Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Tottenham: Alessia Russo mewarnai London Utara dengan warna merah berkat hat-trick dalam 22 menit, sementara The Gunners naik ke peringkat ke-2 di WSL

Arsenal memimpin dalam waktu kurang dari lima menit dengan relatif mudah. Tendangan sudut yang melengkung ke dalam dari Katie McCabe menemukan Russo yang berada di ruang kosong yang luas, dan ia mengarahkan sundulan kerasnya tepat ke sudut bawah gawang.

Beberapa saat kemudian, Russo menggandakan keunggulan tuan rumah. Olivia Smith dengan cepat berbalik di ruang kosong tepat di luar kotak penalti, dan ia melepaskan umpan terobosan kepada Russo yang kemudian mengarahkan bola melewati kiper Lize Kop dan bergulir ke gawang kosong.

Spurs berhasil mencetak gol WSL pertama mereka di Emirates dan menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama. Tendangan sudut bagus lainnya disundul oleh Amanda Nilden ke arah Cathinka Tandberg, dengan sentuhan terakhir dari pemain Arsenal Frida Maanum saat bola melesat melewati Daphne van Domselaar dan masuk ke gawang.

Namun kegembiraan tim tamu itu tak berlangsung lama karena Russo melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-27, saat Kop mengoper bola langsung ke striker tersebut untuk mencetak gol dari jarak dekat.

Renee Slegers mampu memanfaatkan kedalaman skuadnya untuk keuntungan Arsenal di babak kedua, dengan pemain pengganti Caitlin Foord menambah gol keempat The Gunners melalui tendangan keras di tiang dekat setelah menerima umpan silang jauh dari Smilla Holmberg.

Tottenham memperkecil ketertinggalan menjadi dua gol setelah Matilda Vinberg mengontrol bola dengan dadanya ke arah Bethany England, dan tendangannya terlalu keras untuk ditangani Van Domselaar.

Dengan tendangan terakhir pertandingan, Stina Blackstenius berlari bebas untuk mencetak gol dan memperindah skor saat Arsenal meraih kemenangan ke-11 berturut-turut di semua kompetisi dan kembali naik ke posisi kedua di klasemen WSL setelah kekalahan Manchester United dari pemimpin klasemen Manchester City pada Sabtu pagi.

