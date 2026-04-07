Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kai Havertz Arsenal

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Sporting CP: Penampilan gemilang Kai Havertz di menit-menit akhir! Kekalahan memalukan The Gunners di Liga Champions terhindarkan berkat gol di menit terakhir dan penampilan gemilang David Raya

Player ratings
Arsenal
K. Havertz
Champions League
FEATURES
Sporting CP vs Arsenal

Arsenal akan membawa keunggulan 1-0 ke leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP setelah menang di Lisbon pada Selasa. Kai Havertz masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol di menit terakhir pertandingan yang kualitasnya sangat minim hingga detik-detik akhir, dan The Gunners kini sudah satu langkah lagi menuju babak empat besar.

Arsenal nyaris tertinggal pada lima menit pertama, di mana mereka hampir tidak menyentuh bola sama sekali, saat Ousmande Diomande membobol pertahanan lawan dengan umpan terobosan yang cermat menggunakan bagian luar kaki untuk Maxi Araujo, yang tendangannya berhasil ditepis oleh David Raya hingga membentur mistar gawang.

Diomande nyaris mencetak gol bunuh diri di ujung lapangan lain ketika ia menyundul tendangan bebas berbahaya dari Martin Odegaard tepat di kotak penalti, sementara umpan Noni Madueke dari tendangan sudut berikutnya membentur bagian atas mistar gawang dan pemain asal Norwegia itu melepaskan tendangan yang melebar.

Baru pada menit ke-64 Arsenal berhasil mencetak gol saat Martin Zubimendi melengkungkan bola ke tiang dekat dari jarak 20 yard, namun VAR menganulir gol tersebut karena Viktor Gyokeres yang tidak terlalu menonjol berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung.

Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Raya kembali menjadi penyelamat The Gunners dengan melakukan penyelamatan gemilang ke arah kiri bawah untuk menggagalkan tembakan Geny Catamo setelah Luis Suarez melesat meninggalkan Riccardo Calafiori di sayap kanan. Di sisi lain, Gabriel Martinelli menusuk ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tembakan keras, namun Rui Silva berhasil menangkap bola tersebut.

Raya kemudian melakukan penyelamatan ganda untuk menggagalkan upaya Catamo dan Suarez dari jarak dekat saat Arsenal berjuang mempertahankan clean sheet mereka, sebelum mereka mencatatkan akhir yang spektakuler di masa injury time. Martinelli mengirimkan umpan silang yang luar biasa dan Havertz memiliki waktu serta ruang untuk mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan ke bawah Silva, membuat para pendukung yang datang dari jauh di tribun atas bersorak gembira.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Estadio Jose Alvalade...

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (8/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan gemilang untuk menjaga Arsenal tetap bertahan. Penyelamatan-penyelamatan itu bisa jadi sangat menentukan nasib Arsenal di kompetisi Eropa.

    Ben White (6/10):

    Awalnya kewalahan menghadapi Araujo yang lincah, namun semakin matang seiring berjalannya pertandingan dan tampil lebih solid di sini dibandingkan penampilannya dalam beberapa laga terakhir yang lebih menantang.

    William Saliba (7/10):

    Menghilangkan ancaman striker Suarez yang sedang dalam performa terbaiknya di area tengah dengan fisiknya yang luar biasa. Secara mencolok, ia menyundul bola lepas untuk menghalau ancaman setelah Araujo membentur mistar gawang.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Sama-sama berguna dalam permainan terbuka dan, tentu saja, menjadi target utama dalam situasi bola mati, meskipun kali ini tidak berhasil.

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Muncul di berbagai posisi di lapangan untuk mencoba mengejutkan Sporting. Tidak menunjukkan keinginan yang cukup untuk menjalankan tugas pertahanannya, dengan Catamo sering melewatinya.

  Sporting CP vs Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (5/10):

    Bagian terbaik dari penampilan pemain Spanyol ini malam itu adalah golnya yang dianulir, yang sejujurnya dieksekusi dengan sangat baik. Namun, ia menjadi pemain cadangan yang tidak diperlukan di lini tengah karena pertandingan berlangsung dengan tempo yang sangat lambat. Ia tidak terlalu berani dalam melakukan umpan.

    Declan Rice (6/10):

    Terlihat canggung saat menguasai bola, tetapi setidaknya gaya bermainnya yang luar biasa dan penuh tenaga memastikan Arsenal tidak pernah benar-benar kewalahan saat Sporting menekan tim tamu dengan cerdik.

    Martin Odegaard (6/10):

    Turun ke belakang untuk mencoba mengembangkan permainan. Jika ada pemain Arsenal yang akan menciptakan peluang dalam permainan terbuka di dalam satu jam pertama, itu pasti dia, meskipun bahkan dia pun sangat kesulitan menembus pertahanan Sporting. Digantikan oleh Havertz beberapa menit setelah mengalami benturan.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Serangan

    Noni Madueke (6/10):

    Menunjukkan kilasan-kilasan kualitas setiap kali ia menguasai bola, menunjukkan kemauan untuk melewati para bek yang tidak dimiliki oleh pemain starter Arsenal lainnya. Tendangannya dari tendangan sudut membentur mistar gawang. Digantikan oleh Dowman.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Kadang-kadang sulit untuk mengingat bahwa pemain asal Swedia ini sedang bermain. Hal ini diperparah dengan kontribusi utamanya yang justru berupa posisi offside yang membuat gol Zubimendi dianulir. Tidak menonjol saat kembali ke Lisbon.

    Leandro Trossard (5/10):

    Terkalahkan dalam perebutan bola, bahkan ketika ia bergerak ke dalam dari sayap untuk lebih sering menyentuh bola. Tidak mengherankan jika ia digantikan oleh Martinelli yang lebih cepat.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kai Havertz (8/10):

    Menggantikan Odegaard pada 20 menit terakhir. Tidak banyak berkontribusi hingga akhirnya mencetak gol penentu kemenangan.

    Max Dowman (6/10):

    Mendapat sambutan meriah dari para pendukung yang datang setelah masuk menggantikan Madueke. Salah satu pemain Arsenal yang paling positif dan agresif.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Masuk menggantikan Trossard. Menguji Silva dengan tendangan keras tak lama setelah masuk sebelum memberikan umpan kepada Havertz untuk gol penentu kemenangan.

    Mikel Arteta (7/10):

    Manajer Arsenal ini berhasil membalikkan keadaan dalam pertandingan yang buruk bagi timnya dengan mengambil risiko dari bangku cadangan.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU