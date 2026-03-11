Goal.com
Penilaian pemain Arsenal vs Bayer Leverkusen: Kai Havertz menghantui klub lamanya sementara Noni Madueke menorehkan namanya setelah Bukayo Saka dan pertahanan Arsenal kesulitan dalam hasil imbang Liga Champions

Arsenal menunda hingga menit-menit akhir untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, saat Kai Havertz kembali menghantui mantan klubnya. Pemain internasional Jerman itu mencetak gol dari titik penalti setelah Robert Andrich memberikan keunggulan bagi tuan rumah, sementara The Gunners meraih hasil yang hampir tidak pantas mereka dapatkan berdasarkan penampilan mereka secara keseluruhan.

Meskipun Arsenal memulai pertandingan dengan kuat, tidak ada banyak peluang jelas bagi kedua tim di babak pertama. Gabriel Martinelli hampir membuka skor saat sebuah serangan tim yang bagus berakhir dengan tendangannya membentur mistar gawang.

The Gunners, bagaimanapun, langsung kebobolan setelah babak kedua dimulai saat Leverkusen menggerakkan bola ke depan langsung dari tendangan awal, memungkinkan Martin Terrier untuk menyundul bola ke arah gawang. David Raya berhasil menepis upaya tersebut di atas mistar gawang, tetapi dia tak berdaya menghentikan Andrich yang menyundul bola masuk dari tendangan sudut berikutnya, saat pemain internasional Jerman itu melesat ke tiang jauh.

Arsenal menguasai wilayah Leverkusen sepanjang sisa babak kedua, tetapi mereka kesulitan menguji Janis Blaswich di gawang Leverkusen, dengan Jurrien Timber hampir menyamakan skor saat sundulannya melambung dari jarak dekat.

Mereka akhirnya terhindar dari kekalahan saat Noni Madueke menerobos ke kotak penalti dan dijatuhkan oleh Malik Tillman, meninggalkan Havertz untuk tidak membuang peluang dari titik penalti.

GOAL menilai performa pemain Arsenal di BayArena...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (6/10):

    Menunjukkan penampilan yang baik dalam mengendalikan bola, dan penyelamatannya untuk menggagalkan peluang Terrier di awal babak kedua sangat bagus. Namun, ada beberapa tendangan yang melenceng.

    Jurrien Timber (5/10):

    Salah satu dari banyak pemain yang tidak dalam performa terbaiknya, dengan beberapa sentuhan dan umpan yang kurang rapi. Mungkin bisa melakukan lebih banyak untuk mendukung Saka, sebelum membuang peluang terbaik untuk menyamakan skor sebelum penalti saat sundulannya melambung di atas gawang.

    William Saliba (4/10):

    Sering kesulitan menghadapi Kofane dan umpannya tidak selalu tepat sasaran.

    Gabriel Magalhaes (3/10):

    Sangat terganggu oleh fisik Kofane, membuat kesalahan demi kesalahan baik saat menguasai bola maupun tidak. Malam yang jarang terjadi bagi pemain Brasil ini.

    Piero Hincapie (5/10):

    Pemain lain yang terlihat kurang tajam saat berusaha memberikan dampak melawan klub induknya. Ia tidak pernah benar-benar tampil maksimal dalam aspek apa pun dari permainannya.

    Lini tengah

    Declan Rice (7/10):

    Berusaha menggerakkan Arsenal ke depan dan terlibat dalam beberapa tantangan dalam penampilan yang penuh aksi.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Bermain terlalu aman saat menguasai bola dan beberapa kali tertangkap basah karena menunda umpan-umpannya.

    Eberechi Eze (4/10):

    Melakukan beberapa umpan bagus di awal pertandingan tetapi secara bertahap hilang dari permainan. Gagal menghalangi Andrich mencetak gol pembuka, meskipun dia diblokir.

    Serangan

    Bukayo Saka (3/10):

    Hampir semua yang dia coba tidak berhasil, dan dia terlihat semakin frustrasi. Diganti dengan tepat pada menit ke-60.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Memulai dengan positif saat dia menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan bola dan hampir membuat Andrich diusir dalam lima menit pertama. Namun, dia tidak bisa terlibat cukup banyak setelah itu.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Jelas menjadi penyerang Arsenal yang paling mengancam dan hampir memecahkan kebuntuan saat dia mengenai tiang gawang di babak pertama.

    Subs & Manajer

    Noni Madueke (8/10):

    Menjadi ancaman yang jauh lebih besar di sisi kanan setelah menggantikan Saka, dan mendapat hadiahnya saat ia memenangkan penalti.

    Kai Havertz (7/10):

    Menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat mengeksekusi penalti dan membawa timnya meraih hasil imbang.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Menggantikan Gyokeres pada 10 menit terakhir.

    Mikel Arteta (5/10):

    Memilih tim terkuatnya, tetapi mereka terlihat cukup kaku sepanjang pertandingan, sementara cara mereka tampil setelah jeda sangat mengkhawatirkan. Sangat beruntung bisa membawa pulang hasil imbang, meskipun gol penyeimbang diselamatkan oleh pemain cadangannya.

