Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs London City Lionesses: Olivia Smith dan Stina Blackstenius mencetak gol, sementara Alessia Russo tampil gemilang dalam kemenangan rutin di WSL

Olivia Smith dan Stina Blackstenius mencetak gol saat Arsenal mengalahkan London City Lionesses 2-0 pada Minggu, hasil yang membuat The Gunners kini hanya terpaut satu poin dari zona kualifikasi Eropa di Liga Super Wanita. Dengan Chelsea yang bertanding di final Piala Liga pada hari Minggu, Arsenal menyadari bahwa perjalanan singkat melintasi ibu kota ini merupakan peluang untuk memperkecil selisih poin dan memberikan tekanan kepada The Blues yang berada di posisi ketiga, dan mereka berhasil memanfaatkannya dengan meraih kemenangan ketujuh berturut-turut secara meyakinkan.

London City sebenarnya memulai pertandingan dengan lebih baik, dan Freya Godfrey, produk akademi muda The Gunners, mendapat peluang emas hanya 12 menit setelah kick-off berkat kerja sama apik dari Poppy Pattinson dan Sanni Franssi. Namun, pemain berusia 20 tahun itu melepaskan tendangan dari jarak dekat yang melambung di atas mistar gawang, dan tiga menit kemudian, Arsenal unggul 1-0.

Chloe Kelly menjadi arsitek gol tersebut, menunjukkan ledakan kecepatan di sayap kiri yang memungkinkannya mengelabui Jana Fernandez dan mencapai garis akhir, di mana ia mengirim umpan silang rendah yang entah bagaimana terlewatkan oleh semua pemain, hingga Smith menyelinap masuk dan mengarahkannya ke gawang tuan rumah. Sejak saat itu, Arsenal menguasai permainan dengan kokoh, meski tanpa menciptakan banyak peluang berarti. Emily Fox melepaskan tendangan rendah dari jarak jauh yang melebar pada masa tambahan waktu babak pertama, namun itu saja yang terjadi di sepertiga akhir lapangan.

Situasi itu tidak banyak berubah di babak kedua. Ada beberapa peluang setengah matang bagi Arsenal, yang diciptakan oleh pergerakan cerdas Alessia Russo tanpa bola, serta momen menegangkan saat bola jatuh ke kaki Franssi di kotak penalti mereka sendiri, namun penyerang London City itu melepaskan tembakan tepat ke arah Anneke Borbe.

Ketika Russo mengoper bola kepada Blackstenius 14 menit menjelang akhir pertandingan, dan pemain Swedia itu dengan percaya diri melepaskan tendangan pertama yang langsung menggetarkan jaring gawang, rasanya seperti tugas sudah selesai. Tuan rumah berusaha keras untuk kembali ke dalam permainan, namun sia-sia, karena The Gunners berhasil mempertahankan kemenangan untuk mendekati Chelsea dengan selisih satu poin dan memperebutkan tempat terakhir di Liga Champions, dengan satu pertandingan tersisa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Hayes Lane...

  Leah Williamson Arsenal 2025-26

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Anneke Borbe (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukannya dalam hal menahan tembakan, namun tetap tampil sangat waspada, dengan percaya diri menghalau setiap ancaman dari belakang.

    Emily Fox (6/10):

    Memulai dengan baik, tetapi mengalami kesulitan di sisi pertahanannya setelah pergantian pemain London City. Kesulitan memenangkan duel dan melakukan beberapa kesalahan, tetapi cukup berkontribusi dalam barisan pertahanan untuk membantu menahan serangan tuan rumah.

    Leah Williamson (6/10):

    Memiliki beberapa momen ragu-ragu di babak pertama yang beruntung tidak dihukum. Namun, momen-momen tersebut menghilang seiring berjalannya pertandingan dan ia mempertahankan kotak penalti Arsenal dengan sangat baik di menit-menit akhir.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Seperti Williamson, dia tidak sempurna, terutama di awal pertandingan, tetapi performanya membaik seiring berjalannya waktu. Dia membawa bola ke depan dengan baik.

    Katie McCabe (7/10):

    Penampilan yang sangat solid di kedua babak. Mendukung serangan dengan baik dan tenang dalam bertahan, dengan tekel hebat terhadap Cascarino di kotak penalti pada tahap akhir sebagai sorotan.

    • Iklan
  Mariona Caldentey Arsenal 2025-26

    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Penampilan yang rapi selama satu jam di lapangan, di mana ia menunjukkan keunggulannya dalam menguasai bola.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Little sepanjang pertandingan sehingga Arsenal bisa mendominasi, dan menunjukkan kualitasnya dalam mengolah bola dengan umpan luar biasa kepada Russo yang menjadi kunci gol kedua.

    Frida Maanum (5/10):

    Sebagian besar berada di pinggir lapangan sebelum diganti pada menit ke-60. Menunjukkan sentuhan-sentuhan yang bagus dan memberikan umpan-umpan cerdas, tetapi secara keseluruhan tidak cukup terlibat.

  Alessia Russo Arsenal 2025-26

    Serangan

    Chloe Kelly (6/10):

    Umpan silangnya tidak konsisten sepanjang pertandingan, tetapi umpan yang ia berikan untuk gol Smith, serta cara ia menciptakan ruang untuk itu, sangat brilian.

    Alessia Russo (7/10):

    Melakukan banyak kerja bagus tanpa bola dan gerakannya menjadi kunci momen-momen terbaik Arsenal di babak kedua, termasuk serangan yang berujung pada gol Blackstenius.

    Olivia Smith (7/10):

    Memberikan momen krusial yang sejak lama diprediksi akan menjadi penentu pertandingan melalui penyelesaiannya yang cerdik di babak pertama.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Victoria Pelova (6/10):

    Menunjukkan energi yang luar biasa saat Arsenal berhasil mencetak gol kedua untuk mengunci kemenangan.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Membuat pertahanan London City harus berpikir dua kali dan menimbulkan masalah dengan pergerakan cerdasnya. Mencetak golnya dengan brilian, melalui penyelesaian pertama yang klinis.

    Beth Mead (N/A):

    Membantu timnya mengendalikan pertandingan dengan energi dan usaha kerasnya di sayap.

    Taylor Hinds (N/A):

    Menggantikan McCabe pada menit-menit akhir.

    Laia Codina (N/A):

    Pemain pengganti lain di akhir pertandingan.

    Renee Slegers (7/10):

    Sebenarnya ingin melihat timnya menciptakan lebih banyak peluang, tetapi mereka sudah melakukan lebih dari cukup untuk layak meraih kemenangan. Menggunakan bangku cadangannya dengan baik, yang paling terlihat dari kontribusi Blackstenius dalam mencetak gol.

