Krishan Davis



Penilaian pemain Arsenal vs Burnley: Tinggal satu pertandingan lagi! Kai Havertz tampil gemilang dan membawa The Gunners selangkah lagi menuju gelar juara Liga Premier yang telah lama dinanti

Arsenal
Pertandingannya memang jauh dari kata indah, tetapi Arsenal kini hanya tinggal selangkah lagi dari gelar juara Liga Premier setelah berhasil menahan tekanan dan mengalahkan Burnley—yang sudah dipastikan terdegradasi—pada Senin malam, berkat sundulan keras Kai Havertz dari situasi bola mati. Penyerang asal Jerman itu melompat untuk menyambut tendangan sudut Bukayo Saka sesaat sebelum babak pertama berakhir, meskipun ia beruntung tidak diusir dari lapangan di akhir pertandingan. Kemenangan 1-0 ini berarti The Gunners akan menjadi juara jika Manchester City kehilangan poin saat bertandang ke markas Bournemouth yang sedang dalam performa terbaiknya pada Selasa.

Seperti yang sudah diduga, pertandingan ini langsung berlangsung dalam format serangan versus pertahanan sejak awal, dengan Clarets bermain bertahan dalam formasi blok rendah dan berusaha menghambat laju calon juara, namun sepertinya hanya masalah waktu sebelum Arsenal mencetak gol. Leandro Trossard nyaris mencetak gol saat tendangannya menghantam tiang gawang setelah melakukan kombinasi apik bersama Eberechi Eze pada menit ke-15, dan Saka melepaskan umpan silang berbahaya yang melintas tepat di depan gawang.

The Gunners yakin mereka seharusnya mendapat penalti pada menit ke-34 saat Saka terjatuh di kotak penalti, padahal sepertinya lebih mudah untuk menyundul umpan silang rendah Havertz. Tayangan ulang menunjukkan ia menyentuh kaki Lucas Pires saat hendak menendang, dan VAR tidak membatalkan keputusan untuk tidak memberikan penalti.

Arsenal tampak kehilangan arah di babak kedua dalam pertandingan yang kembali memanas di Emirates. Eze membuang dua peluang besar dalam waktu dua menit tak lama setelah restart, termasuk tendangan voli yang ditepis kiper Burnley hingga membentur mistar gawang.

Havertz kemudian menjadi pusat insiden lain dengan sisa waktu sekitar 20 menit, meskipun kali ini karena alasan yang salah. Ia terhindar dari kartu merah meskipun melakukan tekel keras terhadap Lesley Ugochukwu dan mengenai bagian belakang kakinya dengan keras, namun wasit dan VAR menilai hal itu tidak termasuk pelanggaran serius.

Arsenal menghela napas lega dan berhasil melewati akhir pertandingan yang menegangkan dan berantakan untuk meraih tiga poin penting. Hasil ini berarti tim asal London Utara ini akan menjadi juara jika City kehilangan poin saat melawan Bournemouth pada hari Selasa, jika tidak, mereka mungkin harus mengalahkan Crystal Palace di hari terakhir saat City menghadapi Aston Villa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Pada dasarnya hanya menjadi penonton, meskipun harus bergegas melintasi gawangnya untuk melihat tendangan awal yang melebar.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sebenarnya tampil cukup baik dalam serangan saat ia berusaha berkolaborasi dengan Saka. Ia juga bertahan dengan waspada pada beberapa kesempatan saat dibutuhkan.

    William Saliba (6/10):

    Umpan, umpan, umpan. Ia juga tampil baik dalam duel melawan Zian Flemming yang bertubuh kekar.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Pada dasarnya bermain sebagai gelandang pendukung saat ia maju ke depan untuk membantu membangun serangan.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Penampilan yang sederhana dari pemain Italia ini, yang berhasil masuk ke beberapa posisi yang cukup baik dalam serangan.

    Lini tengah

    Declan Rice (7/10):

    Melakukan tugasnya seperti biasa dan melakukan intervensi penting di dalam kotak penalti untuk mempertahankan keunggulan.

    Martin Odegaard (6/10):

    Terkadang terlalu banyak mengontrol bola, tetapi ia berusaha untuk terus menyerang setiap ada kesempatan.

    Eberechi Eze (6/10):

    Selalu berusaha menciptakan peluang. Membuang dua peluang bagus dan beruntung tidak dihukum karena umpan yang ceroboh, yang memicu kemarahan suporter tuan rumah.

    Serangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Umpan sudut yang sempurna untuk sundulan Havertz, dan nyaris mencetak gol indah sendiri. Bekerja keras dalam bertahan.

    Kai Havertz (7/10):

    Memanfaatkan satu peluang setengah matang sebelum melompat tinggi untuk menyundul bola dan membawa Arsenal unggul. Sangat beruntung tidak mendapat kartu merah kemudian sebelum diganti.

    Leandro Trossard (7/10):

    Sayang sekali tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Banyak gerakan dan permainan kaki yang cerdas.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Piero Hincapie (6/10):

    Mungkin tidak memiliki pengaruh sebesar Calafiori, tetapi tugasnya adalah bertahan hingga akhir.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Berlari keras, tetapi tidak bisa menemukan celah untuk memastikan kemenangan atas Burnley.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Terlibat dalam pertarungan di lini tengah saat situasi menjadi sedikit kacau.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Dimasukkan pada masa tambahan waktu.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Sama seperti Martinelli, karena Arteta berusaha mengamankan hasil pertandingan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Memang tidak terlalu indah, tapi yang terpenting bagi Arteta dan timnya adalah hasilnya. Mereka akan menerima kemenangan 1-0 ini kapan saja. Tinggal satu pertandingan lagi.

