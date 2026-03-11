Penilaian pemain Arsenal vs Bayer Leverkusen: Kai Havertz menghantui klub lamanya sementara Noni Madueke menorehkan namanya setelah Bukayo Saka dan pertahanan Arsenal kesulitan dalam hasil imbang Liga Champions

Meskipun Arsenal memulai pertandingan dengan kuat, tidak ada banyak peluang jelas bagi kedua tim di babak pertama. Gabriel Martinelli hampir membuka skor saat sebuah serangan tim yang bagus berakhir dengan tendangannya membentur mistar gawang.

The Gunners, bagaimanapun, langsung kebobolan setelah babak kedua dimulai saat Leverkusen menggerakkan bola ke depan langsung dari tendangan awal, memungkinkan Martin Terrier untuk menyundul bola ke arah gawang. David Raya berhasil menepis upaya tersebut di atas mistar gawang, tetapi dia tak berdaya menghentikan Andrich yang menyundul bola masuk dari tendangan sudut berikutnya, saat pemain internasional Jerman itu melesat ke tiang jauh.

Arsenal menguasai wilayah Leverkusen sepanjang sisa babak kedua, tetapi mereka kesulitan menguji Janis Blaswich di gawang Leverkusen, dengan Jurrien Timber hampir menyamakan skor saat sundulannya melambung dari jarak dekat.

Mereka akhirnya terhindar dari kekalahan saat Noni Madueke menerobos ke kotak penalti dan dijatuhkan oleh Malik Tillman, meninggalkan Havertz untuk tidak membuang peluang dari titik penalti.

GOAL menilai performa pemain Arsenal di BayArena...