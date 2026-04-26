Olivia smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Lyon: Olivia Smith tampil gemilang! Pemain termahal dalam sejarah The Gunners memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan OL untuk memberikan keunggulan tipis di semifinal Liga Champions

Arsenal akan membawa keunggulan tipis ke leg kedua laga semifinal Liga Champions melawan Lyon, setelah juara bertahan Eropa itu mengalahkan juara delapan kali tersebut dengan skor 2-1 di London Utara pada Minggu. Jule Brand sempat membawa OL unggul lebih dulu, namun dua kesalahan fatal di lini pertahanan tim tamu berakibat fatal, karena gol bunuh diri Ingrid Engen menyamakan kedudukan dan membuka peluang bagi Olivia Smith, yang tampil sangat aktif sepanjang pertandingan, untuk memastikan kemenangan di menit-menit akhir.

Keduanya pernah bertemu di babak yang sama 12 bulan lalu, dengan Lyon berhasil menang 2-1 pada kesempatan itu sebelum akhirnya kalah telak 4-1 di kandang sendiri. Kemenangan itu memungkinkan Arsenal melaju ke final, di mana mereka mengalahkan Barcelona, dalam perjalanan di kompetisi Eropa yang diwarnai berbagai comeback bagi The Gunners. Tahun ini, situasinya berbeda. Setelah mengalahkan Chelsea 3-1 pada leg pertama perempat final, untuk melaju dengan kemenangan agregat 3-2, sang juara bertahan memiliki keunggulan lain di sini, meskipun mereka harus membalikkan keadaan pada hari itu setelah Brand memecah kebuntuan pada menit ke-18.

Namun, Arsenal merespons dengan baik atas kemunduran tersebut, dengan Caitlin Foord melepaskan sundulan yang melebar tipis sebelum babak pertama berakhir dan peluang-peluang akan semakin berdatangan setelah jeda. Smith melepaskan tembakan keras yang membentur jaring samping dan memaksa Christiane Endler melakukan penyelamatan cermat dengan tembakan lain, sementara Kim Little mendapat penalti yang kemudian dibatalkan saat The Gunners meningkatkan tekanan. Kemudian, dengan cara yang benar-benar tak terduga, skor imbang tercipta menjelang menit ke-60, saat tendangan bebas rendah Caldentey diselamatkan oleh Endler namun akhirnya masuk ke gawang, meski Engen berusaha keras mencegahnya.

Lyon, yang membiarkan penyerang andalan Melchie Dumornay duduk di bangku cadangan karena cedera, memang memiliki peluang, dengan Korbin Shrader melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas mistar dan Kadidiatou Diani menghantam tiang gawang, namun peluang besar di akhir laga jatuh ke tangan The Gunners - dan ketika Foord gagal memanfaatkan yang pertama, Smith maju untuk memanfaatkan kesalahan di lini belakang. Umpan Lindsey Heaps tidak akurat, Engen menunggu Endler, dan Endler terlambat keluar dari garis gawangnya, sehingga memungkinkan pemain termahal Arsenal itu membawa timnya memimpin dengan tujuh menit tersisa.

Setelah tertinggal 2-1 pada momen yang sama musim lalu, namun berhasil membalikkan keadaan, The Gunners tidak akan menganggap remeh situasi ini. Ada juga fakta bahwa mereka harus bertanding di Liga Super Wanita tiga hari lagi, sementara kedalaman skuad mereka terbatas akibat absennya beberapa pemain kunci. Namun, tim asuhan Renee Slegers telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang sangat baik, saat mereka berupaya melanjutkan upaya mempertahankan gelar Liga Champions ke final kedua berturut-turut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Mungkin bisa lebih baik lagi saat menghadapi gol Brand, karena dia sudah berhasil menepis bola dengan tangannya. Sebenarnya, dia tidak banyak bekerja selain itu.

    Emily Fox (7/10):

    Memainkan peran kunci dalam serangan, mendukung Smith dengan baik sehingga membuatnya menjadi ancaman bagi Lyon. Pertahanannya juga relatif baik, meskipun harus menghadapi serangan yang gencar.

    Leah Williamson (6/10):

    Tampil solid dalam pertandingan pertamanya untuk Arsenal dalam enam minggu. Membantu menahan Hegerberg dan tampil bagus dalam penguasaan bola, meskipun mungkin seharusnya tidak terlalu melebar saat Lyon membuka skor.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Kalah dalam beberapa duel, tetapi secara umum tampil kokoh dalam bertahan dan sangat baik dalam menguasai bola saat ia melanjutkan performa kuatnya.

    Katie McCabe (7/10):

    Mengawal Diani dengan baik di sisi lapangan, sehingga mencegah pemain sayap yang lincah itu memberikan dampak yang signifikan. Ia juga beradaptasi dengan mudah saat dipindahkan ke posisi bek tengah pada setengah jam terakhir.

    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Seharusnya bisa tampil jauh lebih baik saat gol Lyon, dikalahkan dengan terlalu mudah oleh Brand. Namun, itu hanyalah kesalahan kecil dalam penampilan yang bagus, di mana ia membantu Arsenal menguasai permainan dalam periode-periode tertentu.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Umpan-umpan dari situasi bola mati kurang bagus, meski salah satu yang agak tidak biasa justru berujung pada gol penyama kedudukan Arsenal. Sangat baik dalam mengolah bola, sering memicu serangan Arsenal.

    Alessia Russo (7/10):

    Efektif dan positif saat menguasai bola, sekaligus bekerja keras tanpa bola untuk memenangkan banyak duel.

    Serangan

    Olivia Smith (8/10):

    Pemain Arsenal yang paling bersemangat sepanjang pertandingan, menimbulkan berbagai masalah bagi pertahanan Lyon dengan permainannya yang agresif, sehingga wajar jika golnya menjadi penentu kemenangan.

    Stina Blackstenius (6/10):

    Tidak banyak mendapat peluang, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di lini depan, dengan larinya juga berperan dalam gol penyama kedudukan.

    Caitlin Foord (7/10):

    Seperti Smith, dia sangat aktif berlari dan selalu langsung ke sasaran saat mendapat kesempatan menguasai bola. Seharusnya dia bisa mencetak gol mengingat peluang yang dimilikinya, tetapi penampilannya tetap bagus meskipun hasil akhirnya kadang kurang memuaskan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Taylor Hinds (6/10):

    Menggantikan Williamson pada 25 menit terakhir dan beradaptasi dengan baik, meskipun pergantian pemain seperti itu bisa menimbulkan gangguan. Tidak banyak mendapat bola, tapi tidak banyak melakukan kesalahan.

    Victoria Pelova (N/A):

    Masuk pada lima menit terakhir.

    Frida Maanum (N/A):

    Pengganti lain di akhir pertandingan.

    Laia Codina (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Hanya bermain di detik-detik terakhir.

    Renee Slegers (7/10):

    Dengan absennya Kelly, Mead, dan Catley, pilihannya untuk susunan pemain awal terbatas, namun ia memilih untuk mengerahkan semua pemainnya sejak awal, alih-alih menyisakan beberapa untuk bangku cadangan, dan pendekatan tersebut membuahkan hasil karena timnya berhasil bangkit dan memimpin menjelang leg kedua.

