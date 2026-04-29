Arsenal Leicester ratings
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Leicester City: The Gunners mencetak TUJUH gol! Frida Maanum & Smilla Holmberg tampil gemilang saat tim inti yang dirotasi oleh Renee Slegers mempertahankan harapan gelar WSL dengan menghancurkan The Foxes

Player ratings
S. Holmberg
F. Maanum
Arsenal Women vs Leicester City WFC
Skuad Arsenal yang mengalami rotasi pemain berhasil meraih kemenangan telak atas Leicester pada Rabu lalu, menghancurkan tim juru kunci Liga Super Wanita dengan skor 7-0 untuk naik ke zona Liga Champions dan menambah tekanan pada pemuncak klasemen Manchester City. Dengan dua pertandingan tersisa yang belum dimainkan, The Gunners secara praktis menjadi satu-satunya tim yang masih bisa mengejar sang juara yang hampir pasti, dan gol-gol yang tercipta dari berbagai area lapangan memastikan hal itu tetap berlaku dalam kemenangan yang meyakinkan.

Baru pada awal bulan ini manajer Arsenal, Renee Slegers, merasakan dampak dari rotasi pemain yang gencar, saat timnya harus menelan kekalahan mengejutkan dari Brighton yang mengakhiri impian mereka di Piala FA. Namun, dengan The Gunners yang akan bertandang ke Prancis akhir pekan ini untuk leg kedua semifinal Liga Champions melawan Lyon, di mana mereka memimpin 2-1, ia tidak ragu untuk kembali menaruh kepercayaan pada skuadnya di sini - dan kali ini, hal itu terbayar dengan sangat baik.

Arsenal membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan mereka, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy, dan Caitlin Foord diganti dalam susunan pemain awal dari kemenangan hari Minggu. Namun, begitu gol pertama tercipta, saat Frida Maanum menunjukkan kekuatan luar biasa untuk menyundul umpan silang Taylor Hinds, segalanya berjalan lancar bagi juara Eropa tersebut.

Dua menit kemudian, Smilla Holmberg, yang bermain di posisi lebih maju, menerobos ke kotak penalti dan mencetak gol dengan tenang untuk gol pertamanya bersama Arsenal, sementara Emily Fox kurang beruntung tak bisa menambah skor menjadi tiga hampir seketika, karena tendangannya memantul kembali dari mistar gawang. Gol ketiga dan keempat justru datang dari Stina Blackstenius menjelang akhir babak pertama. Pertama, umpan terukur indah dari Maanum disundul masuk oleh pemain internasional Swedia itu, lalu ia memanfaatkan kekacauan di pertahanan Leicester yang disebabkan oleh umpan panjang Katie McCabe dan lari cepat Victoria Pelova.

Arsenal juga tidak mengendurkan serangan setelah jeda. Holmberg mencetak gol keduanya tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum Caldentey dan Williamson ikut mencetak gol dari bangku cadangan, yang pertama dengan tendangan melengkung yang indah dan yang kedua dengan sundulan yang luar biasa.

Kesempatan terbaik Leicester untuk mencetak gol hiburan terjadi di menit-menit akhir, saat Daphne van Domselaar dengan nekat menepis tendangan berbahaya Noemie Mouchon, namun bola masih meleset tipis dari sudut atas gawang. Dengan selisih tujuh poin dan hanya tersisa dua pertandingan, kini dipastikan bahwa The Foxes harus bertanding di babak play-off degradasi bulan depan melawan tim yang finis di posisi ketiga WSL 2.

Di sisi lain, ini hampir menjadi malam yang sempurna bagi The Gunners karena mereka naik ke tiga besar WSL dan mempertahankan harapan tipis, namun nyata, untuk merebut gelar dari pemimpin klasemen yang tak terkejar, Man City. Satu-satunya hal negatif terjadi ketika Olivia Smith, yang memberikan umpan silang brilian untuk gol kedua Holmberg, tiba-tiba terhenti dan terpaksa keluar lapangan dengan pincang akibat cedera. Slegers berharap cedera itu tidak serius karena pemain internasional Kanada ini telah membuat perbedaan pada leg pertama pertandingan semifinal Liga Champions timnya melawan Lyon dan akan menjadi kandidat utama untuk melakukannya lagi di Prancis akhir pekan ini, jika ia dalam kondisi fit.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Pada dasarnya hanya menjadi penonton sepanjang pertandingan. Tidak melakukan kesalahan apa pun, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya.

    Emily Fox (7/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam menguasai bola, tetapi mendukung serangan dengan brilian dan sangat tidak beruntung karena tidak mencetak gol meski melakukan upaya hebat yang membentur tiang gawang.

    Laia Codina (6/10):

    Telah menjalani beberapa pertandingan yang sulit dalam beberapa pekan terakhir, tetapi ini adalah pertandingan yang relatif mudah di mana, seperti kipernya, dia tidak banyak terlibat tetapi tidak melakukan kesalahan.

    Katie McCabe (8/10):

    Relatif tidak mendapat tekanan dalam hal pertahanan dan memanfaatkan kenyamanan itu untuk maju ke depan dan menunjukkan kemampuannya dalam menguasai bola, mengatur permainan dari lini belakang.

    Taylor Hinds (8/10):

    Banyak hal yang patut diapresiasi dari penampilannya, baik dalam bertahan maupun menyerang. Selain memenangkan banyak duel dan melakukan penutupan ruang yang baik secara defensif, ia juga menjadi aset dalam serangan, terutama dengan umpan silang yang indah untuk gol pembuka.

    • Iklan
    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Penampilan yang solid, meski tidak spektakuler, selama 45 menit di mana ia mengoper bola dengan baik dan membantu Arsenal menguasai sepenuhnya jalannya pertandingan.

    Victoria Pelova (7/10):

    Dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk Arsenal di tahun kalender ini, ia memanfaatkan peluangnya dan memberikan dampak, terutama melalui perannya dalam gol keempat.

    Frida Maanum (9/10):

    Penampilan yang luar biasa. Ia memecah kebuntuan dengan sundulan yang kuat dan menambahkan dua assist yang sangat baik untuk membantu The Gunners melesat ke keunggulan yang nyaman.

    Serangan

    Smilla Holmberg (9/10):

    Tampil gemilang dalam peran yang lebih menonjol. Mencetak gol pertamanya dengan brilian, melakukan pergerakan yang hebat untuk gol keduanya, dan memberikan tendangan sudut yang luar biasa bagi Williamson untuk mencetak gol ketujuh dalam penampilan yang sangat menghibur.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Hanya bermain 45 menit tetapi berhasil mencetak dua gol brilian sebelum diganti pada babak pertama. Mencetak keduanya dengan brilian, menunjukkan seberapa tinggi kepercayaan dirinya saat ini.

    Olivia Smith (7/10):

    Menciptakan banyak peluang, termasuk gol keempat Arsenal, sebelum terpaksa keluar lapangan dengan pincang tak lama setelah babak kedua dimulai. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Slegers, mengingat performanya yang sedang sangat bagus.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Alessia Russo (7/10):

    Menawarkan sesuatu yang berbeda bagi Blackstenius di lini depan, dengan banyak duel yang dimenangkan dan sentuhan-sentuhan yang bagus. Ia juga melepaskan banyak tembakan, namun seringkali terhalang oleh bek lawan.

    Mariona Caldentey (8/10):

    Melanjutkan peran yang ditinggalkan Little, mengambil alih peran sebagai pengatur permainan di lini tengah. Juga mencetak gol indah dengan tendangan melengkung untuk membuat skor menjadi 6-0.

    Leah Williamson (8/10):

    Terus menambah menit bermainnya dengan penampilan yang solid di sini dan mencetak gol pertamanya dalam lebih dari setahun melalui sundulan yang luar biasa ke tiang dekat dari tendangan sudut.

    Caitlin Foord (7/10):

    Seperti biasa, ia sangat aktif berlari dan menciptakan beberapa peluang, namun sayangnya ia tidak berhasil mencetak gol saat memaksa Keane melakukan penyelamatan gemilang.

    Sophie Harwood (N/A):

    Pemain hasil akademi ini masuk sebagai pengganti pada menit-menit akhir, menandai penampilannya yang kedua bersama klub.

    Renee Slegers (8/10):

    Dia mempercayai skuadnya untuk menyelesaikan tugas dan mereka melakukannya dengan mudah. Keputusan untuk memajukan Holmberg, guna melakukan rotasi di sayap, berjalan dengan sangat baik, sementara pergantian pemain yang dilakukannya selama pertandingan juga memungkinkan istirahat yang lebih merata bagi seluruh tim menjelang pertandingan besar akhir pekan ini.

