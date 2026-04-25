Eberechi Eze Arsenal
Penilaian pemain Arsenal vs Newcastle: Eberechi Eze tak hanya mengandalkan gol mudah! Tendangan spektakulernya mengantarkan The Gunners ke puncak klasemen meski penampilan tim penantang gelar juara itu kembali terlihat kurang meyakinkan

Arsenal vs Newcastle United

Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Premier berkat gol spektakuler Eberechi Eze yang memastikan kemenangan 1-0 atas Newcastle pada Sabtu lalu. The Gunners kembali tampil tegang dalam upaya mereka mengakhiri penantian gelar juara selama 22 tahun, namun The Magpies yang sedang terpuruk tak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Tim asuhan Mikel Arteta kini unggul tiga poin dari Manchester City, meski tim asuhan Pep Guardiola itu kini kembali memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Arsenal memimpin pada menit kesembilan setelah berhasil mencetak gol dari tendangan sudut pendek ketiga yang dilakukan secara beruntun. Bola kemudian dikirimkan kepada Eze di tepi kotak penalti, dan pemain internasional Inggris itu melepaskan tendangan melengkung satu sentuhan yang mengarah ke sudut atas gawang Nick Pope.

Namun, para pemain asuhan Arteta gagal memanfaatkan momentum tersebut, dan Newcastle lebih banyak menguasai bola sepanjang babak pertama, dengan David Raya terpaksa melakukan penyelamatan dengan melompat setelah hampir terkecoh oleh tendangan jarak jauh dari Sandro Tonali.

Babak kedua berlanjut dengan pola serupa, dengan peluang mencetak gol sangat langka di kedua ujung lapangan. Pemain pengganti Newcastle, Yoane Wissa, mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun tendangan volinya melambung jauh di atas mistar gawang dari jarak dekat saat pertandingan memasuki 10 menit terakhir.

Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard sama-sama memaksa Pope melakukan penyelamatan saat pertandingan semakin terbuka di menit-menit akhir, namun pada akhirnya, gol Eze cukup untuk memastikan kemenangan bagi tuan rumah.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Menunjukkan penguasaan yang baik di area penalti dan penanganan bola yang sangat baik. Hampir kebobolan oleh Tonali di babak pertama, tetapi berhasil memulihkan diri dengan baik.

    Ben White (6/10):

    Dapat diandalkan dalam kembalinya ke susunan pemain. Tidak mencolok, tetapi cukup solid dalam segala hal yang dilakukannya.

    William Saliba (4/10):

    Terganggu oleh kecepatan dan gaya permainan langsung Osula sejak menit pertama. Jauh dari penampilan percaya diri biasanya.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Keputusan untuk mengambil tendangan sudut pendek membuatnya tidak menjadi ancaman seperti biasanya dari situasi bola mati. Namun, ia berhasil merebut banyak bola di kotak penalti sendiri.

    Piero Hincapie (6/10):

    Menjaga Murphy dengan ketat di posisi bek kiri.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (5/10):

    Bekerja keras di lini tengah, namun tak mampu menghentikan Tonali dan Guimaraes yang mendominasi di jantung lapangan.

    Martin Odegaard (6/10):

    Setelah awal yang lambat, ia berusaha menggerakkan serangan Arsenal saat menguasai bola. Belum dalam performa terbaiknya, namun lebih baik dibandingkan beberapa pekan terakhir.

    Declan Rice (4/10):

    Jauh dari performa biasanya. Terlihat sedikit kelelahan setelah musim yang panjang. Hari ini bisa dirangkum saat ia gagal melepaskan tembakan setelah menggiring bola ke dalam kotak penalti pada babak kedua.

    Serangan

    Noni Madueke (6/10):

    Memiliki beberapa momen cemerlang di awal pertandingan dan berperan dalam skema tendangan sudut pendek. Namun, performanya menurun drastis setelah babak pertama.

    Kai Havertz (5/10):

    Berusaha keras untuk mempertahankan permainan, tetapi terkadang agak lambat dalam melepaskan bola. Memang mencetak assist untuk gol spektakuler Eze, tetapi cedera memaksanya keluar lapangan sebelum babak pertama berakhir.

    Eberechi Eze (7/10):

    Penyelesaian yang luar biasa untuk membuka skor dari jarak jauh. Sesekali menjadi ancaman saat menusuk dari sisi kiri, namun tampaknya masih kurang cocok dengan peran tersebut. Terpaksa keluar di awal babak kedua karena cedera.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Permainannya yang mengandalkan penahanan bola tidak konsisten setelah menggantikan Havertz yang cedera pada babak pertama. Hampir membuat Pope diusir dari lapangan, namun menyia-nyiakan peluang besar untuk mengunci kemenangan saat serangan balik di akhir pertandingan.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Menambah dinamisme setelah masuk menggantikan Eze, dan nyaris memastikan kemenangan dengan tendangan salto.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Masuk menggantikan Zubimendi pada 10 menit terakhir.

    Bukayo Saka (N/A):

    Kembali dari cedera di akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (5/10):

    Timnya lambat dalam menguasai bola dan membiarkan Newcastle mendominasi permainan terlalu lama. Dia mendapat pujian atas perubahan pendekatan dalam situasi bola mati, namun penampilannya tetap mengkhawatirkan.

