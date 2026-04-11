Penilaian pemain Arsenal vs Bournemouth: The Gunners yang tampil buruk harus SEGERA BANGUN! Gabriel Martinelli, Kai Havertz, dan Noni Madueke sama-sama tampil buruk sehingga membiarkan Man City kembali ke dalam permainan

Arsenal yang tampil buruk mengalami pukulan telak dalam perebutan gelar Liga Premier setelah tumbang 2-1 di kandang sendiri dari Bournemouth, kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan di semua kompetisi. Tim asuhan Mikel Arteta tampil kalah kelas di seluruh lini pada sore yang suram bagi sang pemuncak klasemen, yang gagal memanfaatkan peluang untuk memperlebar jarak menjadi 12 poin atas rival mereka Manchester City menjelang laga tandang melawan Chelsea pada hari Minggu.

Arteta telah mendesak para penggemar Arsenal untuk memberikan dukungan yang nyata pada laga yang dimulai saat jam makan siang ini, namun tuan rumah tidak memberikan alasan bagi para pendukungnya untuk bersorak karena mereka kesulitan menciptakan peluang melawan Bournemouth yang kini telah mencatatkan 12 pertandingan tak terkalahkan di liga.

Setelah awal yang menjanjikan, tim tamu pantas unggul pada menit ke-17 ketika Junior Kroupi menyambar umpan silang Adrien Truffert, yang melambung sempurna ke tiang jauh setelah membentur William Saliba. 

Viktor Gyokeres memang menyamakan kedudukan sebelum jeda melalui titik penalti, tetapi Arsenal tidak pernah benar-benar terlihat akan meraih kemenangan yang sangat mereka butuhkan dan tidak mengherankan ketika Alex Scott mencetak gol di akhir babak kedua untuk memberikan kemenangan yang pantas bagi The Cherries.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (5/10):

    Dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Kroupi. Beberapa kali dia berhasil menembus barisan pertahanan dengan bola di kakinya, tapi dia sangat beruntung lolos dari umpan santai di babak kedua yang nyaris dimanfaatkan oleh Evanilson. 

    Ben White (5/10):

    Penampilan yang campur aduk. Beberapa kali tertangkap basah, termasuk saat gol pembuka, tapi berusaha maju ke depan saat ada kesempatan.

    William Saliba (6/10):

    Tidak beruntung dengan umpan silang yang memantul dari sepatunya dan berujung pada gol Kroupi. Selalu harus waspada menghadapi serangan Bournemouth yang lincah.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Pertarungan yang bagus dengan Evanilson. Mungkin bek terbaik Arsenal di hari yang sangat mengecewakan.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Ini baru penampilan starter keduanya di Premier League musim ini. Penampilannya jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Southampton.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (3/10):

    Seorang pemain yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya. Terlalu lama menguasai bola saat memegangnya, dan hal itu menimbulkan masalah.

    Declan Rice (7/10):

    Kapten hari ini dan melakukan segala upaya untuk memotivasi tim. 

    Kai Havertz (4/10):

    Hari yang buruk. Dia adalah pahlawan di Portugal pada pertengahan pekan, tetapi hari ini tidak ada yang berjalan lancar baginya. Dia melewatkan peluang emas dengan sundulan dan membuat beberapa kesalahan ceroboh saat menguasai bola. 

    Serangan

    Noni Madueke (3/10):

    Melepaskan beberapa tendangan sudut yang berbahaya, tapi itu saja yang bisa dilakukannya. Digantikan oleh Dowman tak lama setelah babak kedua dimulai.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Sangat aktif berlari dan mencetak gol penalti yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

    Gabriel Martinelli (3/10):

    Tidak bisa masuk ke dalam permainan di sisi kiri. Tidak memberikan ancaman nyata dan digantikan di awal babak kedua.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Eberechi Eze (6/10):

    Memberikan Arsenal kehadiran yang lebih kuat di area tengah, namun tidak mampu memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan.

    Max Dowman (5/10):

    Tidak bisa mengulangi penampilan heroiknya saat melawan Everton.

    Leandro Trossard (5/10):

    Melakukan satu blok yang sangat bagus di tepi kotak penalti sendiri, tetapi itu saja yang bisa dilakukannya.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Tidak memberikan dampak saat dimasukkan di akhir pertandingan.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir untuk menggantikan White.

    Mikel Arteta (5/10):

    Tidak terbantu oleh masalah cedera, tetapi memilih formasi tiga penyerang yang tidak pernah benar-benar berhasil dan pergantian pemainnya tidak mampu memberikan dampak.

