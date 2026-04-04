Penilaian pemain Arsenal vs Southampton: Trofi lain pun lepas! Penampilan Ben White yang mengecewakan dan Gabriel Jesus yang sangat buruk menjadi sorotan dalam kekalahan mengejutkan di Piala FA bagi pemuncak klasemen Liga Premier

Tuan rumah seharusnya bisa unggul lebih awal ketika kekacauan di lini belakang Arsenal membuat Gabriel Magalhaes menyundul bola tendangan gawang ke arah penyerang Saints, Leo Scienza, yang berlari ke ruang kosong. Pemain sayap itu berhasil melewati Kepa Arrizabalaga, namun ia terlalu jauh menggiring bola sehingga tidak bisa melepaskan tembakan.

Dengan 10 menit tersisa di babak pertama, Southampton unggul. Umpan silang lambung dari James Bree entah bagaimana melambung melewati Ben White dan jatuh ke kaki Ross Stewart di tiang jauh, yang menyelesaikannya dengan tendangan setengah voli untuk membawa tim divisi dua itu unggul.

Arsenal nyaris mencetak gol bunuh diri lagi setelah jeda saat Cristhian Mosquera salah mengoper bola ke belakang, namun Kepa berhasil menepis tendangan Tom Fellows. Scienza kemudian membentur mistar gawang setelah merebut bola dari White.

Tim tamu menyamakan kedudukan menjelang 20 menit terakhir saat Gabriel memberikan umpan bagus kepada Kai Havertz, yang kemudian mengoper ke pemain pengganti Viktor Gyokeres untuk mencetak gol ke gawang kosong.

Beberapa saat setelah Max Dowman yang lincah melepaskan tendangan hebat yang ditepis oleh penyelamatan gemilang Daniel Peretz, Southampton mencetak gol penentu. Fellows melesat ke dalam menjauh dari Riccardo Calafiori yang mundur, dan bola bergulir ke arah Shea Charles yang melengkungkan bola melewati Kepa.

Arsenal mengerahkan semua pemainnya ke depan untuk mencari gol penyama kedudukan, tetapi mereka tersingkir setelah enam menit tambahan waktu, dengan Southampton pantas lolos ke Wembley untuk semifinal.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di St Mary's...