Penilaian pemain Arsenal vs Everton: Max Dowman, kamu luar biasa! Dampak luar biasa dari wonderkid remaja ini mengantarkan The Gunners meraih kemenangan penting atas The Toffees, yang menjadi dorongan besar dalam perebutan gelar juara

Pada menit ke-17, Dwight McNeil menusuk ke dalam dari sisi kanan dan melepaskan tendangan keras ke gawang, namun bola membentur tiang gawang, hanya beberapa detik setelah Riccardo Calafiori melakukan blok gemilang untuk menggagalkan upaya sang pemain sayap di dalam kotak penalti.

Pada menit ke-23, Kai Havertz terjatuh di area penalti setelah mendapat tekel dari Michael Keane, tetapi wasit tidak memberikan tendangan penalti. Tayangan ulang menunjukkan bahwa ia mungkin tersenggol, tetapi dramatisasi terjatuhnya tersebut jelas berperan dalam keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti.

Sebuah pukulan bagi Mikel Arteta, dan harapan The Gunners di puncak klasemen, Jurrien Timber ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir karena cedera otot.

Raya melakukan penyelamatan luar biasa setelah babak kedua dimulai, saat Beto berputar di area penalti dan melepaskan tembakan rendah, dengan kiper asal Spanyol itu mengulurkan kakinya untuk menggagalkannya.

Di akhir babak kedua, Arteta memasukkan Max Dowman, setelah sebelumnya mengganti Havertz dengan Viktor Gyokeres, saat Arsenal berusaha keras mencari gol penentu kemenangan.

Dan Dowman memainkan peran kunci dalam gol pertama Arsenal, dengan melepaskan umpan silang yang mematikan ke dalam kotak penalti yang kemudian disambar oleh Gyokeres untuk mencetak gol, sebelum ia mencetak gol solo yang brilian tepat di akhir pertandingan. Sungguh sebuah dampak yang luar biasa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates Stadium...