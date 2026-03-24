Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Chelsea: Alessia Russo dan Chloe Kelly tampil gemilang saat upaya The Gunners mempertahankan gelar Liga Champions tampaknya akan berlanjut — dengan mengorbankan rival sekota mereka dari London

Pada tahap yang sama tahun lalu, Arsenal tertinggal 2-0 dari Real Madrid, sehingga mereka harus mengalahkan tim asal Spanyol itu dengan skor 3-0 di Emirates pada pekan yang sama ketika Chelsea membalikkan ketertinggalan yang sama di kandang sendiri untuk mengalahkan Manchester City. The Gunners sangat menyadari bahwa kemenangan 3-1 ini bukanlah akhir dari pertandingan ini. Meskipun demikian, ini adalah keunggulan yang luar biasa, terutama mengingat mereka hanya menang sekali di kandang Chelsea dalam 10 kunjungan terakhir mereka.

Keunggulan itu pertama kali diberikan oleh Blackstenius, yang menyundul bola hasil tendangan bebas luar biasa dari Katie McCabe di pertengahan babak pertama. Kebuntuan sebenarnya bisa saja terpecahkan lebih awal, baik melalui tendangan Lauren James yang membentur tiang gawang Chelsea di awal babak di sisi lain lapangan, atau peluang Blackstenius beberapa menit sebelumnya yang diselamatkan dengan baik oleh Hannah Hampton, namun pemain Swedia itu tampil klinis dalam memanfaatkan peluang keduanya dan memberikan keunggulan bagi tuan rumah. Kelly kemudian menggandakan keunggulan itu 10 menit kemudian. Dengan banyak waktu dan ruang di tepi kotak penalti untuk melepaskan tembakan, tendangan kerasnya meluncur di bawah Hampton, yang seharusnya bisa melakukan penyelamatan lebih baik mengingat kualitasnya yang kelas dunia.

Ketika James melepaskan tendangan melengkung yang sangat indah ke sudut atas gawang di pertengahan babak kedua, sepertinya Chelsea bisa membawa defisit yang lebih kecil ke leg kandang mereka. Namun, Russo membalas keajaiban rekan setimnya di timnas Inggris dengan aksi briliannya sendiri, mencetak gol ketiga Arsenal melalui tendangan voli yang memukau setelah diselipkan di belakang barisan pertahanan Chelsea yang kebingungan oleh Blackstenius. Pertandingan ini belum berakhir, namun kini sepenuhnya berada di bawah kendali The Gunners, dengan pertahanan gelar Liga Champions mereka tampaknya akan berlanjut—dan itu atas biaya rival London mereka, yang masih mencari kemenangan UWCL pertama mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...