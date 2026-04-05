Arsenal Brighton Women FA Cup
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal Wanita vs Brighton: Puasa gelar Piala FA terus berlanjut! Tim Arsenal yang dirotasi oleh Renee Slegers harus menanggung akibatnya dengan kekalahan mengejutkan di perempat final

Arsenal Women vs Brighton & Hove Albion Women
Arsenal tersingkir dari Piala FA Wanita pada hari Minggu, setelah menderita kekalahan mengejutkan 2-0 di kandang sendiri dari Brighton. The Gunners memasuki pertandingan ini dalam performa terbaiknya, dengan memenangkan 11 dari 12 pertandingan terakhir mereka; kekalahan tersebut terjadi pada pertandingan terakhir mereka di leg kedua perempat final Liga Champions melawan Chelsea pada pertengahan pekan, yang tidak menghalangi mereka untuk melaju ke babak empat besar. Namun, The Seagulls tidak gentar, memulai pertandingan dengan cepat melawan juara Eropa bertahan sebelum memanfaatkan peluang mereka setelah jeda, saat gol dari Madison Haley dan Caitlin Hayes membawa mereka ke semifinal Piala FA.

Brighton seharusnya sudah unggul jauh lebih awal daripada yang terjadi pada akhirnya. Saat pertandingan baru berjalan dua menit, Daphne van Domselaar harus melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Jelena Cankovic, dan The Seagulls nyaris mencetak dua gol dari tendangan sudut yang dihasilkan, namun Laia Codina berhasil melakukan dua blok penting di garis gawang. Ketika Arsenal mulai menguasai permainan setelah itu, sepertinya tim tamu telah kehilangan peluang mereka, tetapi The Gunners juga tidak mampu memanfaatkan peluang mereka. Mariona Caldentey menguji Chiamaka Nnadozie dan Smilla Holmberg memaksimalkan kemampuannya tidak lama setelah itu, sementara Stina Blackstenius juga melepaskan tendangan yang melebar dari sudut yang memang sempit.

Blackstenius mengira ia telah melanjutkan momentum itu untuk Arsenal setelah jeda dan memecah kebuntuan, namun pelanggaran ringan justru dikenakan padanya terhadap Moeka Minami. Dua menit kemudian, Brighton memanfaatkan keputusan itu, dengan pertahanan buruk The Gunners dan serangan tajam The Seagulls berujung pada Haley yang melepaskan tembakan hebat ke pojok atas gawang Van Domselaar. Mereka terus menekan, dengan Carla Camacho nyaris mencetak gol dua kali di kedua sisi gol Caitlin Hayes yang menggandakan keunggulan lewat sundulan luar biasa.

Renee Slegers beralih ke bangku cadangan, memasukkan Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe, dan lainnya saat ia berusaha menyelamatkan pertandingan yang ia pilih untuk melakukan rotasi, namun sudah terlambat. Tak ada tim yang lebih sering memenangkan Piala FA Wanita daripada Arsenal, namun sudah 10 tahun sejak kemenangan terakhir mereka di kompetisi ini, sebuah kekeringan yang akan berlanjut setelah kekalahan mengejutkan dan frustrasi ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Meadow Park...

  Daphne van Domselaar

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan bagus, meski tidak tampil gemilang saat gol kedua tercipta.

    Smilla Holmberg (6/10):

    Salah satu pemain Arsenal yang tampil lebih baik di hari yang sulit. Memiliki peluang bagus di awal, namun digagalkan oleh penyelamatan gemilang.

    Lotte Wubben-Moy (5/10):

    Masuk ke pertandingan ini dalam performa yang bagus, tapi ini bukan hari terbaiknya.

    Laia Codina (4/10):

    Melakukan beberapa blok hebat di awal pertandingan, tetapi selain itu ia kesulitan. Buruk dalam gol kedua dan seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk mengganggu Haley pada gol pertama.

    Taylor Hinds (5/10):

    Meninggalkan ruang kosong di belakang saat gol pertama karena bergerak ke dalam lapangan dan tidak memberikan dampak yang diinginkannya.

  Kim Little

    Lini tengah

    Mariona Caldentey (6/10):

    Berusaha keras untuk menciptakan peluang dan menjadi salah satu pemain terbaik Arsenal, namun upayanya belum membuahkan hasil.

    Kim Little (6/10):

    Seperti Caldentey, dia sering menguasai bola untuk mencoba membalikkan keadaan Arsenal, tapi hal itu tidak terjadi.

    Frida Maanum (4/10):

    Kesulitan untuk memberikan dampak yang berarti sebelum diganti sebelum pertandingan genap satu jam.

  Beth Mead

    Serangan

    Beth Mead (6/10):

    Pemain terbaik Arsenal sebelum harus keluar lapangan karena cedera sebelum pertandingan memasuki satu jam.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Sayang golnya dianulir karena pelanggaran ringan. Namun, ia perlu lebih sering berada dalam posisi onside, karena keputusan wasit terhadapnya menghentikan beberapa serangan Arsenal.

    Chloe Kelly (4/10):

    Memberikan beberapa umpan silang yang bagus di babak pertama, tetapi selain itu sangat tidak menonjol.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Alessia Russo (4/10):

    Memiliki waktu setengah jam untuk membuat perbedaan, tetapi tidak berhasil. Kesulitan untuk mendapatkan bola sama sekali.

    Caitlin Foord (4/10):

    Seringkali membawa ketegasan dan semangat positif ke lini serang, tetapi tidak bisa melakukannya di sini.

    Olivia Smith (4/10):

    Seperti pemain pengganti lainnya yang masuk sekitar menit ke-60, dia tidak bisa memberikan dampak yang diharapkan. Terlalu ceroboh dalam menguasai bola.

    Katie McCabe (N/A):

    Masuk saat pertandingan tinggal tersisa 15 menit.

    Emily Fox (N/A):

    Pemain pengganti di akhir pertandingan.

    Renee Slegers (4/10):

    Menggunakan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk melakukan rotasi, namun hal itu justru berbalik menjadi bencana besar. Para pemain pengganti juga tidak mampu memberikan dampak yang dibutuhkan tim.

