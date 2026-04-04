Penilaian pemain Arsenal vs Southampton: Trofi lain pun lepas! Penampilan Ben White yang mengecewakan dan Gabriel Jesus yang sangat buruk menjadi sorotan dalam kekalahan mengejutkan di Piala FA bagi pemuncak klasemen Liga Premier

Arsenal tersingkir dari Piala FA oleh tim Championship, Southampton, pada Sabtu lalu, setelah kalah 2-1 di St Mary's. Tekanan ada pada The Gunners untuk memastikan tiket kembali ke Wembley setelah dikalahkan oleh Manchester City di final Piala Carabao dua pekan lalu, namun harapan mereka untuk memenangkan kompetisi piala domestik pupus lagi musim ini dalam keadaan yang dramatis.

Tuan rumah seharusnya bisa unggul lebih awal ketika kekacauan di lini belakang Arsenal membuat Gabriel Magalhaes menyundul bola tendangan gawang ke arah penyerang Saints, Leo Scienza, yang berlari ke ruang kosong. Pemain sayap itu berhasil melewati Kepa Arrizabalaga, namun ia terlalu jauh menggiring bola sehingga tidak bisa melepaskan tembakan.

Dengan 10 menit tersisa di babak pertama, Southampton unggul. Umpan silang lambung dari James Bree entah bagaimana melambung melewati Ben White dan jatuh ke kaki Ross Stewart di tiang jauh, yang menyelesaikannya dengan tendangan setengah voli untuk membawa tim divisi dua itu unggul.

Arsenal nyaris mencetak gol bunuh diri lagi setelah jeda saat Cristhian Mosquera salah mengoper bola ke belakang, namun Kepa berhasil menepis tendangan Tom Fellows. Scienza kemudian membentur mistar gawang setelah merebut bola dari White.

Tim tamu menyamakan kedudukan menjelang 20 menit terakhir saat Gabriel memberikan umpan bagus kepada Kai Havertz, yang kemudian mengoper ke pemain pengganti Viktor Gyokeres untuk mencetak gol ke gawang kosong.

Beberapa saat setelah Max Dowman yang lincah melepaskan tendangan hebat yang ditepis oleh penyelamatan gemilang Daniel Peretz, Southampton mencetak gol penentu. Fellows melesat ke dalam menjauh dari Riccardo Calafiori yang mundur, dan bola bergulir ke arah Shea Charles yang melengkungkan bola melewati Kepa.

Arsenal mengerahkan semua pemainnya ke depan untuk mencari gol penyama kedudukan, tetapi mereka tersingkir setelah enam menit tambahan waktu, dengan Southampton pantas lolos ke Wembley untuk semifinal.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di St Mary's...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Tetap mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang meskipun melakukan kesalahan fatal di final Carabao Cup. Melakukan beberapa penyelamatan penting saat Arsenal berada dalam tekanan. Sejujurnya, ia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kedua gol tersebut.

    Ben White (3/10):

    Tanda-tanda peringatan sudah terlihat bagi pemain internasional Inggris ini bahkan sebelum ia salah mengantisipasi umpan silang yang berujung pada gol Stewart. Secara konsisten memberikan ruang kosong di belakang yang dimanfaatkan Southampton untuk menyerang berulang kali. Kembalinya yang mengecewakan ke level klub setelah penampilan di bawah standar bersama Three Lions.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Membersihkan kekacauan yang dibuat Gabriel ketika Scienza berlari menuju gawang dan melewati Kepa, merebut kembali penguasaan bola tepat pada waktunya. Memberikan umpan yang ceroboh di lini belakang yang hampir membuat Southampton menggandakan keunggulan mereka ketika skor masih 1-0.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Sedikit rawan di lini pertahanan, tetapi sejujurnya ia memang memiliki banyak beban saat kembali dari cedera. Memberikan umpan mematikan kepada Havertz yang berujung pada gol penyama kedudukan dari Gyokeres. Digantikan oleh Saliba setelah mengalami cedera lutut.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Gagal menunjukkan mengapa dia layak mendapat menit bermain lebih banyak setelah waktu bermainnya berkurang secara signifikan musim ini. Boros dalam penguasaan bola dan, seperti White, tertangkap tidak pada posisinya saat Southampton menguasai bola. Digantikan oleh Calafiori.

    Lini tengah

    Christian Norgaard (6/10):

    Ditinggal sendirian dalam sistem taktis di mana ia adalah satu-satunya gelandang starter yang tertarik untuk bertahan. Secara keseluruhan, ia tampil cukup baik dalam mempertahankan pertahanan.

    Martin Odegaard (6/10):

    Menjadi pusat dari semua serangan Arsenal di babak pertama saat skor masih 0-0. Namun, ia melewatkan peluang emas untuk memecah kebuntuan sendiri, dan pengaruhnya memudar setelah Southampton unggul, yang dapat dimaklumi mengingat ia baru saja kembali ke kondisi prima. Digantikan oleh Madueke.

    Kai Havertz (6/10):

    Sebagian besar tidak efektif hingga ia muncul dengan assist untuk Gyokeres. Lemah dalam duel, namun ia menggunakan kaki lincahnya untuk menjaga keseimbangan dan membantu menciptakan gol penyeimbang. Digantikan oleh Zubimendi.

    Serangan

    Max Dowman (7/10):

    Memimpin gelombang demi gelombang serangan Arsenal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa tim yang diunggulkan untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions begitu sangat bergantung pada seorang pemain berusia 16 tahun untuk menembus pertahanan tim Championship.

    Gabriel Jesus (4/10):

    Tidak memberikan ancaman serangan sama sekali. Beruntung bisa masuk pada awal babak kedua sebelum digantikan oleh Gyokeres.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Malam yang mengecewakan bagi pemain Brasil lainnya di lini depan Arsenal, Gabriel. Southampton tahu persis cara bertahan melawan gaya permainannya yang monoton, dan dia sangat boros saat mengambil inisiatif sendiri. Untuk menyimpulkan malam yang mengecewakan ini, dia mendapat kartu kuning karena mendorong wasit saat mencoba mengambil tendangan bebas cepat.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Masuk menggantikan Lewis-Skelly. Penampilannya tidak jauh lebih baik dari bintang lokal tersebut, terlalu mudah kehilangan Fellows saat gol Charles tercipta.

    Noni Madueke (6/10):

    Menggantikan kapten Odegaard. Menciptakan banyak peluang bersama Dowman, meskipun beberapa kali melakukan pelanggaran dengan membawa bola keluar lapangan.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Masuk menggantikan Jesus. Jauh lebih dominan di kotak penalti daripada striker Brasil nomor 9, seperti yang terlihat jelas dari golnya.

    William Saliba (5/10):

    Masuk menggantikan Gabriel yang cedera. Tidak mampu memperkuat barisan belakang.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Masuk menggantikan Havertz.

    Mikel Arteta (3/10):

    Selain 20 menit di babak pertama saat skor masih imbang tanpa gol, Arsenal jauh dari performa terbaiknya dan harapan mereka untuk meraih empat gelar telah berkurang menjadi impian untuk meraih dua gelar.

