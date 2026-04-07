Penilaian pemain Arsenal vs Sporting CP: Penampilan gemilang Kai Havertz di menit-menit akhir! Kekalahan memalukan The Gunners di Liga Champions terhindarkan berkat gol di menit terakhir dan penampilan gemilang David Raya

Arsenal nyaris tertinggal pada lima menit pertama, di mana mereka hampir tidak menyentuh bola sama sekali, saat Ousmande Diomande membobol pertahanan lawan dengan umpan terobosan yang cermat menggunakan bagian luar kaki untuk Maxi Araujo, yang tendangannya berhasil ditepis oleh David Raya hingga membentur mistar gawang.

Diomande nyaris mencetak gol bunuh diri di ujung lapangan lain ketika ia menyundul tendangan bebas berbahaya dari Martin Odegaard tepat di kotak penalti, sementara umpan Noni Madueke dari tendangan sudut berikutnya membentur bagian atas mistar gawang dan pemain asal Norwegia itu melepaskan tendangan yang melebar.

Baru pada menit ke-64 Arsenal berhasil mencetak gol saat Martin Zubimendi melengkungkan bola ke tiang dekat dari jarak 20 yard, namun VAR menganulir gol tersebut karena Viktor Gyokeres yang tidak terlalu menonjol berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung.

Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Raya kembali menjadi penyelamat The Gunners dengan melakukan penyelamatan gemilang ke arah kiri bawah untuk menggagalkan tembakan Geny Catamo setelah Luis Suarez melesat meninggalkan Riccardo Calafiori di sayap kanan. Di sisi lain, Gabriel Martinelli menusuk ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tembakan keras, namun Rui Silva berhasil menangkap bola tersebut.

Raya kemudian melakukan penyelamatan ganda untuk menggagalkan upaya Catamo dan Suarez dari jarak dekat saat Arsenal berjuang mempertahankan clean sheet mereka, sebelum mereka mencatatkan akhir yang spektakuler di masa injury time. Martinelli mengirimkan umpan silang yang luar biasa dan Havertz memiliki waktu serta ruang untuk mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan ke bawah Silva, membuat para pendukung yang datang dari jauh di tribun atas bersorak gembira.

