Penilaian pemain Arsenal vs Man City: Mimpi buruk Carabao Cup lainnya bagi Kepa Arrizabalaga! Kiper The Gunners melakukan kesalahan fatal sementara Kai Havertz tampil mengecewakan dalam kekalahan di final

Penantian Arsenal selama enam tahun untuk meraih trofi akan berlanjut setidaknya selama beberapa bulan ke depan setelah mereka dikalahkan 2-0 oleh Manchester City dalam final Carabao Cup pada Minggu lalu. The Gunners sempat dijagokan untuk meraih empat gelar sekaligus—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya—namun mereka gagal dalam upaya pertama mereka untuk meraih trofi musim ini, dengan Mikel Arteta harus mengakui keunggulan mentornya, Pep Guardiola.

Arsenal nyaris memimpin pada menit ketujuh, namun upaya mereka digagalkan tiga kali dalam hitungan detik oleh kiper City, James Trafford, yang berhasil menepis dua tembakan jarak dekat dari Bukayo Saka dan satu tembakan dari Kai Havertz.

The Gunners mendominasi sebagian besar babak pertama, tetapi tertinggal setelah jeda karena gagal mengatasi tekanan City yang terus-menerus. Rayan Cherki berlari ke garis gawang dan melepaskan umpan silang ke atas Kepa Arrizabalaga, yang gagal menahan bola, sehingga memungkinkan Nico O'Reilly menyelinap di depan Martin Zubimendi dan mencetak gol pembuka.

Beberapa menit kemudian, O'Reilly kembali mencetak gol ke gawang Arsenal. Kali ini, Matheus Nunes menerobos sayap dan melepaskan umpan silang, dengan bek kiri City itu menyelinap di antara William Saliba dan Saka untuk menyundul bola ke gawang.

Arsenal berusaha bangkit meski semangat mereka sudah meredup, dengan Riccardo Calafiori memaksa Trafford melakukan penyelamatan setelah tendangan bebas melengkung dari Declan Rice, lalu melepaskan tendangan setengah voli yang meleset tipis dari tiang gawang, namun City berhasil mengendalikan situasi dengan sangat baik untuk menghilangkan sisa-sisa ancaman dalam pertandingan.

Umpan silang jauh dari Noni Madueke disundul oleh Gabriel Jesus ke atas mistar gawang di akhir pertandingan, namun itu adalah peluang terdekat mereka untuk mencetak gol saat City membawa pulang trofi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Stadion Wembley...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Kepa Arrizabalaga (2/10):

    Arteta memilih untuk kembali menurunkan Kepa sebagai starter setelah memainkannya di setiap pertandingan sebelumnya, namun keputusan itu justru menjadi bumerang bagi Arsenal. Ia mendapat kartu kuning karena menarik Jeremy Doku di luar kotak penalti setelah salah mengantisipasi arah umpan panjang yang melewati barisan pertahanan, sebelum pada akhirnya memberikan gol pembuka kepada O'Reilly dengan mudah.

    Ben White (5/10):

    Jarang menjadi starter untuk Arsenal musim ini karena performa Timber yang bagus, tetapi mendapat kesempatan bermain karena pemain asal Belanda itu cedera. Berhasil menghalangi Doku di babak pertama, tetapi dilewati oleh pemain Belgia itu setelah jeda. Digantikan oleh Jesus di akhir pertandingan.

    William Saliba (6/10):

    Berhasil dengan gemilang menghalangi Haaland, meskipun hal ini pada akhirnya membuat ancaman lain, seperti O'Reilly, dapat menyerbu kotak penalti Arsenal tanpa terdeteksi.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Dia juga menikmati pertarungan fisik dengan musuh lamanya Haaland, tetapi penampilannya di luar duel-duel tersebut terbilang biasa saja.

    Piero Hincapie (5/10):

    Tidak tahu cara menghadapi Semenyo yang lincah dan tidak terlihat saat dua umpan silang yang berujung gol O'Reilly terjadi. Digantikan oleh Calafiori.

    • Iklan
    Lini tengah

    Declan Rice (5/10):

    Berjuang keras dalam melakukan tekel untuk mencoba membawa momentum ke dalam pertandingan. Menjadi ancaman dalam situasi bola mati, namun itu adalah penampilan terbaik yang bisa ditunjukkan oleh gelandang Inggris ini.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Tampak kebingungan dalam final piala pertamanya di sepak bola Inggris, terutama saat gagal mengawal O'Reilly saat City memecah kebuntuan.

    Kai Havertz (4/10):

    Hampir tidak memberikan kontribusi apa pun dalam pertandingan ini sebelum digantikan oleh Madueke.

    Serangan

    Bukayo Saka (5/10):

    City menargetkan Saka dengan serangkaian tekel keras di awal pertandingan sebelum melakukan penjagaan ganda terhadapnya, sehingga membuat sang pemain sayap sulit untuk memberikan dampak. Berpindah ke posisi No.10 setelah Madueke dimasukkan.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Memberikan beberapa masalah bagi Khusanov dalam transisi di babak pertama, meskipun jarang terlibat di luar itu.

    Leandro Trossard (4/10):

    Dengan mudah dikawal oleh Nunes dan akhirnya digantikan oleh Martinelli.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Noni Madueke (6/10):

    Setidaknya ia mencoba menerobos barisan pertahanan City dengan cara yang belum dilakukan oleh starting XI hingga ia masuk ke lapangan.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Demikian pula, ia membuat City kewalahan dengan serangannya ke sepertiga akhir lapangan dari posisi yang dalam.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Hanya turun ke lapangan pada 10 menit terakhir, yang tampak seperti kelalaian yang aneh mengingat rekor impresifnya melawan City dalam beberapa musim terakhir.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Tidak mampu mencetak gol ke gawang mantan klubnya setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (4/10):

    Arsenal terlalu pasif atau sekadar kurang tajam saat menguasai permainan, sementara ia terlambat bereaksi saat timnya tertinggal. Trofi lain pun terlewatkan.

