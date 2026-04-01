Arsenal Chelsea ratings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Chelsea: Tanpa Leah Williamson, tak masalah! Lotte Wubben-Moy kembali tampil gemilang sementara Daphne van Domselaar melakukan sejumlah penyelamatan gemilang saat The Gunners mempertahankan peluang mereka untuk mempertahankan gelar Liga Champions

Arsenal Women
L. Wubben-Moy
D. van Domselaar
Upaya Arsenal mempertahankan gelar Liga Champions Wanita tetap berjalan lancar setelah The Gunners berhasil menahan upaya comeback Chelsea pada Rabu lalu, meski harus menelan kekalahan tipis 1-0 di menit-menit akhir dan akhirnya menang dengan agregat 3-2. Tampaknya The Blues harus memulai pertandingan dengan cepat dan mencetak gol di awal untuk memiliki peluang membalikkan ketertinggalan, dan begitu Arsenal berhasil mencegah mereka melakukan hal itu, peluang mereka untuk melaju ke semifinal nyaris tak pernah diragukan.

Secara umum, pertandingan ini tidak terlalu seru. Chelsea memulai dengan niat yang baik, terutama melalui Ellie Carpenter, Alyssa Thompson, dan Lauren James yang cukup merepotkan, namun Arsenal tampil kokoh dan berhasil mencegah tuan rumah menciptakan banyak peluang berarti. Sjoeke Nusken membuang peluang bagus di awal pertandingan, sementara tendangan voli Thompson juga melebar dari sasaran, namun Chelsea baru bisa melepaskan tembakan pertama ke gawang pada menit ke-52, ketika Sam Kerr memaksa Daphne van Domselaar melakukan penyelamatan gemilang pertamanya.

Upaya tersebut seolah memberi semangat baru bagi The Blues, dan pelatih kepala Sonia Bompastor merespons dengan beberapa pergantian pemain serang, namun baru pada akhir pertandingan Chelsea benar-benar menekan Arsenal - dan saat mereka melakukannya, mereka menemukan Van Domselaar dalam performa yang tampaknya tak terkalahkan. Setelah Veerle Buurman membentur tiang gawang, dan sundulan Stina Blackstenius dianulir karena offside tipis di ujung lain lapangan, kiper The Gunners melakukan penyelamatan kelas dunia untuk menepis sundulan Nusken ke tiang gawang, menegaskan bahwa kemenangan memang tak berpihak pada Chelsea.

Nusken mencetak satu gol balasan di waktu tambahan, tetapi sudah terlambat untuk mengubah hasil. Dan begitu, sementara penantian The Blues untuk gelar Liga Champions Wanita pertama mereka terus berlanjut—penantian yang akan dinikmati oleh rival London mereka untuk diperpanjang—pertahanan Arsenal atas gelar Eropa kedua mereka terus berlanjut. Siapa lawan berikutnya bagi The Gunners? Baik Lyon, juara delapan kali yang mereka kalahkan di semifinal tahun lalu, atau Wolfsburg, juara dua kali yang mengalahkan mereka dalam pertandingan dramatis di babak empat besar tiga tahun lalu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (8/10):

    Melakukan penyelamatan yang benar-benar brilian untuk menggagalkan upaya Kerr di awal babak kedua, yang mencegah Chelsea memulai comeback, lalu melakukan penyelamatan yang lebih baik lagi di akhir pertandingan untuk menggagalkan upaya Nusken.

    Emily Fox (7/10):

    Terlibat dalam pertarungan yang seru dengan rekan senegaranya Thompson, dan berhasil memenangkan banyak duel meskipun sang pemain sayap tampil sangat lincah.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Penampilan yang sangat solid lagi dari pemain yang sedang dalam performa terbaiknya.

    Steph Catley (7/10):

    Bertahan dengan kokoh dan menguasai bola dengan baik sebelum diganti menjelang akhir babak pertama karena cedera betis.

    Katie McCabe (7/10):

    Seperti pada leg pertama, ia memulai dengan baik di sisi kiri dan kemudian tampil mengesankan dengan kemampuannya beradaptasi saat harus bermain sebagai bek tengah.

    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Berlari ke sana-kemari di tengah lapangan, sehingga Caldentey bisa mengendalikan permainan saat menguasai bola.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Permainannya sangat baik dalam menguasai bola, membantu Arsenal mengelola pertandingan dengan baik mengingat tekanan besar yang ada pada Chelsea untuk mengambil alih permainan dan mencetak gol.

    Alessia Russo (7/10):

    Kembali tampil brilian dalam peran yang lebih dalam. Banyak sentuhan-sentuhan kecil yang indah dan pergerakan yang luar biasa.

    Serangan

    Olivia Smith (6/10):

    Tanpa dorongan nyata dari Arsenal untuk mencetak gol, serangan mereka tidak terlalu hidup, namun Smith tetap tampil sangat efisien dalam mengolah bola, menciptakan beberapa peluang bagus meski sentuhannya terbatas.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Tidak berhasil mencetak gol karena dianulir oleh bendera offside yang tipis, tetapi terus membuat pertahanan Chelsea waspada sepanjang pertandingan dengan pergerakannya dan beberapa kerja sama yang bagus.

    Caitlin Foord (6/10):

    Sangat aktif berlari dan tidak segan-segan melepaskan tembakan, selalu memastikan barisan belakang Chelsea harus waspada.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Taylor Hinds (6/10):

    Beradaptasi dengan baik di lini belakang, meski dalam situasi yang tak terduga. Aktif bergerak naik-turun lapangan dan memenangkan banyak duel.

    Beth Mead (7/10):

    Saat Chelsea menekan untuk mencetak gol, ia memanfaatkan ruang kosong di belakang pertahanan lawan dan sayangnya tidak berhasil mencetak gol ketika tendangannya membentur tiang gawang di menit-menit akhir.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Pemain pengganti lain yang sangat berpengaruh, yang mengira dia telah memberikan assist saat Blackstenius mencetak gol melalui sundulan, namun VAR membatalkan gol tersebut. Memberikan ancaman serangan yang mendorong

    Frida Maanum (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Arsenal mengamankan hasil imbang.

    Laia Codina (N/A):

    Pemain lain yang masuk di akhir pertandingan.

    Renee Slegers (7/10):

    Hampir semua keputusannya tepat, baik dalam pemilihan tim maupun strategi permainan. Hingga menit-menit akhir, lolos ke babak empat besar tampaknya tak terancam, dan bahkan saat itu pun peluang Chelsea sangat tipis.

