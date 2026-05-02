Mark Doyle

Penilaian pemain Arsenal vs Fulham: Bukayo Saka kembali! 'Starboy' tampil paling cemerlang dalam pertandingan terbaik Viktor Gyokeres bersama The Gunners, sementara pemuncak klasemen Liga Premier kini unggul enam poin

Bukayo Saka menandai penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Premier sejak Maret dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist saat Arsenal menghancurkan Fulham 3-0 di Emirates pada Sabtu malam, sehingga unggul enam poin atas Manchester City di puncak klasemen. 'Starboy' The Gunners baru saja kembali dari cedera tumit Achilles saat pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions yang berakhir imbang di kandang Atletico Madrid pada pertengahan pekan, namun ia tak menunjukkan tanda-tanda kaku dalam pertandingan yang wajib dimenangkan oleh timnya.

Memang, Saka membuat bek kiri Fulham, Antonee Robinson, kewalahan selama penampilan gemilangnya di babak pertama, di mana ia memberikan umpan matang kepada Viktor Gyokeres untuk mencetak gol mudah setelah dengan cerdik mengelabui Raul Jimenez di sayap kanan — sebelum menggandakan keunggulan Arsenal lewat tendangan akurat ke tiang dekat setelah menerima umpan dari rekan setimnya asal Swedia itu.

Gyokeres kemudian membuat skor menjadi 3-0 untuk tuan rumah yang sedang mengejar gelar juara dengan menyundul umpan silang dari Leandro Trossard tepat sebelum jeda, dan dengan pertandingan yang sudah dimenangkan, Arteta dengan bijak memutuskan untuk menarik Saka keluar agar sang pemain sayap siap 100 persen untuk pertandingan leg kedua melawan Atletico pada hari Selasa.

GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Arsenal yang tampil di London Utara...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Hampir tidak ada yang bisa dilakukannya melawan tim Fulham yang lemah.

    Ben White (5/10):

    Titik lemah di lini belakang Arsenal. Ia berusaha maju ke depan saat ada kesempatan, namun umpan-umpannya kurang akurat.

    William Saliba (7/10):

    Karena tidak ada yang harus dilakukan di lini pertahanan, pemain asal Prancis ini sesekali bisa maju ke depan dan nyaris memberikan umpan kepada rekan setimnya di lini pertahanan tengah, Gabriel, untuk mencetak gol melalui umpan indah ke tiang jauh.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Memenangkan pertarungan fisik yang tak mengejutkan melawan striker Fulham, Jimenez, dan seperti biasa, menimbulkan kekacauan dalam situasi bola mati.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Kembali diturunkan sebagai bek kiri dan meskipun pemain asal Italia ini kurang beruntung karena sundulan indahnya (secara tepat) dianulir karena offside dan satu sundulan lainnya membentur mistar gawang, ia membuktikan diri sebagai penghubung yang sangat baik di sayap kiri sepanjang malam. Ia juga melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang Jimenez di babak pertama dan berharap dapat menjadi starter pada leg kedua melawan Atleti.

    Lini tengah

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Dimainkan di posisi favoritnya di lini tengah dan berperan besar dalam dominasi Arsenal atas pertandingan ini dengan memenangkan banyak duel dan hampir tidak pernah salah mengoper bola. Mungkinkah ia akan dipilih untuk menggantikan Martin Zubimendi yang kelelahan saat melawan Atletico?..

    Declan Rice (7/10):

    Bermain dengan santai di lini tengah Arsenal, namun tetap menjaga alur permainan berjalan lancar berkat umpan-umpan presisinya. Diberikan istirahat yang pantas tepat setelah menit ke-60.

    Eberechi Eze (6/10):

    Mendapat peran sebagai No.10 karena kapten Martin Odegaard absen karena cedera dan memainkan peran kunci dalam gol kedua Arsenal dengan umpan indah ke belakang untuk Gyokeres. Namun, seperti Arsenal, ia kurang intensitas dan ketajaman setelah jeda. Akibatnya, ia kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku cadangan pada Selasa malam.

    Serangan

    Bukayo Saka (8/10):

    Mengumumkan kembalinya yang telah lama dinantikan ke susunan pemain inti dengan assist yang luar biasa untuk Gyokeres, lalu mencetak gol kedua menjadi 2-0 melalui penyelesaian akhir yang tegas setelah kembali berkolaborasi dengan baik bersama pemain Swedia tersebut. Tidak mengherankan jika ia ditarik keluar saat jeda babak pertama karena peran Saka bagi Arsenal tidak bisa diremehkan. Dengan kehadirannya di tim, mereka tampak seperti calon juara liga lagi!

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Memecah kebuntuan dengan gol yang sesuai dengan alasan dia dibeli, lalu memberikan umpan kepada Saka untuk mencetak gol kedua Arsenal. Namun, yang terbaik masih akan datang, dengan pemain Swedia itu tampil luar biasa dalam mengarahkan umpan silang Trossard ke dalam gawang. Satu-satunya hal negatif adalah Gyokeres gagal mencetak hat-trick setelah mendapat umpan di awal babak kedua, tetapi ini bisa dibilang penampilan paling lengkap yang ia tunjukkan sejak tiba di Emirates.

    Leandro Trossard (7/10):

    Penampilan yang bersemangat dari pemain asal Belgia ini, yang satu assistnya dianulir karena Calafiori berada dalam posisi offside saat menyundul umpan silangnya, tetapi ia mendapatkan hasil yang setimpal berkat Gyokeres, setelah melakukan serangan brilian dari sayap kiri.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Noni Madueke (6/10):

    Masuk pada babak kedua menggantikan Saka dan juga menyulitkan Robinson.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Menggantikan Rice di lini tengah pada pertengahan babak kedua dan menjaga permainan tetap berjalan lancar.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Menggantikan Gyokeres di lini depan pada menit ke-64, namun hanya memiliki beberapa peluang setengah matang.

    Max Dowman (N/A):

    Hanya diturunkan pada 13 menit terakhir, namun menunjukkan sekilas keahlian menggiring bolanya yang brilian.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Dimasukkan menggantikan White di akhir pertandingan dan melakukan intervensi krusial untuk mencegah Fulham mencetak gol hiburan.

    Mikel Arteta (8/10):

    Malam itu tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi pelatih asal Spanyol ini. Saka tampil sensasional, Gyokeres mencetak dua gol lagi, dan pertandingan sudah berakhir pada babak pertama, yang berarti ia bisa menarik kedua pencetak gol tersebut, serta Rice, lebih awal. Setelah beberapa minggu yang menegangkan, Arsenal sekali lagi berada di posisi yang sempurna di Liga Premier dan Liga Champions, dengan pemain terbaik mereka yang sudah pulih sepenuhnya dan kembali tampil gemilang.

