Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women compositeGetty Images/GOAL
Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Lyon: Kesalahan Lotte Wubben-Moy dan Kim Little berakibat fatal saat kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir mengakhiri upaya The Gunners Wanita mempertahankan gelar Liga Champions Wanita

Upaya Arsenal mempertahankan gelar Liga Champions Wanita berakhir di Lyon pada Sabtu lalu, saat juara delapan kali itu membalas dendam kepada The Gunners setelah kalah dari mereka di babak yang sama musim lalu. Didorong oleh kembalinya Selma Bacha dan Melchie Dumornay, OL langsung memimpin 2-0 di babak pertama dan meskipun Alessia Russo berhasil menyamakan kedudukan agregat untuk Arsenal, gol Jule Brand di menit-menit akhir memastikan kemenangan 4-3 bagi Lyon dalam dua leg yang membawa mereka ke final UWCL ke-12 yang luar biasa.

Kemenangan Arsenal di kompetisi ini musim lalu ditandai dengan serangkaian comeback, di mana mereka berhasil membalikkan defisit 2-0 dan 2-1 pada leg pertama di babak perempat final melawan Real Madrid dan semifinal melawan Lyon. Kali ini, dalam upaya mempertahankan gelar, The Gunners tampil sebagai tim unggulan yang kuat, unggul 3-1 pada leg pertama kemenangan perempat final mereka atas Chelsea dan kemudian menang 2-1 pada leg pertama semifinal pekan lalu.

Namun, Lyon jauh lebih baik di kandang sendiri, di mana mereka belum pernah kalah sejak dihajar 4-1 oleh Arsenal lebih dari setahun yang lalu. The Gunners mendapat dua peringatan awal, ketika Ada Hegerberg entah bagaimana gagal mengonversi umpan silang Kadidiatou Diani dari jarak dekat, dan kemudian ketika sundulan Lindsey Heaps dianulir karena Ingrid Engen mengganggu permainan dari posisi offside.

Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, dan Lyon mendapat imbalan atas awal yang kuat mereka tepat setelah menit ke-20, ketika Wendie Renard mencetak gol penalti pada percobaan kedua setelah Lotte Wubben-Moy melanggar Dumornay. Hal itu semakin meningkatkan kepercayaan diri para juara Eropa delapan kali tersebut, dan 15 menit kemudian, Diani lolos dari penjagaan Kim Little dan mencetak gol dengan penyelesaian yang sangat kreatif untuk menggandakan keunggulan timnya pada hari itu, sekaligus membuat mereka unggul secara agregat.

Arsenal merespons dengan baik di babak kedua, dengan Stina Blackstenius dan Olivia Smith sama-sama membentur tiang gawang sebelum pelatih kepala Renee Slegers melakukan pergantian pemain yang sangat efektif. Tujuh menit setelah masuk, Smilla Holmberg yang masih muda, yang menjadi bintang dalam susunan pemain The Gunners yang dirotasi pada pertengahan pekan, memberikan umpan silang brilian kepada Russo dan pemain internasional Inggris itu, yang sebelumnya kesulitan masuk ke dalam permainan, berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan.

Namun, Lyon belum menyerah. Kembalinya Dumornay sangat berarti bagi leg kedua ini, dan pemain berusia 22 tahun itu masih memiliki kontribusi besar lainnya, dalam penampilan yang bisa dibilang sebagai penampilan terbaik di lapangan. Dengan waktu tersisa kurang dari lima menit, ia mengirimkan umpan terukur yang sempurna ke belakang pertahanan lawan untuk Brand, dan penyerang asal Jerman itu menyelesaikannya dengan brilian untuk mencetak gol yang, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, mengembalikan keunggulan bagi OL. Kali ini, mereka tidak menyia-nyiakannya, bertahan hingga akhir untuk memastikan kemenangan, mengusir bayang-bayang kegagalan di semifinal tahun lalu, dan menyingkirkan juara bertahan. Lyon akan menghadapi Barcelona atau Bayern Munich di Oslo bulan depan, saat mereka mengejar gelar Liga Champions Wanita kesembilan yang akan memecahkan rekor.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Groupama Stadium...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Sebenarnya tidak banyak penyelamatan yang harus dilakukannya. Ia menangani umpan silang ke kotak penalti dengan baik dan sepertinya melakukan penyelamatan penalti yang luar biasa, namun VAR menunjukkan bahwa ia telah keluar dari garis gawangnya.

    Emily Fox (6/10):

    Menang dalam banyak duel sehingga Lyon relatif tidak terlalu mengancam di sisi pertahanannya, terutama jika dibandingkan dengan sayap sebelahnya.

    Leah Williamson (5/10):

    Mencoba mengancam dengan umpan-umpan ke sepertiga akhir lapangan, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya di sini.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Melakukan diving yang membuat Lyon mendapat penalti, yang kemudian memecah kebuntuan. Juga kesulitan memenangkan banyak duel.

    Katie McCabe (5/10):

    Tidak mampu menghentikan Diani, terutama di babak pertama.

  • Lini tengah

    Kim Little (4/10):

    Dia sama sekali tidak bisa menunjukkan dominasi di lapangan, yang jarang terjadi. Dia juga terlalu mudah kehilangan Diani saat gol kedua tercipta.

    Mariona Caldentey (4/10):

    Bukan hari yang baik baginya. Fakta bahwa dia diganti 20 menit sebelum pertandingan berakhir, saat Arsenal membutuhkan gol, sudah cukup menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa benar-benar menunjukkan dominasi di lini tengah.

    Alessia Russo (5/10):

    Kesulitan untuk terlibat sama sekali, lalu tiba-tiba mencetak gol. Sayangnya, gol itu tidak berarti banyak pada akhirnya.

  • Serangan

    Olivia Smith (4/10):

    Kesulitan menguasai bola dan upayanya untuk menciptakan peluang tidak membuahkan hasil.

    Stina Blackstenius (4/10):

    Hampir mencetak gol saat tendangan indahnya membentur mistar gawang. Namun, itu adalah momen terbaiknya dalam pertandingan di mana ia kurang mendapat umpan.

    Caitlin Foord (5/10):

    Penyerang Arsenal yang paling aktif sepanjang pertandingan, meskipun standar penampilannya tidak terlalu tinggi.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Smilla Holmberg (6/10):

    Pemain pengganti paling efektif Arsenal, dengan assist hebatnya menjadi sorotan penampilannya.

    Victoria Pelova (5/10):

    Memberikan sedikit ancaman serangan tambahan di lini tengah, tapi tidak terlalu signifikan.

    Frida Maanum (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir.

    Chloe Kelly (N/A):

    Pengganti lain di akhir pertandingan.

    Renee Slegers (5/10):

    Tetap mempertahankan tim yang meraih kemenangan di leg pertama, namun mereka tidak bisa mengulangi kesuksesan itu. Para pemain pengganti cukup efektif, namun juga sedikit tidak konsisten dalam beberapa kesempatan. Seharusnya Russo bisa dimajukan lebih awal, agar dia lebih terlibat di area-area berbahaya.

