Alvarez Griezmann Simeone Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Atlético Madrid vs Arsenal: Ademola Lookman menjadi beban, sementara Julian Alvarez tak terlihat, dan Giuliano Simeone menyia-nyiakan peluang emas saat Rojiblancos yang enggan menembak gagal lolos di semifinal Liga Champions

Arsenal vs Atletico Madrid

Atletico Madrid kembali menelan kekalahan di Liga Champions setelah kalah 1-0 di kandang Arsenal pada Selasa, yang berarti mereka tersingkir dengan agregat 2-1 dalam laga semifinal tersebut. Tim asuhan Diego Simeone hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran di London Utara, sehingga harapan mereka untuk berhadapan dengan Bayern Munich atau Paris Saint-Germain di Budapest pada 30 Mei pun pupus.

Peluang tercipta sangat jarang pada babak pertama, dengan peluang terbaik Atletico muncul saat tendangan Julian Alvarez melebar dan Giuliano Simone digagalkan oleh tekel gemilang di detik-detik terakhir dari Declan Rice. Namun, Arsenal berhasil memimpin tepat menjelang akhir babak pertama, ketika Jan Oblak hanya mampu menepis tendangan Leandro Trossard yang terdefleksi ke arah kaki Bukayo Saka, yang kemudian mencetak gol.

Tim asuhan Diego Simeone memulai babak kedua dengan cepat, dan putranya, Giuliano, mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan saat ia menyambar sundulan lemah William Saliba dan melewati David Raya, namun sang sayap gagal melepaskan tembakan di bawah tekanan dari Gabriel Magalhaes.

Antoine Griezmann memaksa Raya melakukan penyelamatan pertamanya dalam pertandingan itu tak lama kemudian, sementara di sisi lain Viktor Gyokeres membuang peluang emas dengan melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang setelah berada dalam posisi tanpa pengawalan di dalam kotak penalti tim tamu.

Meskipun memasukkan sejumlah penyerang, Atletico tidak bisa menciptakan peluang lebih lanjut saat Arsenal merayakan keberhasilan mereka mencapai final kedua dalam kompetisi ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Atleti di Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jan Oblak (5/10):

    Menunjukkan penguasaan yang baik di area penalti dan tampil percaya diri saat menguasai bola, namun pasti kecewa dengan penangkapan lemahnya yang berujung pada gol Saka.

    Marc Pubill (6/10):

    Cukup meyakinkan baik sebagai bek kanan maupun di lini pertahanan tengah setelah perombakan formasi di babak kedua. Menghadapi permainan fisik Arsenal dengan lebih baik daripada kebanyakan pemain.

    Robin Le Normand (5/10):

    Berhasil mengatasi Gyokeres dengan cukup baik saat bola diarahkan ke pemain Swedia tersebut. Reaksinya sedikit terlambat saat Oblak menepis tendangan Trossard, sehingga memungkinkan Saka mencetak gol. Diganti sebelum menit ke-60.

    David Hancko (5/10):

    Penampilannya jauh lebih meyakinkan dibandingkan leg pertama, namun gagal menghalau umpan terobosan Saliba ke arah Gyokeres yang akhirnya berujung pada gol di akhir babak pertama.

    Matteo Ruggeri (6/10):

    Beberapa kali dikalahkan oleh Saka, tetapi pada akhirnya tampil cukup baik meskipun kurang berpengalaman di level ini.

    Lini tengah

    Giuliano Simeone (4/10):

    Tidak beruntung saat Rice melakukan tekel balik untuk menggagalkannya di babak pertama, tetapi seharusnya bisa bermain lebih baik setelah melewati Raya di awal babak kedua. Membiarkan Trossard dengan mudah memotong ke kaki kanannya dalam proses terciptanya gol pembuka. Diganti saat pertandingan masih tersisa lebih dari setengah jam.

    Marcos Llorente (5/10):

    Melakukan banyak blok dan intersepsi di dalam dan sekitar kotak penalti sendiri, tetapi tidak banyak berkontribusi dalam serangan meskipun bermain di posisi gelandang favoritnya.

    Koke (4/10):

    Seperti yang diharapkan, sebagian besar permainannya dihabiskan untuk mencoba memperlambat laju Arsenal, yang kadang-kadang berhasil dilakukannya. Namun, ia tidak cukup berani mengambil risiko saat menguasai bola.

    Ademola Lookman (3/10):

    Sama sekali tidak dalam performa terbaiknya. Terlalu sering bola memantul darinya sementara ia melakukan sejumlah umpan yang salah. Kesulitan mengawal White yang bergerak ke arah lain sebelum diganti di awal babak kedua.

    Serangan

    Antoine Griezmann (4/10):

    Selalu turun ke belakang untuk membantu pertahanan, namun umpan-umpan terakhirnya sering kurang akurat di sepertiga akhir lapangan. Ia menjadi pemain Atleti pertama yang menguji Raya di awal babak kedua, namun tak lama kemudian diganti. Cara yang menyedihkan untuk mengakhiri kariernya di Liga Champions.

    Julian Alvarez (4/10):

    Tekanan dari Saliba memaksanya melepaskan tembakan awal yang melebar, dan itu adalah satu-satunya peluang yang dimiliki pemain Argentina itu sebelum ditarik keluar di pertengahan babak kedua. Ia tidak bisa cukup terlibat dalam permainan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alexander Sorloth (4/10):

    Berhasil memenangkan banyak duel udara, tetapi gagal memanfaatkan peluang di menit-menit akhir.

    Nahuel Molina (5/10):

    Kesulitan menyesuaikan diri setelah menggantikan Giuliano di sisi kanan.

    Johnny Cardoso (6/10):

    Berusaha menggerakkan serangan Atleti melalui lini tengah.

    Alex Baena (5/10):

    Beberapa umpan yang rapi dan akurat setelah menggantikan Griezmann, tapi tidak banyak lagi. Tendangan di akhir pertandingan melambung jauh di atas gawang.

    Thiago Almada (5/10):

    Kurang cerdik untuk membongkar pertahanan Arsenal selama 25 menit di lapangan.

    Diego Simeone (5/10):

    Wajar jika ia menggunakan sistem yang serupa dengan yang ia gunakan pada babak kedua leg pertama dan proaktif dalam melakukan pergantian pemain, tetapi timnya sama sekali tidak menunjukkan ancaman serangan yang diperlukan untuk menguji pertahanan tuan rumah.

