Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Leicester City: The Gunners mencetak TUJUH gol! Frida Maanum & Smilla Holmberg tampil gemilang saat tim inti yang dirotasi oleh Renee Slegers mempertahankan harapan gelar WSL dengan menghancurkan The Foxes

Baru pada awal bulan ini manajer Arsenal, Renee Slegers, merasakan dampak dari rotasi pemain yang gencar, saat timnya harus menelan kekalahan mengejutkan dari Brighton yang mengakhiri impian mereka di Piala FA. Namun, dengan The Gunners yang akan bertandang ke Prancis akhir pekan ini untuk leg kedua semifinal Liga Champions melawan Lyon, di mana mereka memimpin 2-1, ia tidak ragu untuk kembali menaruh kepercayaan pada skuadnya di sini - dan kali ini, hal itu terbayar dengan sangat baik.

Arsenal membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan mereka, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy, dan Caitlin Foord diganti dalam susunan pemain awal dari kemenangan hari Minggu. Namun, begitu gol pertama tercipta, saat Frida Maanum menunjukkan kekuatan luar biasa untuk menyundul umpan silang Taylor Hinds, segalanya berjalan lancar bagi juara Eropa tersebut.

Dua menit kemudian, Smilla Holmberg, yang bermain di posisi lebih maju, menerobos ke kotak penalti dan mencetak gol dengan tenang untuk gol pertamanya bersama Arsenal, sementara Emily Fox kurang beruntung tak bisa menambah skor menjadi tiga hampir seketika, karena tendangannya memantul kembali dari mistar gawang. Gol ketiga dan keempat justru datang dari Stina Blackstenius menjelang akhir babak pertama. Pertama, umpan terukur indah dari Maanum disundul masuk oleh pemain internasional Swedia itu, lalu ia memanfaatkan kekacauan di pertahanan Leicester yang disebabkan oleh umpan panjang Katie McCabe dan lari cepat Victoria Pelova.

Arsenal juga tidak mengendurkan serangan setelah jeda. Holmberg mencetak gol keduanya tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum Caldentey dan Williamson ikut mencetak gol dari bangku cadangan, yang pertama dengan tendangan melengkung yang indah dan yang kedua dengan sundulan yang luar biasa.

Kesempatan terbaik Leicester untuk mencetak gol hiburan terjadi di menit-menit akhir, saat Daphne van Domselaar dengan nekat menepis tendangan berbahaya Noemie Mouchon, namun bola masih meleset tipis dari sudut atas gawang. Dengan selisih tujuh poin dan hanya tersisa dua pertandingan, kini dipastikan bahwa The Foxes harus bertanding di babak play-off degradasi bulan depan melawan tim yang finis di posisi ketiga WSL 2.

Di sisi lain, ini hampir menjadi malam yang sempurna bagi The Gunners karena mereka naik ke tiga besar WSL dan mempertahankan harapan tipis, namun nyata, untuk merebut gelar dari pemimpin klasemen yang tak terkejar, Man City. Satu-satunya hal negatif terjadi ketika Olivia Smith, yang memberikan umpan silang brilian untuk gol kedua Holmberg, tiba-tiba terhenti dan terpaksa keluar lapangan dengan pincang akibat cedera. Slegers berharap cedera itu tidak serius karena pemain internasional Kanada ini telah membuat perbedaan pada leg pertama pertandingan semifinal Liga Champions timnya melawan Lyon dan akan menjadi kandidat utama untuk melakukannya lagi di Prancis akhir pekan ini, jika ia dalam kondisi fit.

