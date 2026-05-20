Emiliano Buendia Aston Villa Freiburg ratings GFXGOAL
Penilaian pemain Aston Villa vs Freiburg: Unai Emery adalah Raja Liga Europa! Youri Tielemans, Emiliano Buendia, dan Morgan Rogers bersaing memperebutkan gelar gol terbaik bulan ini di Istanbul, saat masa 30 tahun penantian yang menyakitkan akhirnya berakhir

Youri Tielemans, Emiliano Buendia, dan Morgan Rogers sama-sama mencetak gol-gol indah saat Aston Villa meraih gelar besar pertama mereka dalam tiga dekade dengan mengalahkan Freiburg 3-0 di final Liga Europa pada Rabu malam. Pasukan Unai Emery memasuki pertandingan di Istanbul sebagai favorit utama - tidak terkecuali karena pelatih asal Spanyol mereka telah empat kali mengangkat trofi tersebut - dan, menjelang akhir babak pertama yang menegangkan, mereka menegaskan kualitas mereka yang jauh lebih unggul dengan dua gol sensasional.

Gol pertama dicetak oleh Tielemans, yang menunjukkan timing dan teknik yang sempurna saat melepaskan tendangan voli keras dari dalam kotak penalti setelah Villa awalnya melakukan umpan pendek dari tendangan sudut.

Hanya empat menit kemudian, tim asal Inggris itu mencetak gol lagi - dan dengan cara yang tak kalah spektakuler, saat Buendia melengkungkan bola ke sudut kanan atas gawang Freiburg setelah mendapat umpan dari John McGinn di ruang kosong.

Villa kemudian memastikan kemenangan mereka tak terbantahkan menjelang menit ke-60 ketika Rogers masuk dalam nominasi Gol Terbaik Bulan Ini milik Villa dengan menyelesaikan serangan tim yang luar biasa, yang diawali dengan permainan sayap yang brilian dari Buendia.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain Villa yang terlibat dalam kemenangan kontinental pertama klub tersebut sejak mereka memenangkan Piala Eropa pada tahun 1982...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (7/10):

    Meskipun ada rumor bahwa pemain asal Argentina itu mengalami cedera saat pemanasan, ia tetap turun ke lapangan dan, kecuali satu momen menegangkan di babak kedua, sama sekali tidak terlihat akan kebobolan.

    Matty Cash (6/10):

    Bek kanan ini berada dalam posisi yang sulit setelah mendapat kartu kuning di awal pertandingan akibat tekel ceroboh, namun ia menangani situasi tersebut dengan sempurna, meskipun umpannya kadang-kadang kurang akurat.

    Ezri Konsa (8/10):

    Malam yang sangat nyaman bagi Konsa, yang melakukan tugasnya dengan baik saat diperlukan, melakukan beberapa sapuan penting, sekaligus mendistribusikan bola dengan cepat dan akurat. Bek tengah ini juga menjadi ancaman di ujung lapangan yang lain.

    Pau Torres (7/10):

    Pemain asal Spanyol ini menikmati permainan yang santai bersama Konsa, tetapi juga melakukan beberapa intervensi penting, terutama ketika ia menghalangi Philipp Lienhart untuk mencetak gol.

    Lucas Digne (6/10):

    Penampilan solid dari bek kiri ini, yang memang tidak banyak berkontribusi dalam serangan, namun menjalankan tugas pertahanannya dengan tekun.

    Lini tengah

    Victor Lindelof (7/10):

    Mantan bek tengah Manchester United ini telah menjadi kejutan bagi Villa di lini tengah dan kembali menampilkan performa gemilang di Istanbul, melakukan tugas yang sangat baik dalam melindungi barisan pertahanan.

    Youri Tielemans (8/10):

    Menunjukkan perpaduan teknik dan kegigihannya yang biasa di lini tengah serta mencetak gol penentu empat menit sebelum jeda melalui tendangan voli yang, tak mengherankan, dieksekusi dengan sempurna.

    Serangan

    John McGinn (7/10):

    Penampilan dinamis yang tak mengejutkan dari pemain asal Skotlandia yang penuh energi ini, yang menciptakan gol kedua dengan umpan terukur ke dalam untuk Buendia dan menjadi ancaman sepanjang pertandingan.

    Morgan Rogers (8/10):

    Tampil tajam sejak peluit pertama dibunyikan dan nyaris mencetak gol hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai. Umpan lambungnya ke dalam kotak penalti untuk tendangan voli Tielemans benar-benar luar biasa, dan ia sepenuhnya layak mendapatkan gol tap-in di babak kedua setelah melakukan gerakan cerdas ke tiang dekat.

    Emiliano Buendia (9/10):

    Mendapat kartu kuning di awal pertandingan karena lengannya menyentuh wajah Niklas Beste, tetapi pemain Argentina yang selalu tenang ini tidak membiarkan hal itu mengganggunya dan ia menggandakan keunggulan Villa dengan tendangan melengkung yang indah dari tepi kotak penalti sebelum menciptakan gol ketiga Villa untuk Rogers dengan permainan sayap yang luar biasa. Kehilangan satu poin karena gagal mencetak gol setelah mendapat umpan di menit-menit akhir!

    Ollie Watkins (7/10):

    Melakukan tugasnya dengan baik sebagai ujung tombak di lini depan. Sebenarnya kekurangan umpan berkualitas selama sebagian besar babak pertama, tetapi ia membuat masalah bagi barisan belakang Freiburg dengan fisik dan pergerakannya, yang menciptakan ruang bagi rekan-rekannya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Amadou Onana (6/10):

    Masuk menggantikan Lindelof di pertengahan babak kedua dan nyaris mencetak gol lewat tendangan yang membentur tiang gawang.

    Ian Maatsen (N/A):

    Dimasukkan menggantikan Digne pada menit ke-81.

    Jadon Sancho (N/A):

    Menggantikan pemain terbaik pertandingan Bunedia dengan sisa waktu 10 menit.

    Tyrone Mings (N/A):

    Hanya dimasukkan pada menit-menit akhir.

    Douglas Luiz (N/A):

    Menggantikan Tielemans di lini tengah pada sisa waktu tambahan yang sangat singkat

    Unai Emery (9/10):

    Apa lagi yang bisa dikatakan tentang Raja Liga Europa?! Dia memilih susunan pemain dengan tepat dan akhirnya berhasil mengangkat trofi untuk kelima kalinya. Pekerjaan yang dilakukannya sejak menggantikan Steven Gerrard sebagai manajer Villa sungguh luar biasa.

