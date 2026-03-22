Penilaian pemain Arsenal vs Man City: Mimpi buruk Carabao Cup lainnya bagi Kepa Arrizabalaga! Kiper The Gunners melakukan kesalahan fatal sementara Kai Havertz tampil mengecewakan dalam kekalahan di final

Arsenal nyaris memimpin pada menit ketujuh, namun upaya mereka digagalkan tiga kali dalam hitungan detik oleh kiper City, James Trafford, yang berhasil menepis dua tembakan jarak dekat dari Bukayo Saka dan satu tembakan dari Kai Havertz.

The Gunners mendominasi sebagian besar babak pertama, tetapi tertinggal setelah jeda karena gagal mengatasi tekanan City yang terus-menerus. Rayan Cherki berlari ke garis gawang dan melepaskan umpan silang ke atas Kepa Arrizabalaga, yang gagal menahan bola, sehingga memungkinkan Nico O'Reilly menyelinap di depan Martin Zubimendi dan mencetak gol pembuka.

Beberapa menit kemudian, O'Reilly kembali mencetak gol ke gawang Arsenal. Kali ini, Matheus Nunes menerobos sayap dan melepaskan umpan silang, dengan bek kiri City itu menyelinap di antara William Saliba dan Saka untuk menyundul bola ke gawang.

Arsenal berusaha bangkit meski semangat mereka sudah meredup, dengan Riccardo Calafiori memaksa Trafford melakukan penyelamatan setelah tendangan bebas melengkung dari Declan Rice, lalu melepaskan tendangan setengah voli yang meleset tipis dari tiang gawang, namun City berhasil mengendalikan situasi dengan sangat baik untuk menghilangkan sisa-sisa ancaman dalam pertandingan.

Umpan silang jauh dari Noni Madueke disundul oleh Gabriel Jesus ke atas mistar gawang di akhir pertandingan, namun itu adalah peluang terdekat mereka untuk mencetak gol saat City membawa pulang trofi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Stadion Wembley...