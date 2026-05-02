Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Lyon: Kesalahan Lotte Wubben-Moy dan Kim Little berakibat fatal saat kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir mengakhiri upaya The Gunners Wanita mempertahankan gelar Liga Champions Wanita

Kemenangan Arsenal di kompetisi ini musim lalu ditandai dengan serangkaian comeback, di mana mereka berhasil membalikkan defisit 2-0 dan 2-1 pada leg pertama di babak perempat final melawan Real Madrid dan semifinal melawan Lyon. Kali ini, dalam upaya mempertahankan gelar, The Gunners tampil sebagai tim unggulan yang kuat, unggul 3-1 pada leg pertama kemenangan perempat final mereka atas Chelsea dan kemudian menang 2-1 pada leg pertama semifinal pekan lalu.

Namun, Lyon jauh lebih baik di kandang sendiri, di mana mereka belum pernah kalah sejak dihajar 4-1 oleh Arsenal lebih dari setahun yang lalu. The Gunners mendapat dua peringatan awal, ketika Ada Hegerberg entah bagaimana gagal mengonversi umpan silang Kadidiatou Diani dari jarak dekat, dan kemudian ketika sundulan Lindsey Heaps dianulir karena Ingrid Engen mengganggu permainan dari posisi offside.

Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, dan Lyon mendapat imbalan atas awal yang kuat mereka tepat setelah menit ke-20, ketika Wendie Renard mencetak gol penalti pada percobaan kedua setelah Lotte Wubben-Moy melanggar Dumornay. Hal itu semakin meningkatkan kepercayaan diri para juara Eropa delapan kali tersebut, dan 15 menit kemudian, Diani lolos dari penjagaan Kim Little dan mencetak gol dengan penyelesaian yang sangat kreatif untuk menggandakan keunggulan timnya pada hari itu, sekaligus membuat mereka unggul secara agregat.

Arsenal merespons dengan baik di babak kedua, dengan Stina Blackstenius dan Olivia Smith sama-sama membentur tiang gawang sebelum pelatih kepala Renee Slegers melakukan pergantian pemain yang sangat efektif. Tujuh menit setelah masuk, Smilla Holmberg yang masih muda, yang menjadi bintang dalam susunan pemain The Gunners yang dirotasi pada pertengahan pekan, memberikan umpan silang brilian kepada Russo dan pemain internasional Inggris itu, yang sebelumnya kesulitan masuk ke dalam permainan, berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan.

Namun, Lyon belum menyerah. Kembalinya Dumornay sangat berarti bagi leg kedua ini, dan pemain berusia 22 tahun itu masih memiliki kontribusi besar lainnya, dalam penampilan yang bisa dibilang sebagai penampilan terbaik di lapangan. Dengan waktu tersisa kurang dari lima menit, ia mengirimkan umpan terukur yang sempurna ke belakang pertahanan lawan untuk Brand, dan penyerang asal Jerman itu menyelesaikannya dengan brilian untuk mencetak gol yang, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, mengembalikan keunggulan bagi OL. Kali ini, mereka tidak menyia-nyiakannya, bertahan hingga akhir untuk memastikan kemenangan, mengusir bayang-bayang kegagalan di semifinal tahun lalu, dan menyingkirkan juara bertahan. Lyon akan menghadapi Barcelona atau Bayern Munich di Oslo bulan depan, saat mereka mengejar gelar Liga Champions Wanita kesembilan yang akan memecahkan rekor.

