Penilaian pemain Arsenal vs Bayer Leverkusen: Eberechi Eze, sungguh luar biasa! Tendangan keras dan gol indah Declan Rice memastikan tiket ke perempat final Liga Champions bagi tim yang memburu empat gelar

Baru saja meraih kemenangan dramatis atas Everton pada akhir pekan lalu, Arsenal langsung tampil agresif di babak pertama, namun upaya mereka digagalkan oleh serangkaian penyelamatan gemilang dari Janis Blaswich di gawang Leverkusen. Namun, kiper tim tamu tak bisa berbuat apa-apa pada menit ke-36 ketika Eze mengontrol umpan Leandro Trossard, berbalik, dan melepaskan tendangan sensasional yang melesat ke sudut atas gawang untuk memecah kebuntuan dan membawa Arsenal unggul secara agregat.

Tuan rumah harus menunggu hingga setelah menit ke-60 untuk menggandakan keunggulan mereka, dan ketika gol itu tercipta, itu adalah tendangan luar biasa lainnya, kali ini dari Rice, yang berhasil mengontrol bola melengkung, berlari menuju tepi kotak penalti, dan kemudian mengarahkan bola ke sudut gawang dengan tendangan melengkung yang indah saat berlari.

Leverkusen terus menekan di akhir pertandingan saat mereka berusaha mencari jalan untuk kembali ke pertandingan, tetapi upaya Christian Kofane, yang entah bagaimana berhasil dihalau oleh David Raya, adalah peluang terdekat mereka saat tim asuhan Arteta memastikan tempat mereka di perempat final.

