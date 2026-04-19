Arsenal Manchester City 2025-26 Premier League
Charles Watts

Penilaian pemain Arsenal vs Man City: Kekacauan pun dimulai! Gabriel dihancurkan oleh Erling Haaland saat peluang The Gunners dalam perebutan gelar Liga Premier semakin menipis

Manchester City vs Arsenal
Harapan Arsenal untuk meraih gelar juara kembali mendapat pukulan telak setelah gol Erling Haaland di babak kedua memastikan kemenangan Manchester City dalam laga sengit perebutan gelar Liga Premier sore ini. Haaland mencetak gol pada menit ke-65 untuk mengantarkan kemenangan 2-1 bagi tim asuhan Pep Guardiola, yang kini akan naik ke puncak klasemen jika mereka berhasil memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Burnley pada pertengahan pekan ini.

The Gunners kini telah menjalani empat pertandingan domestik tanpa kemenangan di semua kompetisi, tersingkir dari kedua ajang piala sekaligus menyerahkan inisiatif perebutan gelar kepada City. Untuk waktu yang cukup lama, sepertinya mereka bisa meraih hasil imbang yang akan membuat perebutan gelar tetap berada di tangan mereka, setelah menyamakan kedudukan atas gol pembuka luar biasa Rayan Cherki ketika Kai Havertz dengan cepat menyambar bola hasil tendangan pembersihan Gianluigi Donnarumma dan mengarahkannya ke gawang pada menit ke-18.

Namun, setelah melihat Havertz digagalkan dengan gemilang oleh Donnarumma setelah jeda dan tendangan melengkung Eberechi Eze membentur bagian dalam tiang gawang, Haaland mencetak gol dari jarak dekat berkat permainan apik Nico O’Reilly untuk mengembalikan keunggulan City. Arsenal berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dan mereka memiliki peluang emas untuk melakukannya ketika Leandro Trossard mengoper bola kepada Havertz, namun sundulan pemain Jerman itu melambung di atas gawang, membuat tim tamu kecewa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Etihad Stadium...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Ada momen yang sangat menegangkan di awal saat ia mencoba mengoper bola, namun setelah itu ia tampil tenang dan terkendali, dan tak bisa berbuat apa-apa pada kedua gol tersebut.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Tugas yang sangat berat saat menghadapi Doku, terutama setelah mendapat kartu kuning di babak pertama.

    William Saliba (7/10):

    Kuat di lini belakang. Haaland sering bergerak ke arahnya untuk menghindari Gabriel, dan Saliba mengatasinya dengan baik.

    Gabriel Magalhaes (5/10):

    Sesekali terlibat pertarungan sengit dengan Haaland, tapi pasti kecewa karena kebobolan dua gol, pertama saat Cherki lolos dari tekelnya dan kemudian saat Haaland mencetak gol. Mungkin beruntung tidak diusir dari lapangan karena benturan terlambat dengan Haaland.

    Piero Hincapie (7/10):

    Melakukan satu blok luar biasa untuk menggagalkan upaya Semenyo. Penampilannya campur aduk, tetapi berhasil membuat Semenyo tidak banyak berbuat apa-apa.

  • Lini tengah

    Martin Zubimendi (6/10):

    Tampil jauh lebih seperti biasanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Tampil tajam dan aktif, terutama di babak pertama.

    Declan Rice (6/10):

    Bekerja keras seperti biasa, tetapi tidak bisa memengaruhi jalannya pertandingan sebanyak yang dia harapkan.

    Martin Odegaard (7/10):

    Dia memang terlihat kurang lancar saat menguasai bola, yang bisa dimaklumi, tetapi kehadirannya di area tengah dan tekanan yang dilakukannya sangat berarti bagi Arsenal. Dia menciptakan peluang bagus untuk Havertz di babak kedua.

  • Serangan

    Noni Madueke (5/10):

    Penampilan khas Madueke. Ia terlihat mengancam di beberapa kesempatan, namun hasil akhirnya kurang memuaskan. O'Reilly dan Guehi berhasil mengendalikan pergerakannya dengan baik. Digantikan oleh Martinelli pada babak pertama.

    Kai Havertz (5/10):

    Ketekunan yang brilian untuk menghalangi Donnarumma dan mencetak gol penyama kedudukan. Kehadirannya di lini depan benar-benar memberi Arsenal jalan keluar dan meningkatkan tekanan, tetapi ia melewatkan dua peluang emas di babak kedua untuk membalikkan keadaan menjadi menguntungkan Arsenal.

    Eberechi Eze (6/10):

    Ini pertama kalinya dia menjadi starter di sayap kiri sejak Desember. Sedikit lemah dalam proses gol Cherki, tetapi menunjukkan sentuhan-sentuhan bagus di area sempit. Sangat sial ketika tendangan bagusnya di babak kedua membentur bagian dalam tiang gawang.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Penampilan singkat yang kurang memuaskan di babak kedua. Kurang baik dalam menguasai bola dan tidak pernah benar-benar mengancam City.

    Leandro Trossard (6/10):

    Umpan silang brilian di akhir pertandingan yang seharusnya berujung pada gol penyama kedudukan Havertz.

    Ben White (6/10):

    Sesekali melakukan overlap dan memberikan Arsenal opsi serangan tambahan di sisi kanan.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Masuk pada menit-menit terakhir.

    Mikel Arteta (6/10):

    Timnya menampilkan performa yang seharusnya bisa dan mungkin seharusnya menghasilkan hasil. Formasi yang digunakan bersifat menyerang dan penampilannya jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Bournemouth, namun pada akhirnya itu tidak cukup.

