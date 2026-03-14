Penilaian pemain Arsenal vs Everton: Max Dowman, kamu luar biasa! Dampak luar biasa dari wonderkid remaja ini mengantarkan The Gunners meraih kemenangan penting atas The Toffees, yang menjadi dorongan besar dalam perebutan gelar juara

Arsenal mengalahkan Everton 2-0 berkat penampilan gemilang di menit-menit akhir pada Sabtu lalu, serta kontribusi luar biasa dari Max Dowman yang baru berusia 16 tahun. Pemain muda itu masuk sebagai pemain pengganti dan mengirimkan umpan silang yang berujung pada gol pembuka Viktor Gyokeres, lalu ia sendiri mencetak gol kedua dalam suasana yang sungguh luar biasa di London Utara.

Pada menit ke-17, Dwight McNeil menusuk ke dalam dari sisi kanan dan melepaskan tendangan keras ke gawang, namun bola membentur tiang gawang, hanya beberapa detik setelah Riccardo Calafiori melakukan blok gemilang untuk menggagalkan upaya sang pemain sayap di dalam kotak penalti.

Pada menit ke-23, Kai Havertz terjatuh di area penalti setelah mendapat tekel dari Michael Keane, tetapi wasit tidak memberikan tendangan penalti. Tayangan ulang menunjukkan bahwa ia mungkin tersenggol, tetapi dramatisasi terjatuhnya tersebut jelas berperan dalam keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti. 

Sebuah pukulan bagi Mikel Arteta, dan harapan The Gunners di puncak klasemen, Jurrien Timber ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir karena cedera otot.

Raya melakukan penyelamatan luar biasa setelah babak kedua dimulai, saat Beto berputar di area penalti dan melepaskan tembakan rendah, dengan kiper asal Spanyol itu mengulurkan kakinya untuk menggagalkannya.

Di akhir babak kedua, Arteta memasukkan Max Dowman, setelah sebelumnya mengganti Havertz dengan Viktor Gyokeres, saat Arsenal berusaha keras mencari gol penentu kemenangan. 

Dan Dowman memainkan peran kunci dalam gol pertama Arsenal, dengan melepaskan umpan silang yang mematikan ke dalam kotak penalti yang kemudian disambar oleh Gyokeres untuk mencetak gol, sebelum ia mencetak gol solo yang brilian tepat di akhir pertandingan. Sungguh sebuah dampak yang luar biasa. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Beruntung karena tiang gawang di awal pertandingan. Melakukan beberapa penyelamatan gemilang di babak pertama, sebelum menunjukkan reaksi brilian untuk menggagalkan upaya Beto. Clean sheet yang harus ia perjuangkan.

    Jurrien Timber (6/10):

    Ditarik keluar pada menit ke-36 setelah tampaknya mengalami cedera otot, sebuah pukulan bagi manajer Mikel Arteta.

    William Saliba (7/10):

    Berusaha keluar dari lini pertahanan saat ada kesempatan, namun Everton mampu mengatasinya dengan baik. Tampil tangguh menghadapi permainan fisik Everton.

    Gabriel (6/10):

    Kuat dalam melakukan tekel. Ada beberapa momen gugup saat menguasai bola, tetapi dia jauh dari sendirian dalam hal itu.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Pemblokiran luar biasa untuk menggagalkan peluang McNeil di awal pertandingan. Ada beberapa sentuhan yang kurang tepat, tetapi ia berjuang dengan baik. Digantikan oleh Hincapie.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (6/10):

    Mencakup area yang sangat luas. Tekniknya terkadang kurang memadai, tetapi kerja kerasnya itulah yang membuatnya masuk dalam tim. Digantikan oleh Dowman saat Arteta mengambil risiko.

    Declan Rice (7/10):

    Sepatunya lepas dalam 20 detik pertama setelah terjadi benturan yang terlihat menyakitkan. Bermain bagus saat menguasai bola; membiarkan McNeil melewatinya saat bola membentur tiang, tetapi pulih dengan baik dalam pertahanan.

    Eberechi Eze (6/10):

    Kesulitan menemukan ritmenya. Membuat Pickford kewalahan dengan satu upaya luar biasa di babak kedua dan kemudian memaksa kiper itu melakukan penyelamatan. Keinginannya yang kuat untuk menciptakan sesuatu mencerminkan kegelisahan Arsenal, karena hal itu tidak cukup berhasil.

    Serangan

    Bukayo Saka (6/10):

    Sering menyerang Everton setiap ada kesempatan dan terlihat agak frustrasi sepanjang babak kedua. 

    Kai Havertz (5/10):

    Tampak kesal karena tidak mendapat penalti. Kesulitan menguasai bola sepanjang pertandingan dan diganti pada menit ke-60. Bukan hari yang baik baginya.

    Noni Madueke (5/10):

    Tidak bisa mengimbangi Garner. Berganti sisi untuk satu serangan cepat; dia jauh lebih efektif di sisi kanan. Diganti langsung setelah serangan solo itu.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Christhian Mosquera (5/10):

    Menggantikan Timber yang cedera. Banyak menghabiskan waktu di area pertahanan Everton namun kesulitan menciptakan peluang. Hampir mencetak gol bunuh diri yang anehnya kemudian diputuskan sebagai tendangan gawang. 

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Masuk menggantikan Havertz. Tidak banyak mendapat umpan hingga akhirnya mencetak gol penentu kemenangan.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Menggantikan Madueke pada menit ke-60. Sama-sama kesulitan hingga memaksa Pickford melakukan penyelamatan di menit-menit akhir.

    Piero Hincapie (6/10):

    Menggantikan Calafiori. Langsung masuk ke lini belakang tanpa banyak keributan dan mengoper bola ke jalur Gyokeres untuk gol penentu kemenangan. 

    Max Dowman (9/10):

    Remaja berbakat ini masuk menggantikan Zubimendi dan langsung berperan penting. Umpan silangnya yang indah berujung pada gol penentu kemenangan Gyokeres, lalu ia mencetak gol kedua. Ia bahkan belum menyelesaikan ujian GCSEs-nya! 

    Mikel Arteta (5/10):

    Arsenal masih kesulitan menembus pertahanan lawan, dan pemilihan pemainnya tidak memungkinkan untuk memulai pertandingan dengan cepat. Keluhannya di babak kedua mengenai Everton yang membuang-buang waktu terkesan munafik, mengingat cara The Gunners bermain musim ini, tetapi The Gunners kembali berhasil menyelesaikan tugasnya. Ketika keberuntungan sedang berpihak... 

