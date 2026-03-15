Penilaian pemain Arsenal Wanita vs London City Lionesses: Olivia Smith dan Stina Blackstenius mencetak gol, sementara Alessia Russo tampil gemilang dalam kemenangan rutin di WSL

London City sebenarnya memulai pertandingan dengan lebih baik, dan Freya Godfrey, produk akademi muda The Gunners, mendapat peluang emas hanya 12 menit setelah kick-off berkat kerja sama apik dari Poppy Pattinson dan Sanni Franssi. Namun, pemain berusia 20 tahun itu melepaskan tendangan dari jarak dekat yang melambung di atas mistar gawang, dan tiga menit kemudian, Arsenal unggul 1-0.

Chloe Kelly menjadi arsitek gol tersebut, menunjukkan ledakan kecepatan di sayap kiri yang memungkinkannya mengelabui Jana Fernandez dan mencapai garis akhir, di mana ia mengirim umpan silang rendah yang entah bagaimana terlewatkan oleh semua pemain, hingga Smith menyelinap masuk dan mengarahkannya ke gawang tuan rumah. Sejak saat itu, Arsenal menguasai permainan dengan kokoh, meski tanpa menciptakan banyak peluang berarti. Emily Fox melepaskan tendangan rendah dari jarak jauh yang melebar pada masa tambahan waktu babak pertama, namun itu saja yang terjadi di sepertiga akhir lapangan.

Situasi itu tidak banyak berubah di babak kedua. Ada beberapa peluang setengah matang bagi Arsenal, yang diciptakan oleh pergerakan cerdas Alessia Russo tanpa bola, serta momen menegangkan saat bola jatuh ke kaki Franssi di kotak penalti mereka sendiri, namun penyerang London City itu melepaskan tembakan tepat ke arah Anneke Borbe.

Ketika Russo mengoper bola kepada Blackstenius 14 menit menjelang akhir pertandingan, dan pemain Swedia itu dengan percaya diri melepaskan tendangan pertama yang langsung menggetarkan jaring gawang, rasanya seperti tugas sudah selesai. Tuan rumah berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan, namun sia-sia, karena The Gunners berhasil mempertahankan kemenangan untuk mendekati Chelsea dengan selisih satu poin dan memperebutkan tempat terakhir di Liga Champions, dengan satu pertandingan tersisa.

