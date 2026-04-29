Penilaian pemain Arsenal vs Atlético Madrid: Viktor Gyokeres tampil gemilang sementara Declan Rice mendominasi saat semifinal Liga Champions masih berlangsung sengit

Tim tamu menguasai babak pertama yang berlangsung ketat, yang berujung pada gol Gyokeres setelah ia dijatuhkan secara kasar di kotak penalti oleh David Hancko. David Raya terpaksa melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan keras Alvarez, dan Noni Madueke nyaris mencetak gol di sisi lain melalui tendangan melengkung, namun secara umum babak pertama ini minim peluang.

Namun, cerita berbeda terjadi setelah jeda saat Arsenal melepaskan kendali dan terpaksa bertahan di beberapa kesempatan. Alvarez menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit ke-10 babak kedua setelah Ben White dihukum karena handball. Hal itu disusul serangkaian peluang berbahaya bagi The Gunners, terutama penyelamatan jarak dekat Raya dari tendangan Ademola Lookman, blok luar biasa Gabriel Magalhaes untuk menggagalkan Antoine Griezmann, dan tendangan Griezmann yang membentur tiang gawang.

Arsenal mengira mereka mendapat tendangan penalti ketiga malam itu dan peluang untuk memenangkan pertandingan dengan hanya 10 menit tersisa, saat pemain pengganti Eberechi Eze terjatuh akibat tekel lain dari Hancko - namun wasit secara kontroversial membatalkan keputusannya setelah berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan. Kekecewaan mereka hampir bertambah di waktu tambahan, namun untungnya tendangan keras Nahuel Molina melambung tipis di atas gawang, sehingga The Gunners harus puas dengan hasil imbang yang memuaskan di leg pertama.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Metropolitano...