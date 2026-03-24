Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Chelsea: Alessia Russo dan Chloe Kelly tampil gemilang saat upaya The Gunners mempertahankan gelar Liga Champions tampaknya akan berlanjut — dengan mengorbankan rival sekota mereka dari London

Perjalanan Arsenal menuju trofi Liga Champions Wanita tahun lalu ditandai dengan sejumlah comeback yang menakjubkan, namun tampaknya The Gunners tidak akan membutuhkan hal serupa untuk melanjutkan upaya mempertahankan gelar mereka melampaui babak perempat final, setelah mengalahkan Chelsea 3-1 pada leg pertama laga perempat final sesama tim Inggris tersebut pada Selasa malam. Gol dari Stina Blackstenius dan Chloe Kelly memungkinkan juara Eropa bertahan ini membawa keunggulan ke pertandingan lanjutan pekan depan di Stamford Bridge, di mana mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk lolos ke semifinal.

Pada tahap yang sama tahun lalu, Arsenal tertinggal 2-0 dari Real Madrid, sehingga mereka harus mengalahkan tim asal Spanyol itu dengan skor 3-0 di Emirates pada pekan yang sama ketika Chelsea membalikkan ketertinggalan yang sama di kandang sendiri untuk mengalahkan Manchester City. The Gunners sangat menyadari bahwa kemenangan 3-1 ini bukanlah akhir dari pertandingan ini. Meskipun demikian, ini adalah keunggulan yang luar biasa, terutama mengingat mereka hanya menang sekali di kandang Chelsea dalam 10 kunjungan terakhir mereka.

Keunggulan itu pertama kali diberikan oleh Blackstenius, yang menyundul bola hasil tendangan bebas luar biasa dari Katie McCabe di pertengahan babak pertama. Kebuntuan sebenarnya bisa saja terpecahkan lebih awal, baik melalui tendangan Lauren James yang membentur tiang gawang Chelsea di awal babak di sisi lain lapangan, atau peluang Blackstenius beberapa menit sebelumnya yang diselamatkan dengan baik oleh Hannah Hampton, namun pemain Swedia itu tampil klinis dalam memanfaatkan peluang keduanya dan memberikan keunggulan bagi tuan rumah. Kelly kemudian menggandakan keunggulan itu 10 menit kemudian. Dengan banyak waktu dan ruang di tepi kotak penalti untuk melepaskan tembakan, tendangan kerasnya meluncur di bawah Hampton, yang seharusnya bisa melakukan penyelamatan lebih baik mengingat kualitasnya yang kelas dunia. 

Ketika James melepaskan tendangan melengkung yang sangat indah ke sudut atas gawang di pertengahan babak kedua, sepertinya Chelsea bisa membawa defisit yang lebih kecil ke leg kandang mereka. Namun, Russo membalas keajaiban rekan setimnya di timnas Inggris dengan aksi briliannya sendiri, mencetak gol ketiga Arsenal melalui tendangan voli yang memukau setelah diselipkan di belakang barisan pertahanan Chelsea yang kebingungan oleh Blackstenius. Pertandingan ini belum berakhir, namun kini sepenuhnya berada di bawah kendali The Gunners, dengan pertahanan gelar Liga Champions mereka tampaknya akan berlanjut—dan itu atas biaya rival London mereka, yang masih mencari kemenangan UWCL pertama mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Anneke Borbe (6/10):

    Seharusnya bisa lebih baik dalam menghadapi upaya James, meskipun hal itu memang mengejutkannya. Tidak banyak kesalahan lain yang dilakukannya.

    Emily Fox (7/10):

    Dominan dalam duel-duelnya sehingga berhasil membungkam Thompson dengan impresif di babak kedua, saat rekan setimnya dari Amerika itu berpindah sayap.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Kuat seperti batu. Jarang dikalahkan baik di darat maupun di udara, sekaligus sangat baik dalam menguasai bola.

    Laia Codina (5/10):

    Babak pertama yang campur aduk, sebelum diganti saat istirahat. Memenangkan beberapa duel dan melakukan beberapa intervensi penting, tetapi juga mendapat kartu kuning karena tekel yang tidak perlu dan beruntung lolos dari hukuman saat gol Chelsea dianulir karena pelanggaran terhadapnya.

    Katie McCabe (7/10):

    Kesulitan menghadapi Thompson di babak pertama sebelum dipindahkan ke posisi bek tengah di babak kedua, yang ia adaptasi dengan sangat baik.

    • Iklan
    Lini tengah

    Kim Little (7/10):

    Kuat dalam menguasai bola dan bekerja keras di luar lapangan. Penampilan yang rapi.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Pemain lain yang tampil kuat di lini tengah. Sedikit kurang rapi dalam menguasai bola, tapi itu hanya karena dia lebih berani dalam mengolahnya. Menggiring bola dengan baik.

    Alessia Russo (8/10):

    Bekerja keras sepanjang pertandingan, menciptakan peluang bagus untuk dirinya sendiri di awal babak kedua, dan kemudian memanfaatkan peluang besarnya dengan sangat brilian beberapa saat kemudian.

    Serangan

    Beth Mead (5/10):

    Kesulitan memberikan kontribusi berarti dalam serangan, meski bukan karena kurangnya usaha. Diganti sebelum menit ke-60.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Penampilan yang luar biasa dalam pertandingan besar, sekali lagi. Mencetak gol sundulan yang fantastis untuk memecah kebuntuan dan memberikan umpan bagus kepada Russo untuk gol ketiga Arsenal.

    Chloe Kelly (7/10):

    Cukup tenang selain golnya, yang tercipta dengan sedikit keberuntungan, namun tendangannya tepat sasaran dan menjadi kontribusi yang menentukan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Taylor Hinds (7/10):

    Masuk pada babak kedua, penampilannya bertepatan dengan Arsenal yang mulai mengendalikan ancaman Chelsea di sayap, dan itu bukanlah kebetulan.

    Olivia Smith (5/10):

    Berlari ke sana-sini, tapi hampir tidak menyentuh bola sama sekali meskipun masuk ke lapangan saat pertandingan masih tersisa lebih dari setengah jam.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Menggantikan Mead di menit-menit akhir.

    Frida Maanum (N/A):

    Pemain lain yang hanya masuk di menit-menit terakhir.

    Victoria Pelova (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu.

    Renee Slegers (8/10):

    Memilih duet Blackstenius-Russo dan hasilnya sangat memuaskan. Pergantian pemain di babak pertama sempat mengejutkan, namun juga berjalan dengan sempurna. 

