Penilaian pemain Arsenal vs West Ham: Leandro Trossard tampil gemilang! Pemain asal Belgia itu mengakhiri puasa golnya di saat yang tepat, sementara tinjauan VAR yang menegangkan memastikan The Gunners lolos dari ancaman besar dan berhasil meraih kemenangan krusial dalam perebutan gelar juara

West Ham United vs Arsenal
West Ham United
Arsenal
Premier League

Arsenal mengambil langkah besar menuju gelar juara Liga Premier setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 di kandang West Ham, dengan Leandro Trossard mencetak gol penentu di menit-menit akhir sebelum gol penyama kedudukan tuan rumah yang tercipta di masa tambahan waktu dibatalkan setelah pemeriksaan VAR. Tampaknya Callum Wilson telah menghancurkan harapan gelar The Gunners ketika ia mencetak gol dengan hanya tersisa beberapa detik, tetapi setelah tinjauan yang sangat lama dan menyiksa, gol tersebut dianulir karena pelanggaran terhadap David Raya, yang membuat para pemain Hammers yang terancam degradasi merasa sangat kecewa.

Tim tamu mengawali pertandingan dengan gemilang dan menciptakan beberapa peluang di awal laga, di mana tendangan Trossard berhasil ditepis kiper sebelum bola hasil tendangan susulannya membentur tiang gawang. Sundulan Riccardo Calafiori pun berhasil dihalau tepat di garis gawang.

Namun, cedera yang dialami Ben White sepertinya mengganggu performa The Gunners, sehingga Mikel Arteta memutuskan untuk mengganti pemain internasional Inggris itu dengan Martin Zubimendi dan memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan. Perubahan itu tidak membuahkan hasil dan meskipun Rice kembali ke lini tengah setelah babak pertama usai menyusul masuknya Cristhian Mosquera, sang pemimpin klasemen tidak pernah bisa mendapatkan kembali momentum awal mereka.

Bukayo Saka melepaskan beberapa tembakan yang melambung, dan dalam kerumunan di depan gawang, West Ham berhasil menghalau bola liar dari garis gawang. Namun, di sisi lain, Raya harus melakukan penyelamatan dari jarak dekat untuk menggagalkan gol yang tampaknya sudah pasti dari Mateus Fernandes.

Saat waktu terus berjalan, pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, namun Martin Odegaard kemudian memberikan umpan kepada Trossard untuk membawa Arsenal unggul. Drama belum berakhir, karena masih ada waktu bagi gol Wilson untuk dianulir dengan cara yang paling dramatis. Penyerang Pablo dianggap menghalangi kiper dengan memegang lengannya, sehingga kiper tidak bisa menjangkau umpan silang, dan bola akhirnya jatuh ke kaki Wilson.

Hasil ini berarti Arsenal tetap unggul lima poin dengan dua pertandingan tersisa, sementara Leeds secara matematis aman setelah kekalahan The Hammers.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di London Stadium...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (8/10):

    Penyelamatan gemilang dengan melompat untuk menggagalkan sundulan meluncur Castellanos menjelang akhir babak pertama, lalu melakukan penyelamatan dari jarak dekat untuk menggagalkan gol yang tampaknya sudah pasti dari Fernandes.

    Ben White (N/A):

    Harus keluar lapangan lebih awal karena cedera yang tampaknya cukup serius pada lututnya. Sangat disayangkan mengingat final Liga Champions sudah di depan mata.

    William Saliba (7/10):

    Secara umum solid. Penampilan yang kuat seperti biasa.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Tindakan penyelamat di masa injury time untuk mempertahankan keunggulan Arsenal. Betapa hebatnya dia sebagai pemimpin.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Bisa saja tampil lebih baik di babak pertama saat menerima umpan dari Trossard, namun tendangannya diblok. Juga memiliki sundulan yang dihalau di garis gawang. Seperti biasa, dia menimbulkan masalah, namun digantikan oleh Mosquera pada babak pertama.

  • Lini tengah

    Declan Rice (7/10):

    Dipindahkan ke posisi bek kanan setelah White cedera di babak pertama, sebuah langkah yang tidak terlalu berhasil dan ia segera dikembalikan ke lini tengah setelah babak kedua dimulai.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Harus pindah ke posisi bek kiri setelah babak kedua, yang sayangnya membatasi kontribusinya dalam hal serangan.

    Eberechi Eze (6/10):

    Tidak pernah benar-benar mendapatkan bola di area berbahaya. Menerima banyak umpan, tetapi sepertinya dia selalu berada terlalu dalam untuk benar-benar mengancam West Ham.

  • Serangan

    Leandro Trossard (8/10):

    Satu sundulannya berhasil diselamatkan, lalu sundulan lainnya membentur tiang gawang tak lama setelahnya. Ia juga memberikan umpan luar biasa yang menciptakan peluang bagi Calafiori, dan kemudian muncul di akhir pertandingan dengan mencetak gol penentu.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Kesulitan lepas dari penjagaan Mavropanos. Tidak pernah benar-benar menemukan ruang untuk berlari dan meregangkan pertahanan West Ham.

    Bukayo Saka (5/10):

    Tidak bisa benar-benar masuk ke dalam permainan. Melepaskan beberapa tembakan yang melambung tinggi dan melebar di awal babak kedua. Penampilan yang buruk.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Martin Zubimendi (4/10):

    Masuk menggantikan White yang cedera di pertengahan babak pertama, tetapi diganti di pertengahan babak kedua. Bukan sore yang ingin dia ingat.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi Arsenal di sisi kanan setelah masuk pada babak kedua.

    Kai Havertz (6/10):

    Membantu Arsenal maju sedikit lebih ke depan.

    Martin Odegaard (8/10):

    Menyuguhkan momen berkualitas tinggi yang berujung pada gol Trossard.

    Noni Madueke (N/A):

    Menggantikan Saka pada 10 menit terakhir.

    Mikel Arteta (5/10):

    Pergantian pemain di babak pertama dan keputusannya untuk memindahkan Rice ke posisi bek kanan benar-benar mengacaukan Arsenal, dan ia tampaknya menghabiskan sisa pertandingan mencoba memperbaiki kesalahannya dengan pergantian pemain tambahan.

