Penilaian pemain Arsenal vs Burnley: Tinggal satu laga lagi! Kai Havertz tampil gemilang dan membawa The Gunners selangkah lagi menuju gelar juara Liga Premier yang telah lama dinanti

Seperti yang sudah diduga, pertandingan ini langsung berlangsung dalam format serangan versus pertahanan sejak awal, dengan The Clarets bermain bertahan dalam formasi blok rendah dan berusaha menghambat laju calon juara, namun sepertinya hanya masalah waktu sebelum Arsenal mencetak gol. Leandro Trossard nyaris mencetak gol saat tendangannya menghantam tiang gawang setelah melakukan kombinasi apik dengan Eberechi Eze pada menit ke-15, dan Saka melepaskan umpan silang berbahaya yang melintas tepat di depan gawang.

The Gunners yakin mereka seharusnya mendapat penalti pada menit ke-34 saat Saka terjatuh di kotak penalti, padahal sepertinya lebih mudah untuk menyundul umpan silang rendah Havertz. Tayangan ulang menunjukkan ia menyentuh kaki Lucas Pires saat hendak menendang, dan VAR tidak membatalkan keputusan untuk tidak memberikan penalti.

Arsenal tampak kehilangan arah di babak kedua dalam pertandingan yang kembali memanas di Emirates. Eze membuang dua peluang besar dalam waktu dua menit tak lama setelah restart, termasuk tendangan voli yang ditepis kiper Burnley hingga membentur mistar gawang.

Havertz kemudian menjadi pusat insiden lain dengan sisa waktu sekitar 20 menit, meskipun kali ini karena alasan yang salah. Ia terhindar dari kartu merah meskipun melakukan tekel keras terhadap Lesley Ugochukwu dan mengenai bagian belakang kakinya dengan keras, namun wasit dan VAR menilai hal itu tidak termasuk pelanggaran serius.

Arsenal menghela napas lega dan berhasil melewati akhir pertandingan yang menegangkan dan berantakan untuk mengamankan tiga poin penting. Hasil ini berarti tim asal London Utara ini akan menjadi juara jika City kehilangan poin saat melawan Bournemouth pada Selasa, jika tidak, mereka mungkin harus mengalahkan Crystal Palace pada hari terakhir saat City menghadapi Aston Villa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal dari Emirates...