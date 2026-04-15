Arsenal Sporting CP 2025-26 Champions League
Charles Watts

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Sporting CP: Martin Zubimendi tampil gemilang sementara Viktor Gyokeres tak mampu mencetak gol saat menghadapi mantan timnya, dan The Gunners memastikan tempat di semifinal Liga Champions

Arsenal
Arsenal vs Sporting CP
Sporting CP
Champions League

Arsenal berhasil melaju ke semifinal Liga Champions setelah bermain imbang 0-0 di kandang melawan Sporting CP, hasil yang cukup untuk memastikan kemenangan agregat 1-0 atas juara Portugal tersebut. Gol Kai Havertz di menit-menit akhir di Lisbon pekan lalu terbukti menjadi penentu dalam laga ini, sementara kedua tim kesulitan menciptakan peluang berarti selama pertandingan leg kedua yang berlangsung alot di Emirates Stadium pada Rabu malam.

Setelah kekecewaan akibat kekalahan melawan Bournemouth pada Sabtu lalu, The Gunners perlu memberikan respons, dan mereka memulai pertandingan dengan baik, dengan Eberechi Eze tampil sangat cemerlang di belakang trio penyerang. Namun, Arsenal tak mampu memanfaatkan awal yang cepat itu, dengan peluang yang terbilang sedikit dan seimbang bagi tuan rumah selama 45 menit pertama yang berakhir dengan tendangan Geny Catamo yang membentur tiang gawang Sporting.

Babak kedua sedikit membaik dari sudut pandang Arsenal, dengan Leandro Trossard membentur tiang gawang di akhir pertandingan dan Gabriel Jesus nyaris mencetak gol. Namun, dengan tim asuhan Mikel Arteta yang biasanya solid di lini belakang, mereka pada akhirnya tidak perlu mencetak gol pada malam itu, karena hasil imbang 0-0 sudah cukup untuk membawa mereka melaju ke empat besar untuk musim kedua berturut-turut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Melakukan satu umpan yang sangat berisiko di babak pertama yang bisa saja berakibat fatal. Mengatur kotak penaltinya dengan baik saat umpan silang datang ke arahnya, tetapi tidak banyak yang harus dilakukannya dalam hal menghentikan tembakan.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Masuk menggantikan White di posisi bek kanan. Solid di lini belakang, namun kontribusinya dalam serangan minim.

    William Saliba (7/10):

    Pertarungan yang bagus lagi dengan Suarez, yang kembali menjadi ancaman. Namun, Saliba mengatasinya dengan baik.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Penampilan yang kuat di jantung pertahanan.

    Piero Hincapie (7/10):

    Senang melihatnya kembali masuk starting XI. Tampak bugar, yang merupakan hal positif. Bergerak naik-turun dengan baik.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (8/10):

    Penampilan terbaiknya dalam beberapa waktu terakhir, terutama di babak pertama. Tampil jauh lebih tajam daripada beberapa pertandingan terakhir dan berusaha menyerang ke depan saat ada kesempatan. Mengesankan.

    Declan Rice (7/10):

    Mendapat benturan di pergelangan kaki di awal pertandingan yang tampaknya memengaruhinya untuk sementara waktu, tetapi ia segera bangkit dan menampilkan performa yang solid seperti biasanya.

    Eberechi Eze (7/10):

    Penyerang Arsenal yang paling menonjol. Memulai pertandingan dengan sangat baik dan hampir semua serangan bagus Arsenal berasal darinya. Penampilannya meredup setelah jeda karena kelelahan mulai terasa.

    Serangan

    Noni Madueke (3/10):

    Sangat buruk. Kesulitan mengontrol bola sepanjang pertandingan dan tidak memanfaatkan ruang kosong yang tersedia.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Bukan malam yang akan dia ingat saat menghadapi mantan klubnya. Secara teknis, penampilannya sangat buruk dan tidak mengherankan melihatnya diganti sebelum pertandingan genap satu jam.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Mungkin yang terbaik di lini depan, tapi itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tidak bisa memberikan dampak yang berarti, tapi dia bermain dengan baik.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kai Havertz (6/10):

    Masuk menggantikan Gyokeres dan memang menambah sedikit kualitas permainan, namun tidak benar-benar mengancam gawang Sporting.

    Max Dowman (6/10):

    Membuat penonton bersemangat saat masuk. Berusaha menciptakan peluang saat mendapat bola.

    Leandro Trossard (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan dan melepaskan satu sundulan yang membentur tiang gawang.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Melakukan penetrasi yang bagus ke dalam kotak penalti, namun tendangannya tidak cukup akurat untuk mencetak gol di tiang dekat.

    Mikel Arteta (7/10):

    Pergantian pemainnya memang berdampak positif karena timnya bermain lebih baik seiring berjalannya babak kedua. Masih ada beberapa keputusan besar yang harus diambil menjelang pertandingan hari Minggu.

