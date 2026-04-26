Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Lyon: Olivia Smith tampil gemilang! Pemain termahal dalam sejarah The Gunners memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan OL untuk memberikan keunggulan tipis di semifinal Liga Champions

Keduanya pernah bertemu di babak yang sama 12 bulan lalu, dengan Lyon berhasil menang 2-1 pada kesempatan itu sebelum akhirnya kalah telak 4-1 di kandang sendiri. Kemenangan itu memungkinkan Arsenal melaju ke final, di mana mereka mengalahkan Barcelona, dalam perjalanan di kompetisi Eropa yang diwarnai berbagai comeback bagi The Gunners. Tahun ini, situasinya berbeda. Setelah mengalahkan Chelsea 3-1 pada leg pertama perempat final, untuk melaju dengan kemenangan agregat 3-2, sang juara bertahan memiliki keunggulan lain di sini, meskipun mereka harus membalikkan keadaan pada hari itu setelah Brand memecah kebuntuan pada menit ke-18.

Namun, Arsenal merespons dengan baik atas kemunduran tersebut, dengan Caitlin Foord melepaskan sundulan yang melebar tipis sebelum babak pertama berakhir dan peluang-peluang akan semakin berdatangan setelah jeda. Smith melepaskan tembakan keras yang membentur jaring samping dan memaksa Christiane Endler melakukan penyelamatan cermat dengan tembakan lain, sementara Kim Little mendapat penalti yang kemudian dibatalkan saat The Gunners meningkatkan tekanan. Kemudian, dengan cara yang benar-benar tak terduga, skor imbang tercipta menjelang menit ke-60, saat tendangan bebas rendah Caldentey diselamatkan oleh Endler namun akhirnya masuk ke gawang, meski Engen berusaha keras mencegahnya.

Lyon, yang membiarkan penyerang andalan Melchie Dumornay duduk di bangku cadangan karena cedera, memang memiliki peluang, dengan Korbin Shrader melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas mistar dan Kadidiatou Diani menghantam tiang gawang, namun peluang besar di akhir laga jatuh ke tangan The Gunners - dan ketika Foord gagal memanfaatkan yang pertama, Smith maju untuk memanfaatkan kesalahan di lini belakang. Umpan Lindsey Heaps tidak akurat, Engen menunggu Endler, dan Endler terlambat keluar dari garis gawangnya, sehingga memungkinkan pemain termahal Arsenal itu membawa timnya memimpin dengan tujuh menit tersisa.

Setelah tertinggal 2-1 pada momen yang sama musim lalu, namun berhasil membalikkan keadaan, The Gunners tidak akan menganggap remeh situasi ini. Ada juga fakta bahwa mereka harus bertanding di Liga Super Wanita tiga hari lagi, sementara kedalaman skuad mereka terbatas akibat absennya beberapa pemain kunci. Namun, tim asuhan Renee Slegers telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang sangat baik, saat mereka berupaya melanjutkan upaya mempertahankan gelar Liga Champions ke final kedua berturut-turut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...