Penilaian pemain Atlético Madrid vs Arsenal: Ademola Lookman menjadi beban, sementara Julian Alvarez tak terlihat, dan Giuliano Simeone menyia-nyiakan peluang emas saat Rojiblancos yang enggan menembak gagal lolos di semifinal Liga Champions

Peluang tercipta sangat jarang pada babak pertama, dengan peluang terbaik Atletico muncul saat tendangan Julian Alvarez melebar dan Giuliano Simone digagalkan oleh tekel gemilang di detik-detik terakhir dari Declan Rice. Namun, Arsenal berhasil memimpin tepat menjelang akhir babak pertama, ketika Jan Oblak hanya mampu menepis tendangan Leandro Trossard yang terdefleksi ke arah kaki Bukayo Saka, yang kemudian mencetak gol.

Tim asuhan Diego Simeone memulai babak kedua dengan cepat, dan putranya, Giuliano, mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan saat ia menyambar sundulan lemah William Saliba dan melewati David Raya, namun sang sayap gagal melepaskan tembakan di bawah tekanan dari Gabriel Magalhaes.

Antoine Griezmann memaksa Raya melakukan penyelamatan pertamanya dalam pertandingan itu tak lama kemudian, sementara di sisi lain Viktor Gyokeres membuang peluang emas dengan melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang setelah berada dalam posisi tanpa pengawalan di dalam kotak penalti tim tamu.

Meskipun memasukkan sejumlah penyerang, Atletico tidak bisa menciptakan peluang lebih lanjut saat Arsenal merayakan keberhasilan mereka mencapai final kedua dalam kompetisi ini.

