penalti.

Simeone mengubah formasi menjadi 3-4-3 di jeda babak, dan timnya tampil agresif mencari gol penyeimbang. Alvarez melepaskan tendangan bebas melengkung yang melebar tipis, Ademola Lookman menembak langsung ke arah David Raya, dan Antoine Griezmann mendapat tembakannya diblok heroik oleh Gabriel Magalhaes sebelum mereka mencetak gol, dengan Alvarez mencetak gol penalti setelah Ben White menyentuh bola dengan tangannya saat menangkis tembakan terpotong Marcos Llorente.

Tim tuan rumah mendominasi sejak saat itu, dengan Griezmann membentur mistar gawang sementara Lookman menyia-nyiakan dua peluang bagus lainnya, pertama melepaskan tembakan melambung di atas mistar sebelum menembak langsung ke arah Raya setelah mengelabui White.

Arsenal mengira mereka mendapat penalti kedua ketika Eberechi Eze tampak dijatuhkan oleh Hancko, tetapi wasit membatalkan keputusannya setelah berkonsultasi dengan VAR, sementara Cristhian Mosquera dan Declan Rice sama-sama mencoba peruntungan di menit-menit akhir, meski mereka tak mampu mencetak gol penentu, sehingga pertandingan ini tetap seimbang menjelang leg kedua pada Selasa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Atletico dari Metripolitano...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jan Oblak (6/10):

    Kalah oleh tendangan penalti Gyokeres yang sangat keras meskipun sudah bergerak ke arah yang benar. Selain itu, ia tidak banyak bekerja keras hingga Mosquera melepaskan tendangan keras yang menghantam telapak tangannya di akhir pertandingan, sementara tendangan-tendangannya agak tidak konsisten.

    Marcos Llorente (6/10):

    Kesulitan masuk ke dalam permainan di babak pertama, dengan sebagian besar keterlibatannya terjadi saat berusaha menghentikan Gyokeres. Perubahan formasi memungkinkannya memberikan dampak lebih besar dalam serangan sebagai bek sayap setelah jeda.

    Marc Pubill (6/10):

    Cukup solid baik sebagai bagian dari duo bek tengah di babak pertama maupun di sisi kanan dari tiga bek di babak kedua.

    David Hancko (4/10):

    Berhasil menembus lini pertahanan lawan dengan baik melalui umpan dan dribelnya, tetapi beberapa aksi pertahanannya patut dipertanyakan, terutama saat ia secara ceroboh memberikan penalti. Beruntung tidak memberikan penalti kedua berkat bantuan VAR.

    Matteo Ruggeri (5/10):

    Berperforma cukup baik saat menghadapi Madueke dan kemudian Saka. Namun, penguasaan bolanya tidak selalu optimal.

    Lini tengah

    Johnny Cardoso (7/10):

    Pemblokiran yang luar biasa menggagalkan upaya Odegaard di babak pertama, dan ia tampil cukup baik. Ia berusaha keras untuk menekan lawan, terutama di babak kedua.

    Koke (5/10):

    Harus berbuat lebih banyak untuk mencegah lini tengah Arsenal mendominasi di babak pertama. Permainannya membaik seiring berjalannya pertandingan.

    Antoine Griezmann (7/10):

    Memanfaatkan ruang kosong dengan baik dan memberikan umpan-umpan bagus tanpa hasil yang memuaskan. Pasti bertanya-tanya mengapa ia tidak mencetak gol di babak kedua setelah satu tendangannya diblok oleh Gabriel sebelum membentur mistar gawang.

    Serangan

    Giuliano Simeone (5/10):

    Kerja keras seperti biasa, tetapi kesulitan mengungguli Hincapie. Mungkin mengalami cedera di babak pertama yang memaksanya keluar pada saat istirahat.

    Julian Alvarez (6/10):

    Sebagian bersalah atas gol pembuka karena permainannya yang buruk, tetapi pertahanan Atletico sedang dalam tekanan. Namun, ia menunjukkan banyak ancaman dalam serangan, dan setelah dua kali nyaris mencetak gol dari jarak jauh, ia tidak melakukan kesalahan dari titik penalti. Terpaksa keluar karena cedera yang diharapkan Atleti tidak cukup serius untuk membuatnya absen di leg kedua.

    Ademola Lookman (5/10):

    Menyulitkan White, namun umpan akhir dan penyelesaiannya kurang memuaskan. Gagal memanfaatkan tiga peluang besar setelah jeda.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Robin Le Normand (6/10):

    Masuk saat jeda dan tampil dominan di jantung pertahanan Atletico.

    Alex Baena (5/10):

    Menggantikan Alvarez yang cedera, namun tidak memberikan kontribusi yang berarti.

    Nahuel Molina (N/A):

    Masuk pada dua menit terakhir dan melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas gawang.

    Diego Simeone (7/10):

    Timnya terlalu pasif di babak pertama, namun perubahan formasi yang dilakukannya saat jeda mengubah jalannya pertandingan, dan akhirnya menghasilkan hasil imbang.

