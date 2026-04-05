Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Brighton: Puasa gelar Piala FA terus berlanjut! Tim Arsenal yang dirotasi oleh Renee Slegers harus menanggung akibatnya dengan kekalahan mengejutkan di perempat final

Brighton seharusnya sudah unggul jauh lebih awal daripada yang terjadi pada akhirnya. Saat pertandingan baru berjalan dua menit, Daphne van Domselaar harus melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Jelena Cankovic, dan The Seagulls nyaris mencetak dua gol dari tendangan sudut yang dihasilkan, namun Laia Codina berhasil melakukan dua blok penting di garis gawang. Ketika Arsenal mulai menguasai permainan setelah itu, sepertinya tim tamu telah kehilangan peluang mereka, tetapi The Gunners juga tidak mampu memanfaatkan peluang mereka. Mariona Caldentey menguji Chiamaka Nnadozie dan Smilla Holmberg memaksimalkan kemampuannya tidak lama setelah itu, sementara Stina Blackstenius juga melepaskan tendangan yang melebar dari sudut yang memang sempit.

Blackstenius mengira ia telah melanjutkan momentum itu untuk Arsenal setelah jeda dan memecah kebuntuan, namun pelanggaran ringan justru dikenakan padanya terhadap Moeka Minami. Dua menit kemudian, Brighton memanfaatkan keputusan itu, dengan pertahanan buruk The Gunners dan serangan tajam The Seagulls berujung pada Haley yang melepaskan tembakan hebat ke pojok atas gawang Van Domselaar. Mereka terus menekan, dengan Carla Camacho nyaris mencetak gol dua kali di kedua sisi gol Caitlin Hayes yang menggandakan keunggulan lewat sundulan luar biasa.

Renee Slegers beralih ke bangku cadangan, memasukkan Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe, dan lainnya saat ia berusaha menyelamatkan pertandingan yang ia pilih untuk melakukan rotasi, namun sudah terlambat. Tak ada tim yang lebih sering memenangkan Piala FA Wanita daripada Arsenal, namun sudah 10 tahun sejak kemenangan terakhir mereka di kompetisi ini, sebuah kekeringan yang akan berlanjut setelah kekalahan mengejutkan dan frustrasi ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Meadow Park...