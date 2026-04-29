Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Atlético Madrid: Viktor Gyokeres tampil gemilang sementara Declan Rice mendominasi saat semifinal Liga Champions masih berlangsung sengit

Atletico Madrid vs Arsenal

Arsenal terpaksa harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Rabu lalu, namun mereka pasti merasa dirugikan karena tidak diberikan penalti di menit-menit akhir yang berpotensi membawa kemenangan, setelah Viktor Gyokeres dan Julian Alvarez sebelumnya saling mencetak gol dari titik penalti di kedua babak.

Tim tamu menguasai babak pertama yang berlangsung ketat, yang berujung pada gol Gyokeres setelah ia dijatuhkan secara kasar di kotak penalti oleh David Hancko. David Raya terpaksa melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan keras Alvarez, dan Noni Madueke nyaris mencetak gol di sisi lain melalui tendangan melengkung, namun secara umum babak pertama ini minim peluang.

Namun, cerita berbeda terjadi setelah jeda saat Arsenal melepaskan kendali dan terpaksa bertahan di beberapa kesempatan. Alvarez menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit ke-10 babak kedua setelah Ben White dihukum karena handball. Hal itu disusul serangkaian peluang berbahaya bagi The Gunners, terutama penyelamatan jarak dekat Raya dari tendangan Ademola Lookman, blok luar biasa Gabriel Magalhaes untuk menggagalkan Antoine Griezmann, dan tendangan Griezmann yang membentur tiang gawang.

Arsenal mengira mereka mendapat tendangan penalti ketiga malam itu dan peluang untuk memenangkan pertandingan dengan hanya 10 menit tersisa, saat pemain pengganti Eberechi Eze terjatuh akibat tekel lain dari Hancko - namun wasit secara kontroversial membatalkan keputusannya setelah berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan. Kekecewaan mereka hampir bertambah di waktu tambahan, namun untungnya tendangan keras Nahuel Molina melambung tipis di atas gawang, sehingga The Gunners harus puas dengan hasil imbang yang memuaskan di leg pertama.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Arsenal di Metropolitano...

  Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Bisa saja lebih buruk bagi Arsenal jika bukan karena kiper mereka. Ia melakukan penyelamatan penting dari Alvarez dan Lookman masing-masing dua kali, namun tak berdaya saat penalti.

    Ben White (6/10):

    Terus ditekan oleh Lookman yang berbahaya dan sesekali kehilangan pengawalan terhadap lawannya. Dihukum karena mengayunkan lengan.

    William Saliba (7/10):

    Hampir membuat dirinya sendiri dalam masalah sekali atau dua kali, tetapi selain itu tampil solid dan melakukan beberapa intervensi penting.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Sedikit ceroboh dalam menguasai bola di awal pertandingan. Melakukan blok ajaib untuk menggagalkan peluang Griezmann dari jarak dekat.

    Piero Hincapie (6/10):

    Berada di posisi serangan yang bagus, tetapi sering memperlambat alur permainan. Solid dalam bertahan.

  Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (6/10):

    Bermain dengan tenang, namun sesekali hilang dalam pertarungan di lini tengah, sehingga Rice harus bekerja ekstra keras.

    Declan Rice (7/10):

    Bermain gemilang di tengah atmosfer yang intens, muncul di mana-mana. Melakukan beberapa intervensi pertahanan yang krusial serta memicu serangan.

    Martin Odegaard (5/10):

    Memiliki sentuhan-sentuhan bagus untuk menghubungkan lini tengah dan serangan, namun tidak mampu menciptakan peluang sebanyak yang diinginkannya. Digantikan cukup awal oleh Eze.

  FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENAL

    Serangan

    Noni Madueke (6/10):

    Hampir saja membuka skor dengan tendangan keras, tetapi performanya menurun drastis setelah itu dan akhirnya diganti.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Awalnya menunjukkan kerja keras yang baik dan cerdik dalam mendapatkan penalti sebelum mencetak gol. Penampilannya jauh lebih tenang di babak kedua.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan dan tidak mengherankan ia ditarik keluar saat Atletico mengambil alih kendali.

  Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    Pemain Cadangan & Manajer

    Eberechi Eze (7/10):

    Jauh lebih berpengaruh daripada Odegaard dan mungkin pantas mendapat penalti setelah melakukan aksi yang cerdik.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Langsung terlibat dan menimbulkan masalah dengan fisiknya, meski ia tidak memiliki peluang yang jelas.

    Bukayo Saka (6/10):

    Lebih mengancam daripada Madueke, meskipun kurang dalam hal penyelesaian akhir seperti biasanya.

    Leandro Trossard (6/10):

    Sangat aktif di ruang tengah, namun sering dikepung oleh para pemain belakang Atletico sebelum ia bisa melepaskan umpan atau tendangan.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Dimasukkan untuk memastikan Arsenal mempertahankan hasil imbang yang penting.

    Mikel Arteta (7/10):

    Dia pasti tidak puas dengan cara timnya kehilangan kendali di babak kedua, tetapi dia mungkin akan menerima hasil imbang sebelum pertandingan dimulai, dan profesionalisme timnya di babak pertama sangat mengesankan.

