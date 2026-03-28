Goal.com
Live
Arsenal W Tottenham GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Tottenham: Alessia Russo mewarnai London Utara dengan warna merah berkat hat-trick dalam 22 menit, sementara The Gunners naik ke peringkat ke-2 di WSL

Player ratings
Arsenal Women
A. Russo
FEATURES
WSL
Arsenal Women vs Tottenham Hotspur Women
Tottenham Hotspur Women

Hattrick yang dicetak Alessia Russo pada babak pertama mengantarkan Arsenal meraih kemenangan 5-2 atas rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, dalam laga Liga Super Wanita pada Sabtu lalu. The Gunners kini fokus pada laga perempat final Liga Champions melawan Chelsea, setelah mengalahkan The Blues 3-1 pada leg pertama pada Selasa lalu sebelum bertandang ke Stamford Bridge pada pertengahan pekan ini, dan memastikan mereka berada di jalur yang tepat untuk lolos ke edisi musim depan berkat kemenangan telak dalam laga domestik ini.

Arsenal memimpin dalam waktu kurang dari lima menit dengan relatif mudah. Tendangan sudut yang melengkung ke dalam dari Katie McCabe menemukan Russo yang berada di ruang kosong yang luas, dan ia mengarahkan sundulan kerasnya tepat ke sudut bawah gawang.

Beberapa saat kemudian, Russo menggandakan keunggulan tuan rumah. Olivia Smith dengan cepat berbalik di ruang kosong tepat di luar kotak penalti, dan ia melepaskan umpan terobosan kepada Russo yang kemudian mengarahkan bola melewati kiper Lize Kop dan bergulir ke gawang kosong.

Spurs berhasil mencetak gol WSL pertama mereka di Emirates dan menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama. Tendangan sudut bagus lainnya disundul oleh Amanda Nilden ke arah Cathinka Tandberg, dengan sentuhan terakhir dari pemain Arsenal Frida Maanum saat bola melesat melewati Daphne van Domselaar dan masuk ke gawang.

Namun kegembiraan tim tamu itu tak berlangsung lama karena Russo melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-27, saat Kop mengoper bola langsung ke striker tersebut untuk mencetak gol dari jarak dekat.

Renee Slegers mampu memanfaatkan kedalaman skuadnya untuk keuntungan Arsenal di babak kedua, dengan pemain pengganti Caitlin Foord menambah gol keempat The Gunners melalui tendangan keras di tiang dekat setelah menerima umpan silang jauh dari Smilla Holmberg.

Tottenham memperkecil ketertinggalan menjadi dua gol setelah Matilda Vinberg mengontrol bola dengan dadanya ke arah Bethany England, dan tendangannya terlalu keras untuk ditangani Van Domselaar.

Dengan tendangan terakhir pertandingan, Stina Blackstenius berlari bebas untuk mencetak gol dan memperindah skor saat Arsenal meraih kemenangan ke-11 berturut-turut di semua kompetisi dan kembali naik ke posisi kedua di klasemen WSL setelah kekalahan Manchester United dari pemimpin klasemen Manchester City pada Sabtu pagi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates...

  • Katie McCabe Arsenal 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Salah satu dari lima pemain inti yang kembali diturunkan setelah absen dalam kemenangan Liga Champions hari Selasa melawan Chelsea. Melakukan penyelamatan luar biasa dengan ujung jari di menit-menit akhir untuk menggagalkan peluang pemain Inggris sebelum membiarkan tembakan lainnya lolos dari sela-sela jarinya.

    Smilla Holmberg (8/10):

    Maju ke depan dan kadang-kadang bertindak sebagai sayap kanan, berlari ke arah rekan senegaranya Nilden dan Vinberg di sayap kiri Spurs. Memberikan assist yang menakjubkan untuk Foord.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Bersama Catley, ia tampil sangat baik dalam membatasi ancaman fisik dari Tandberg.

    Steph Catley (7/10):

    Sama mengesankannya dalam memastikan Spurs tidak banyak berbuat apa-apa di sepertiga akhir lapangan, setidaknya dari permainan terbuka.

    Katie McCabe (7/10):

    Memulai serangan dengan tendangan sudut yang mematikan yang disundul oleh Russo untuk mencetak gol di awal pertandingan. Seperti Holmberg, ia suka maju ke depan sebagai penyerang tambahan. Hampir mencetak gol sendiri, tetapi tendangan bebasnya ditepis oleh Kop.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Diberi penghargaan atas jasanya kepada klub sebelum pertandingan setelah melampaui angka 400 penampilan dan menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun. Menampilkan performa yang bagus, terutama dengan melakukan tekel pemulihan yang luar biasa terhadap Maika Hamano saat Tottenham berusaha melakukan serangan balik dan Arsenal tidak memiliki pemain lapangan yang kembali ke pertahanan. Diberi istirahat di akhir pertandingan dan digantikan oleh Codina.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Mampu dengan mudah melintas di antara gelandang-gelandang Tottenham kapan pun ia mau. Digantikan oleh Pelova.

    Frida Maanum (6/10):

    Penampilannya tidak terlalu buruk, meskipun catatan penampilannya ternoda oleh gol bunuh diri yang sempat memberi harapan bagi Spurs di babak pertama yang penuh ketegangan.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Chloe Kelly (6/10):

    Penyerang Arsenal yang paling tenang pada hari itu, meski tetap berhasil menambahkan beberapa dribel cerdik ke dalam daftar aksi terbaiknya. Digantikan oleh Mead tepat setelah jeda.

    Alessia Russo (10/10):

    Seorang striker yang penuh percaya diri saat ini, membawa performa gemilangnya ke dalam derby dengan mencetak hat-trick dalam 22 menit. Kini telah mencetak 19 gol di semua kompetisi musim ini, hanya satu gol lagi dari rekor tertingginya pada musim 2024-25. Mendapatkan tepuk tangan meriah saat digantikan oleh Blackstenius.

    Olivia Smith (8/10):

    Ancaman serius sepanjang babak pertama, bekerja sama dengan baik bersama Russo dan memberikan assist untuk gol keduanya dalam perjalanan menuju hat-trick. Digantikan oleh Foord pada babak pertama saat sedang mendapat kartu kuning.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Caitlin Foord (8/10):

    Menggantikan Smith pada babak kedua. Mencetak gol pertamanya di WSL sejak 12 September, mengakhiri puasa gol yang berlangsung selama 12 pertandingan.

    Beth Mead (6/10):

    Masuk menggantikan Kelly. Bekerja keras tanpa bola.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Mencatatkan penampilan ke-150-nya untuk Arsenal, masuk menggantikan Russo. Mencetak gol di detik-detik terakhir.

    Viktoria Pelova (7/10):

    Masuk menggantikan Caldentey. Memberikan assist kepada Blackstenius di menit terakhir.

    Laia Codina (N/A):

    Masuk menggantikan Little di menit-menit akhir.

    Renee Slegers (8/10):

    Arsenal tampil gemilang di paruh kedua musim ini, dengan meraih 11 kemenangan berturut-turut. Gelar WSL mungkin sudah hampir mustahil diraih, namun Slegers telah membangun tim yang pasti mampu mempertahankan gelar Liga Champions.

