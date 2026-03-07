Penilaian pemain Arsenal vs Mansfield Town: Eberechi Eze terus mempertahankan performa apiknya di Piala FA, sementara Max Dowman tampil gemilang saat Arsenal yang kurang meyakinkan berhasil lolos dari ancaman besar

Max Dowman, dalam penampilan pertamanya sejak pulih dari cedera pergelangan kaki, membuang peluang emas untuk membawa Arsenal unggul dengan gagal memanfaatkan situasi satu lawan satu melawan kiper Liam Roberts, sementara Kepa Arrizabalaga melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menggagalkan serangan Mansfield di ujung lain lapangan selama 12 menit awal yang penuh tekanan.

Noni Madueke, yang sebelumnya menendang tendangan sudut langsung ke tiang gawang, membuka skor dengan tendangan melengkung yang indah menjelang akhir babak pertama, mencetak gol dari jarak sekitar 18 yard setelah Roberts menggagalkan upaya pertamanya, sehingga Arsenal mencetak gol ke-100 mereka di semua kompetisi musim ini.

Namun di babak kedua, Mansfield menyamakan skor. Pemain muda Marli Salmon melakukan umpan balik yang ceroboh ke arah Cristhian Mosquera, dan bola diintersepsi oleh pemain pengganti Will Evans, yang berlari meninggalkan bek Spanyol tersebut dan menyarangkan bola di bawah Kepa.

Arsenal seharusnya bisa kembali memimpin saat Madueke melesat melewati pertahanan Mansfield dan mengoper bola ke sisi lapangan untuk Dowman, yang kemudian mengoper kembali ke Gabriel Jesus untuk diselesaikan, tetapi tendangannya dihalau dari garis gawang. Namun, pada serangan berikutnya, The Gunners berhasil unggul 2-1, dengan Eberechi Eze, yang masuk sebagai pengganti, berputar menjauh dari lawannya dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti.

Roberts melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan Bukayo Saka tak lama setelah bintang Inggris itu masuk sebagai pengganti, tetapi itu adalah peluang terdekat dalam pertandingan yang menarik ini untuk gol lain, karena tim Arteta bertahan untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya dan menjaga impian mereka untuk meraih quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya tetap hidup.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari One Call Stadium...