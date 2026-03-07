Goal.com
Penilaian pemain Arsenal vs Mansfield Town: Eberechi Eze terus mempertahankan performa apiknya di Piala FA, sementara Max Dowman tampil gemilang saat Arsenal yang kurang meyakinkan berhasil lolos dari ancaman besar

Arsenal berhasil lolos ke babak perempat final Piala FA setelah mengalahkan Mansfield Town, tim dari Liga Satu, dengan skor 2-1 dalam pertandingan tandang pada Sabtu. Mikel Arteta melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain utama dan awalnya menempatkan mereka dalam formasi 3-5-2 dengan sayap menggantikan bek sayap, yang justru membuat tuan rumah semakin berani. Namun, gol di masing-masing babak membantu The Gunners lolos ke undian perempat final.

Max Dowman, dalam penampilan pertamanya sejak pulih dari cedera pergelangan kaki, membuang peluang emas untuk membawa Arsenal unggul dengan gagal memanfaatkan situasi satu lawan satu melawan kiper Liam Roberts, sementara Kepa Arrizabalaga melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menggagalkan serangan Mansfield di ujung lain lapangan selama 12 menit awal yang penuh tekanan.

Noni Madueke, yang sebelumnya menendang tendangan sudut langsung ke tiang gawang, membuka skor dengan tendangan melengkung yang indah menjelang akhir babak pertama, mencetak gol dari jarak sekitar 18 yard setelah Roberts menggagalkan upaya pertamanya, sehingga Arsenal mencetak gol ke-100 mereka di semua kompetisi musim ini.

Namun di babak kedua, Mansfield menyamakan skor. Pemain muda Marli Salmon melakukan umpan balik yang ceroboh ke arah Cristhian Mosquera, dan bola diintersepsi oleh pemain pengganti Will Evans, yang berlari meninggalkan bek Spanyol tersebut dan menyarangkan bola di bawah Kepa.

Arsenal seharusnya bisa kembali memimpin saat Madueke melesat melewati pertahanan Mansfield dan mengoper bola ke sisi lapangan untuk Dowman, yang kemudian mengoper kembali ke Gabriel Jesus untuk diselesaikan, tetapi tendangannya dihalau dari garis gawang. Namun, pada serangan berikutnya, The Gunners berhasil unggul 2-1, dengan Eberechi Eze, yang masuk sebagai pengganti, berputar menjauh dari lawannya dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti.

Roberts melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan Bukayo Saka tak lama setelah bintang Inggris itu masuk sebagai pengganti, tetapi itu adalah peluang terdekat dalam pertandingan yang menarik ini untuk gol lain, karena tim Arteta bertahan untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya dan menjaga impian mereka untuk meraih quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya tetap hidup.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari One Call Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Kiper cadangan Arsenal mungkin mengharapkan sore yang tenang, tetapi dia harus tetap waspada sepanjang pertandingan. Mungkin seharusnya bisa lebih baik dalam menghadapi gol penyeimbang Evans, di mana tembakan tersebut meluncur langsung di bawahnya.

    Marli Salmon (4/10):

    Melakukan debut starternya untuk Arsenal dan memulai sebagai bek tengah kanan dalam formasi yang tidak konvensional sebelum berpindah ke bek kanan. Memberikan bola yang berujung pada gol penyama kedudukan Mansfield. Digantikan oleh Timber.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Mengalami momen kritis saat mencoba dan gagal mengikuti penyerang Mansfield, Oates, di awal pertandingan. Memberikan sedikit dukungan kepada Salmon di sisi kanan pertahanan Arsenal, dan kurangnya koordinasi ini menyebabkan gol penyeimbang yang mengejutkan dari tuan rumah.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Mulai sebagai bek tengah tetapi pindah ke bek kiri setelah masuknya Hincapie. Jelas salah satu pemain paling teknis di lapangan, tetapi masih kadang-kadang kehilangan konsentrasi. Harus ditarik keluar karena cedera.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Lini tengah

    Christian Norgaard (5/10):

    Mengatur ruang antara pertahanan dan lini tengah saat Arsenal bermain dengan formasi empat bek dan lima bek. Seringkali kewalahan, meskipun hal ini mungkin lebih disebabkan oleh masalah sistem. Membantu gol Eze, meskipun sulit untuk memberikan banyak pujian kepada pemain Denmark itu karena hanya melakukan umpan sederhana yang berujung pada gol spektakuler.

    Noni Madueke (8/10):

    Mendapatkan kebebasan di sayap kanan saat Arsenal memulai tanpa bek sayap nominal. Selalu ingin menyerang lawan dan melepaskan tembakan, dan upaya ini akhirnya membuahkan gol pembuka.

    Max Dowman (8/10):

    Menjadi pemain termuda Arsenal yang pernah menjadi starter di FA Cup pada usia 16 tahun dan 66 hari, dan menjadi pemain terbaik di lapangan yang tidak mencetak gol. Memancarkan kepercayaan diri dan kelas, itulah mengapa para penggemar Arsenal begitu antusias melihatnya kembali dari cedera. Digantikan oleh Saka di akhir pertandingan.

    Leandro Trossard (6/10):

    Memulai pertandingan di posisi gelandang tengah, tetapi diberi kebebasan untuk bergerak lebih ke depan mengingat banyaknya penguasaan bola yang dimiliki tim tamu. Harus digantikan karena cedera menjelang akhir babak pertama.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Seperti Madueke, diberi kebebasan di sayapnya masing-masing sepanjang babak pertama. Memberikan assist untuk Madueke, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia banggakan.

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Serangan

    Kai Havertz (5/10):

    Mulai di lini depan sebelum turun lebih dalam untuk menerima bola. Gagal memberikan dampak dan digantikan oleh Eze, yang menjadi penentu kemenangan.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Seringkali kehilangan sentuhan pertamanya dan tidak berhasil mencetak gol meskipun menciptakan ruang untuk beberapa peluang besar.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Piero Hincapie (6/10):

    Menggantikan Trossard yang cedera pada menit ke-38, memungkinkan Arsenal kembali ke formasi konvensional. Melakukan tugasnya dengan baik, meskipun beberapa rekan setimnya tidak tahu apa yang harus dilakukan.

    Eberechi Eze (8/10):

    Dimasukkan menggantikan Havertz saat Arsenal berusaha merebut kembali keunggulan, dan ia sendiri mencetak gol dengan tendangan yang indah. Ia benar-benar menyukai Piala FA.

    Jurrien Timber (7/10):

    Masuk menggantikan Salmon dengan harapan Arteta memperkuat barisan belakang.

    Jaden Dixon (7/10):

    Melakukan debutnya bersama Arsenal setelah cedera Calafiori. Melakukan tugasnya dengan profesional, patut diapresiasi.

    Bukayo Saka (6/10):

    Masuk menggantikan Dowman. Tendangannya dari jarak dekat dihalau oleh Roberts.

    Mikel Arteta (6/10):

    Mengambil risiko dengan susunan pemain dan perubahan formasi yang aneh, tetapi Arsenal berhasil menyelesaikan tugasnya dan itulah yang terpenting.

