Tim tamu mengawali pertandingan dengan gemilang dan menciptakan beberapa peluang di awal laga, di mana tendangan Trossard berhasil ditepis kiper sebelum bola hasil tendangan susulannya membentur tiang gawang. Sundulan Riccardo Calafiori pun berhasil dihalau tepat di garis gawang.

Namun, cedera yang dialami Ben White sepertinya mengganggu performa The Gunners, sehingga Mikel Arteta memutuskan untuk mengganti pemain internasional Inggris itu dengan Martin Zubimendi dan memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan. Perubahan itu tidak membuahkan hasil dan meskipun Rice kembali ke lini tengah setelah babak pertama usai menyusul masuknya Cristhian Mosquera, sang pemimpin klasemen tidak pernah bisa mendapatkan kembali momentum awal mereka.

Bukayo Saka melepaskan beberapa tembakan yang melambung, dan dalam kerumunan di depan gawang, West Ham berhasil menghalau bola liar dari garis gawang. Namun, di sisi lain, Raya harus melakukan penyelamatan dari jarak dekat untuk menggagalkan gol yang tampaknya sudah pasti dari Mateus Fernandes.

Saat waktu terus berjalan, pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, namun Martin Odegaard kemudian memberikan umpan kepada Trossard untuk membawa Arsenal unggul. Drama belum berakhir, karena masih ada waktu bagi gol Wilson untuk dianulir dengan cara yang paling dramatis. Penyerang Pablo dianggap menghalangi kiper dengan memegang lengannya, sehingga kiper tidak bisa menjangkau umpan silang, dan bola akhirnya jatuh ke kaki Wilson.

Hasil ini berarti Arsenal tetap unggul lima poin dengan dua pertandingan tersisa, sementara Leeds secara matematis aman setelah kekalahan The Hammers.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di London Stadium...