Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Chelsea: Tanpa Leah Williamson, tak masalah! Lotte Wubben-Moy kembali tampil gemilang sementara Daphne van Domselaar melakukan sejumlah penyelamatan gemilang saat The Gunners mempertahankan peluang mereka untuk mempertahankan gelar Liga Champions

Secara umum, pertandingan ini tidak terlalu seru. Chelsea memulai dengan niat yang baik, terutama melalui Ellie Carpenter, Alyssa Thompson, dan Lauren James yang cukup merepotkan, namun Arsenal tampil kokoh dan berhasil mencegah tuan rumah menciptakan banyak peluang berarti. Sjoeke Nusken membuang peluang bagus di awal pertandingan, sementara tendangan voli Thompson juga melebar dari sasaran, namun Chelsea baru bisa melepaskan tembakan pertama ke gawang pada menit ke-52, ketika Sam Kerr memaksa Daphne van Domselaar melakukan penyelamatan gemilang pertamanya.

Upaya tersebut seolah memberi semangat baru bagi The Blues, dan pelatih kepala Sonia Bompastor merespons dengan beberapa pergantian pemain serang, namun baru pada akhir pertandingan Chelsea benar-benar menekan Arsenal - dan saat mereka melakukannya, mereka menemukan Van Domselaar dalam performa yang tampaknya tak terkalahkan. Setelah Veerle Buurman membentur tiang gawang, dan sundulan Stina Blackstenius dianulir karena offside tipis di ujung lain lapangan, kiper The Gunners melakukan penyelamatan kelas dunia untuk menepis sundulan Nusken ke tiang gawang, menegaskan bahwa kemenangan memang tak berpihak pada Chelsea.

Nusken mencetak satu gol balasan di waktu tambahan, tetapi sudah terlambat untuk mengubah hasil. Dan begitu, sementara penantian The Blues untuk gelar Liga Champions Wanita pertama mereka terus berlanjut—penantian yang akan dinikmati oleh rival London mereka untuk diperpanjang—pertahanan Arsenal atas gelar Eropa kedua mereka terus berlanjut. Siapa lawan berikutnya bagi The Gunners? Baik Lyon, juara delapan kali yang mereka kalahkan di semifinal tahun lalu, atau Wolfsburg, juara dua kali yang mengalahkan mereka dalam pertandingan dramatis di babak empat besar tiga tahun lalu.

