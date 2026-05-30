Tim asal London Utara yang tak diunggulkan itu memulai laga dengan sempurna, langsung memimpin pada menit keenam. Setelah upaya Marquinhos untuk menghalau bola memantul ke arah Leandro Trossard di dekat garis tengah lapangan, Havertz tiba-tiba berhadapan langsung dengan gawang dan melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut atas gawang.

Gol tersebut memberi Arsenal kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi keahlian mereka: bermain bertahan. Gabriel, khususnya, tampil luar biasa, melakukan beberapa intervensi krusial di sisa babak pertama, termasuk tekel yang tepat waktu terhadap Khvicha Kvaratskhelia di kotak penalti saat ia bersiap untuk menembak.

The Gunners tetap terlihat mengancam dalam serangan-serangan langka mereka ke depan, dengan kiper PSG Matvey Safonov berhasil menggagalkan umpan silang rendah berbahaya dari Bukayo Saka dan Havertz dihentikan oleh blok Marquinhos pada masa tambahan waktu babak pertama di akhir serangan yang apik.

Namun, kerja keras mereka hancur tak lama setelah menit ke-60 ketika Cristhian Mosquera terjebak dalam umpan satu-dua cepat dan sepenuhnya menjatuhkan Kvaratskhelia di area penalti dengan tekel yang tidak tepat waktu. Dembele maju untuk mengeksekusi tendangan penalti dan menyamakan kedudukan di tengah pergeseran momentum.

Arsenal harus menahan serangkaian peluang di menit-menit akhir untuk membawa pertandingan ke babak tambahan. Pertama, Myles Lewis-Skelly membelokkan tembakan Kvaratskhelia ke tiang gawang, sebelum David Raya secara krusial menggagalkan lari cepat Bradley Barcola dan Vitinha melepaskan tembakan keras yang menghantam atap gawang dengan sisa waktu satu menit.

Babak tambahan yang penuh ketegangan diwarnai satu insiden krusial saat pemain pengganti Noni Madueke terjatuh akibat tekanan dari Nuno Mendes, namun wasit menolak klaim penalti Arsenal dan keputusannya dikonfirmasi oleh VAR. Tidak ada peluang yang jelas, dan adu penalti dipastikan setelah tendangan Viktor Gyokeres membentur dan melebar di menit terakhir babak tambahan.

Dalam adu penalti, tendangan Eberechi Eze melebar sebelum Raya menyelamatkannya dengan penyelamatan gemilang dari tendangan Mendes. Pertandingan pun berlanjut ke babak sudden death, dan setelah PSG mencetak gol penalti kelima mereka, Gabriel maju dan melepaskan tendangan yang melambung tinggi ke langit malam Budapest untuk memberikan kemenangan bagi sang juara bertahan.

