Penilaian pemain Arsenal vs Bayer Leverkusen: Eberechi Eze, sungguh luar biasa! Tendangan keras dan gol indah Declan Rice memastikan tiket ke perempat final Liga Champions bagi tim yang memburu empat gelar

Eberechi Eze dan Declan Rice mengantarkan Arsenal ke perempat final Liga Champions dengan cara yang sensasional berkat gol-gol menakjubkan, saat The Gunners mengalahkan Bayer Leverkusen yang gigih dengan skor 2-0 di Emirates Stadium untuk memastikan kemenangan agregat 3-1 atas tim Bundesliga tersebut. Tendangan keras Eze di babak pertama membuka jalan bagi tim asuhan Mikel Arteta, dan Rice memastikan kemenangan dengan gol kedua yang luar biasa setelah jeda, sehingga Arsenal akan berhadapan dengan Sporting CP di babak delapan besar.

Baru saja meraih kemenangan dramatis atas Everton pada akhir pekan lalu, Arsenal langsung tampil agresif di babak pertama, namun upaya mereka digagalkan oleh serangkaian penyelamatan gemilang dari Janis Blaswich di gawang Leverkusen. Namun, kiper tim tamu tak bisa berbuat apa-apa pada menit ke-36 ketika Eze mengontrol umpan Leandro Trossard, berbalik, dan melepaskan tendangan sensasional yang melesat ke sudut atas gawang untuk memecah kebuntuan dan membawa Arsenal unggul secara agregat.

Tuan rumah harus menunggu hingga setelah menit ke-60 untuk menggandakan keunggulan mereka, dan ketika gol itu tercipta, itu adalah tendangan luar biasa lainnya, kali ini dari Rice, yang berhasil mengontrol bola melengkung, berlari menuju tepi kotak penalti, dan kemudian mengarahkan bola ke sudut gawang dengan tendangan melengkung yang indah saat berlari.

Leverkusen terus menekan di akhir pertandingan saat mereka berusaha mencari jalan untuk kembali ke pertandingan, tetapi upaya Christian Kofane, yang entah bagaimana berhasil dihalau oleh David Raya, adalah peluang terdekat mereka saat tim asuhan Arteta memastikan tempat mereka di perempat final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Emirates...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (8/10):

    Dia sempat goyah di satu sudut pada babak kedua, tapi selain itu dia melakukan semua yang diminta darinya. Penyelamatan sensasional di akhir pertandingan.

    Ben White (7/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Saka di sisi kanan. Terlihat sedikit kelelahan di babak kedua, yang tidak mengherankan. Digantikan oleh Mosquera.

    William Saliba (7/10):

    Menghadapi beberapa momen sulit dari Kofane dan nyaris mencetak gol bunuh diri yang aneh saat bola memantul dari lututnya dan melambung ke atas.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Mungkin merasa seharusnya bisa lebih baik dalam beberapa peluang sundulan di babak pertama. Seperti biasa, tampil kokoh di lini belakang.

    Piero Hincapie (8/10):

    Tampaknya menikmati pertandingan melawan klub induknya. Seorang pemain dalam performa yang sangat baik.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (7/10):

    Penampilannya jauh lebih baik setelah beberapa penampilan di bawah standar belakangan ini. Mengoper bola dengan cepat dan membersihkan area di depan barisan belakang dengan baik.

    Declan Rice (8/10):

    Penampilan yang kuat di lini tengah yang ia akhiri dengan gol luar biasa di babak kedua untuk membuat skor menjadi 2-0. Teknik dan penyelesaian akhir yang luar biasa untuk mencetak gol ke sudut gawang.

    Eberechi Eze (9/10):

    Gol yang luar biasa untuk memecah kebuntuan. Inilah momen yang tepat untuk membuka permainan, yang menjadi alasan Arsenal merekrutnya. Sensasional. Satu-satunya kekhawatiran adalah ia harus keluar lapangan dengan cedera pada babak kedua menjelang final Carabao Cup hari Minggu di Wembley.

    Serangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Jauh lebih baik daripada beberapa pekan terakhir. Selalu terlibat dan terlihat mengancam. Tampaknya menikmati kehadiran White di belakangnya sebagai bek kanan. Beberapa kali menguji kiper lawan.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Permainannya dalam menahan bola jelas semakin membaik seiring berjalannya musim. Beberapa sentuhan yang bagus dan berlari dengan baik di sela-sela pertahanan untuk meregangkan pertahanan Bayer. Bekerja sangat keras untuk tim.

    Leandro Trossard (7/10):

    Sayang tidak mencetak gol dengan beberapa upaya yang diselamatkan dengan baik oleh Blaswich. Terlihat sedikit kaku pada beberapa kesempatan saat kembali, tetapi sangat terlibat.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kai Havertz (6/10):

    Masuk menggantikan Eze yang cedera dan sepertinya berhasil membuat skor menjadi 3-0, tetapi bola masuk ke gawang setelah mengenai tangannya dan gol tersebut dianulir.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Tidak bisa benar-benar masuk ke dalam permainan.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Menggantikan White yang kelelahan

    Christian Norgaard (6/10):

    Menjaga ketertiban di lini tengah

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu

    Mikel Arteta (8/10):

    Melakukan rotasi pemain dan pasti puas dengan penampilannya.

