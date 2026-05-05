Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Atlético Madrid: The Gunners akan bertolak ke Budapest! Bukayo Saka menjadi pahlawan yang membawa tim asuhan Mikel Arteta ke final Liga Champions pada malam yang tak terlupakan di London Utara

Bukayo Saka mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut saat Arsenal melaju ke final Liga Champions pertama mereka dalam 20 tahun terakhir dengan mengalahkan Atlético Madrid 1-0 dalam laga yang ketat dan menegangkan pada Selasa, sehingga lolos dengan agregat 2-1. Pertandingan semifinal tersebut sebelumnya berakhir imbang setelah Viktor Gyokeres dan Julian Alvarez saling mencetak gol penalti di Metropolitano pekan lalu, dan sekali lagi kedua tim yang sama-sama tangguh itu tampil seimbang dalam laga leg kedua di Emirates.

Rasanya seolah-olah sebuah kesalahan bisa menentukan hasil pertandingan — dan memang begitu kenyataannya. Dengan hanya tersisa satu menit waktu normal di akhir babak pertama, Jan Oblak gagal mengamankan tendangan Leandro Trossard hingga bola jatuh ke kaki Saka, sehingga sang pahlawan asli Arsenal itu hanya perlu menyelesaikannya dengan mudah dari dalam kotak penalti untuk membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira.

Atletico memberikan tekanan di babak kedua, tetapi peluang terbaik mereka justru datang dari kesalahan William Saliba. Sayangnya bagi pelatih Diego Simeone, putranya Giuliano gagal mencetak gol setelah menyambar bola sundulan yang lepas dari pemain Prancis itu - meskipun ia berhasil melewati David Raya.

Akibatnya, Arsenal berhasil mempertahankan keunggulan dengan cukup nyaman dan kini hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar Piala Eropa pertama mereka. Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain The Gunners yang tampil pada malam bersejarah di Emirates...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya, tetapi ia tampil baik saat dibutuhkan di babak kedua, sementara distribusi bolanya cukup baik sepanjang pertandingan.

    Ben White (7/10):

    Memberikan umpan terobosan ke belakang untuk Gyokeres yang memecah kebuntuan, dan tidak melakukan kesalahan berarti dalam bertahan.

    William Saliba (6/10):

    Beberapa aksi pertahanan yang rapi untuk mencegah Alvarez lolos di babak pertama, tapi dia sangat beruntung karena sundulannya yang melenceng tidak berujung pada gol penyama kedudukan dari Giuliano.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Berhasil menghalangi Giuliano dengan sangat baik tanpa menjatuhkannya, dan juga berhasil memadamkan bahaya setelah penyelamatan Raya tak lama kemudian dengan menempatkan tubuhnya di antara bola dan lawannya.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Pemain Italia ini mempertahankan posisinya sebagai bek kiri di depan Hincapie dan, seperti biasa, selalu berusaha maju ke depan setiap kali ada kesempatan. Namun, dia sangat beruntung karena wasit sudah meniup peluit untuk tendangan bebas ringan terhadap Gabriel saat dia menginjak Griezmann di area penalti.

    Lini tengah

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Mendapat kesempatan bermain di depan Zubimendi setelah penampilan mengesankan melawan Fulham pada akhir pekan lalu, dan meskipun ia sangat beruntung lolos dari kartu kuning di awal pertandingan karena menjatuhkan Llorente, ia menampilkan performa yang luar biasa untuk seorang pemain berusia 19 tahun yang baru tampil untuk kedua kalinya di lini tengah The Gunners.

    Declan Rice (7/10):

    Melakukan blok hebat untuk menggagalkan gol pasti Giuliano, sementara ia juga melakukan beberapa serangan sensasional ke wilayah Atletico - meskipun ia bermain dalam peran yang lebih dalam.

    Eberechi Eze (4/10):

    Dimainkan di posisi favoritnya tetapi tampil sangat buruk. Jika dia tidak beberapa kali kehilangan bola, Anda mungkin akan lupa bahwa dia sedang bermain. Diganti dengan tepat sebelum menit ke-60.

    Serangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Sebagian besar tampil tenang, namun yang terpenting, ia membawa Arsenal unggul tepat sebelum jeda dengan tendangan mudah setelah bereaksi paling cepat terhadap kesalahan Oblak. Tak mengherankan ia cepat kelelahan dalam penampilan starter keduanya sejak kembali dari cedera dan diganti pada menit ke-58.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Tidak mengherankan bahwa gol pembuka tercipta setelah kerja sama yang baik di sisi kanan dari pemain Swedia ini, karena ia telah berlari dengan baik sejak awal. Ia juga melewatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan timnya, tetapi ini tetap merupakan malam yang positif bagi striker yang sering dikritik ini.

    Leandro Trossard (7/10):

    Berperan dalam gol tersebut dengan tendangan yang cukup bagus yang tidak bisa ditahan oleh Oblak dan bekerja keras di sisi kiri dari sudut pandang pertahanan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Martin Odegaard (6/10):

    Kapten yang sudah pulih kembali masuk pada pertengahan babak kedua menggantikan Eze yang kurang efektif dan membantu Arsenal meraih kemenangan.

    Noni Madueke (6/10):

    Menggantikan Saka di sayap kanan dan membawa intensitas yang nyata melalui tekanannya.

    Piero Hincapie (6/10):

    Menciptakan peluang emas bagi Gyokeres tak lama setelah menggantikan Calafiori di posisi bek kiri.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Baru masuk menggantikan Lewis-Skelly di lini tengah pada menit-menit akhir.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Menggantikan Trossard dengan waktu kurang dari 10 menit tersisa.

    Mikel Arteta (8/10):

    Memilih susunan pemain awal yang positif dan pertaruhannya pada kebugaran Saka membuahkan hasil dengan pemain andalan Arsenal itu mencetak gol layaknya seorang striker tepat sebelum jeda. Juga layak mendapat pujian besar karena menaruh kepercayaannya pada Lewis-Skelly dalam pertandingan yang sangat penting bagi klub.

