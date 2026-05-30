Arsenal UCL GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs PSG: Gabriel berubah dari pahlawan menjadi pecundang! Penampilan gemilang di lini belakang tak berarti apa-apa setelah pemain Brasil itu meleset saat mengeksekusi penalti krusial di final Liga Champions

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Arsenal harus menelan kekecewaan dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions, setelah tendangan penalti krusial Gabriel Magalhaes melambung tinggi, sehingga memungkinkan juara bertahan itu meraih gelar Eropa kedua berturut-turut di Budapest. Kai Havertz sempat membawa The Gunners unggul lebih dulu sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan di babak kedua, dan pertahanan kokoh Arsenal membawa laga final ini ke babak perpanjangan waktu.

Tim asal London Utara yang tak diunggulkan itu memulai laga dengan sempurna, langsung memimpin pada menit keenam. Setelah upaya Marquinhos untuk menghalau bola memantul ke arah Leandro Trossard di dekat garis tengah lapangan, Havertz tiba-tiba berhadapan langsung dengan gawang dan melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut atas gawang.

Gol tersebut memberi Arsenal kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi keahlian mereka: bermain bertahan. Gabriel, khususnya, tampil luar biasa, melakukan beberapa intervensi krusial di sisa babak pertama, termasuk tekel yang tepat waktu terhadap Khvicha Kvaratskhelia di kotak penalti saat ia bersiap untuk menembak.

The Gunners tetap terlihat mengancam dalam serangan-serangan langka mereka ke depan, dengan kiper PSG Matvey Safonov berhasil menggagalkan umpan silang rendah berbahaya dari Bukayo Saka dan Havertz dihentikan oleh blok Marquinhos pada masa tambahan waktu babak pertama di akhir serangan yang apik.

Namun, kerja keras mereka hancur tak lama setelah menit ke-60 ketika Cristhian Mosquera terjebak dalam umpan satu-dua cepat dan sepenuhnya menjatuhkan Kvaratskhelia di area penalti dengan tekel yang tidak tepat waktu. Dembele maju untuk mengeksekusi tendangan penalti dan menyamakan kedudukan di tengah pergeseran momentum.

Arsenal harus menahan serangkaian peluang di menit-menit akhir untuk membawa pertandingan ke babak tambahan. Pertama, Myles Lewis-Skelly membelokkan tembakan Kvaratskhelia ke tiang gawang, sebelum David Raya secara krusial menggagalkan lari cepat Bradley Barcola dan Vitinha melepaskan tembakan keras yang menghantam atap gawang dengan sisa waktu satu menit.

Babak tambahan yang penuh ketegangan diwarnai satu insiden krusial saat pemain pengganti Noni Madueke terjatuh akibat tekanan dari Nuno Mendes, namun wasit menolak klaim penalti Arsenal dan keputusannya dikonfirmasi oleh VAR. Tidak ada peluang yang jelas, dan adu penalti dipastikan setelah tendangan Viktor Gyokeres membentur dan melebar di menit terakhir babak tambahan.

Dalam adu penalti, tendangan Eberechi Eze melebar sebelum Raya menyelamatkannya dengan penyelamatan gemilang dari tendangan Mendes. Pertandingan pun berlanjut ke babak sudden death, dan setelah PSG mencetak gol penalti kelima mereka, Gabriel maju dan melepaskan tendangan yang melambung tinggi ke langit malam Budapest untuk memberikan kemenangan bagi sang juara bertahan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Puskas Arena...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Pada satu kesempatan, ia terpaksa keluar dari area penalti dan melakukan penyelamatan yang cemas atas tendangan Ruiz. Ia tak bisa berbuat apa-apa saat penalti Dembele, namun ia tampil sangat baik menghentikan laju Barcola dan memotong umpan silang di babak tambahan. Penyelamatan gemilang dalam adu penalti.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Terlihat seperti titik lemah sebelum pertandingan dimulai. Bertahan dengan gigih, tetapi dihukum karena menjatuhkan Kvaratskhelia di kotak penalti. Langsung diganti setelah itu.

    William Saliba (6/10):

    Tidak sepenting rekan bek tengahnya, tetapi tetap melakukan banyak pekerjaan penting di lini belakang dan melakukan umpan dengan baik.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Sangat tangguh di lini belakang. Sulit menghitung berapa banyak intervensi besar yang dilakukan pemain Brasil ini untuk menjaga timnya tetap dalam permainan. Sayangnya, ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang sangat penting.

    Piero Hincapie (7/10):

    Sangat waspada dan agresif menghadapi penyerang-penyerang yang mengancam dan melakukan tekel penting di kotak penalti.

    Lini tengah

    Declan Rice (6/10):

    Mungkin tidak seberpengaruh yang dia harapkan, tapi dia berlari keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu para gelandang andalan PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Tidak terlihat canggung di usia 19 tahun di panggung terbesar - melakukan umpan dengan tenang dan bertahan dengan baik. Blok hebat untuk mengalihkan upaya Kvaratskhelia di menit-menit akhir ke tiang gawang.

    Martin Odegaard (5/10):

    Melakukan tekanan dengan tekun dan menciptakan satu peluang besar bagi Havertz dengan umpan cerdik. Tugas utamanya tampaknya adalah bertahan dari lini depan. Ditarik keluar setelah gol penyama kedudukan.

    Serangan

    Bukayo Saka (6/10):

    Berperan penting bagi tim dengan membantu di lini pertahanan. Namun, ia mendapat kartu kuning karena satu tekel yang ceroboh dan menyia-nyiakan beberapa peluang serangan yang cukup bagus.

    Kai Havertz (8/10):

    Dia sangat menyukai final Liga Champions! Gol yang luar biasa di awal pertandingan. Kehadirannya yang kuat dan memberikan opsi serangan bagi timnya.

    Leandro Trossard (7/10):

    Tanpa sengaja memberikan assist untuk Havertz. Pengambilan keputusan yang sangat bijak saat menguasai bola.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jurrien Timber (6/10):

    Sedikit kurang rapi saat kembali dari cedera dengan peluang-peluang yang muncul di sayapnya. Semakin menemukan ritme permainannya dan tampil kokoh di lini pertahanan.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Tidak bisa masuk ke dalam permainan dan mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan karena frustrasi di wilayahnya sendiri. Tendangan di akhir pertandingan membentur pemain lawan dan melebar. Tendangan penalti yang tenang.

    Noni Madueke (7/10):

    Menjadi ancaman yang cukup serius dan mengira dia akan mendapatkan penalti dengan satu serangan cepat, tetapi tidak ada hasilnya.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Tidak mampu memberikan umpan kunci saat dua rekan setimnya berada di posisi yang tepat. Juga kehilangan bola beberapa kali. Tendangan penalti yang bagus.

    Eberechi Eze (5/10):

    Memaksimalkan keunggulan fisiknya dengan baik dan terlihat tenang saat menguasai bola. Gagal mengeksekusi tendangan penaltinya.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Terlihat sedikit kelelahan meskipun baru masuk pada babak tambahan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Cara yang menyakitkan untuk kalah di final. Rencana permainannya tepat sasaran untuk sebagian besar waktu, tetapi timnya mungkin mencetak gol terlalu dini sehingga harus bertahan untuk mempertahankan keunggulan selama 84 menit. Jika bukan karena tindakan gegabah Mosquera, mereka mungkin bisa melakukannya.