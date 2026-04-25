Penilaian pemain Arsenal vs Newcastle: Eberechi Eze tak hanya mengandalkan gol mudah! Tendangan spektakulernya mengantarkan The Gunners ke puncak klasemen meski penampilan tim penantang gelar juara itu kembali terlihat kurang meyakinkan

Arsenal memimpin pada menit kesembilan setelah berhasil mencetak gol dari tendangan sudut pendek ketiga yang dilakukan secara beruntun. Bola kemudian dikirimkan kepada Eze di tepi kotak penalti, dan pemain internasional Inggris itu melepaskan tendangan melengkung satu sentuhan yang mengarah ke sudut atas gawang Nick Pope.

Namun, para pemain asuhan Arteta gagal memanfaatkan momentum tersebut, dan Newcastle lebih banyak menguasai bola sepanjang babak pertama, dengan David Raya terpaksa melakukan penyelamatan dengan melompat setelah hampir terkecoh oleh tendangan jarak jauh dari Sandro Tonali.

Babak kedua berlanjut dengan pola serupa, dengan peluang mencetak gol sangat langka di kedua ujung lapangan. Pemain pengganti Newcastle, Yoane Wissa, mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun tendangan volinya melambung jauh di atas mistar gawang dari jarak dekat saat pertandingan memasuki 10 menit terakhir.

Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard sama-sama memaksa Pope melakukan penyelamatan saat pertandingan semakin terbuka di menit-menit akhir, namun pada akhirnya, gol Eze cukup untuk memastikan kemenangan bagi tuan rumah.

